BEAT The Chasers est de retour pour une autre course – et les téléspectateurs sont ravis de le revoir sur leurs écrans.

Ici, nous jetons un coup d’œil aux plus grandes victoires jamais remportées sur le défi des connaissances générales …

Beat The Chasers est de retour sur nos écrans

Qui sont les plus grands gagnants de Beat The Chasers?

Shaun Williamson

La star d’EastEnders, Shaun Williamson, a absolument stupéfié les téléspectateurs de Beat The Chasers quand il est reparti avec la somme colossale de 120000 £.

Williamson a étonné le public lorsqu’il a décidé d’affronter les cinq chasseurs pour la somme exorbitante de 120 000 £.

Malgré une concurrence rude, il est allé de l’avant et a remporté l’argent avec 15 secondes à perdre.

Cependant, comme le spectacle était une édition de célébrités, Shaun a dû remettre ses gains pour une œuvre caritative – mais nous pensons que cela fait de lui un gagnant encore plus digne!

Jean Banford 100 000 £

Jean Banford, un enseignant retraité de Chester a gagné 100000 £[/caption]

Jean Banford, une enseignante à la retraite de Chester a pris la décision courageuse d’affronter les cinq poursuivants – et cela a payé, car elle a gagné 100000 £.

Dans un épisode mordant, Jean a réussi à les battre avec juste une seconde à jouer.

Jean a révélé qu’elle prévoyait de dépenser l’argent en vacances.

Jean était une grande fan de la série avant même de participer.

Elle a déclaré: « Je le regarde tout le temps et j’ai été époustouflé de rencontrer Bradley Walsh, il était exactement comme je le pensais, vraiment adorable avec un peu de plaisanterie »

«Le chasseur que je voulais vraiment battre était The Beast. Quand je regarde l’émission et qu’il sort, je pense toujours que les concurrents sont condamnés!

Susie Smith

Susie Smith de Liverpool a remporté 60000 £[/caption]

Susie Smith de Liverpool a dit aux poursuivants que nous voulions «aller gros ou rentrer à la maison» – et c’est ce qu’elle a fait.

Le quiz passionné a répondu à trois questions dans son générateur de trésorerie avant de gagner 60000 £ avec 10 secondes toujours à son actif.

Malgré avoir affronté tous les poursuivants, Susie a révélé que son chasseur préféré était Jenny ‘the Vixen’ Ryan.

Elle a dit: «Mon préféré est The Vixen. C’est une fille du Nord et les filles du Nord sont les meilleures.

«Mais je les aime tous à leur manière.»

Kat Glennie-Soares

Kat Glennie-Soares a remporté 50000 £ sur l’émission[/caption]

Kat Glennie-Soares est devenue la première candidate à battre les chasseurs, remportant 50000 £.

Elle a commencé fort avec 60 secondes sur son chronomètre par rapport aux 40 des Chasers et a terminé avec 20 secondes incroyables à perdre.

Kat a dit qu’elle n’avait même pas regardé les horloges – elle a donc été étonnée de découvrir qu’elle avait réellement gagné!

Le quiz a révélé plus tard qu’elle n’avait fait aucune préparation avant l’émission d’ITV.

Michael Freebury

Michael est reparti avec 50000 £[/caption]

Michael Freebury du Pays de Galles a réussi à lever 2000 £ pendant le cash builder avant d’affronter quatre poursuivants.

Avec huit secondes de réserve, Michael est reparti avec 50000 £.

La foule était ravie lorsque Michael a révélé qu’il prévoyait d’acheter à son partenaire Nicola une bague de fiançailles avec ses gains.

«Mon partenaire m’a envoyé des photos de pierres précieuses qui tiennent dans une bague, donc un engagement pourrait être sur les cartes», a-t-il déclaré.

Sue Brooks 50000 £

La fonctionnaire à la retraite Sue Brooks a décroché un prix en espèces de 50000 £[/caption]

La fonctionnaire à la retraite Sue Brooks de Thanet, Kent, a décroché un prix en espèces de 50000 £ après avoir gagné avec trois secondes à jouer.





Elle a révélé plus tard que sa décision d’affronter les cinq poursuivants ne faisait pas partie de son plan.

«Au cours d’un siècle précédent, j’ai fait quelques jeux-questionnaires télévisés avec un petit succès et je voulais voir si je pouvais encore le faire», a-t-elle déclaré.

«J’avais une stratégie – j’allais toujours affronter un maximum de trois poursuivants pour 10 000 £, mais je ne sais pas ce qui m’est arrivé ce jour-là. J’ai dû avoir un afflux de sang dans le cerveau alors que je me suis retrouvé à dire que j’irais contre les cinq chasseurs pour 50 000 £. «