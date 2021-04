Il y a tellement de brins dans les allégations actuelles de copinage engloutissant Downing Street qu’il peut être difficile de suivre.

Voici un guide rapide de certains des personnages clés les moins connus dont les noms ont été mentionnés au cours de l’histoire.

James Dyson

Un industriel et la personne la plus riche du Royaume-Uni avec une valeur nette estimée à 16,2 milliards de livres sterling, Sir James se trouve maintenant au centre d’une querelle sur qui a un accès privilégié au gouvernement. Des messages publiés cette semaine montrent que le Premier ministre accepte de «résoudre» les préoccupations de l’homme d’affaires concernant les factures fiscales de ses employés alors qu’ils travaillaient à la fabrication de ventilateurs. Bien que partisan de longue date du Brexit, l’entreprise d’aspirateurs de l’homme d’affaires Dyson a annoncé qu’elle déménageait son siège social à Singapour.

Dominic Cummings

conseillé Boris Johnson sous pression pour expliquer comment il a financé la rénovation de luxe de Downing Street Boris Johnson News – Live: Sturgeon dit « la puanteur écrasante de la sordide » alors que le Premier ministre jugeait « vide d’intégrité » La réunion de David Cameron offerte en récompense des discussions avec Greensill, déclare un donateur conservateur

Ancien chef de la campagne Vote Leave, puis conseiller en chef du Premier ministre, Cummings est une figure controversée. Le gouvernement a dépensé beaucoup de capital politique au cours de l’été pour le défendre après avoir violé les règles de verrouillage en se rendant au château de Barnard – seulement pour qu’il quitte le gouvernement quelques mois plus tard au milieu d’une dispute sur qui avait l’oreille du Premier ministre. A été accusé d’avoir divulgué les messages texte de Dyson, mais l’a nié, puis un certain nombre d’accusations de sa part – notamment le fait que Boris Johnson avait suggéré d’utiliser l’argent des donateurs pour la rénovation de luxe du n ° 10.

Henry Newman

Conseiller du gouvernement ayant des liens étroits avec Michael Gove, Newman est accusé par M. Cummings d’être à l’origine de fuites du gouvernement précédent – dont une l’année dernière sur les plans d’un deuxième verrouillage de Covid-19. Ami proche de la fiancée du Premier ministre Carrie Symonds, M. Cummings allègue que le Premier ministre a parlé d’annuler une enquête afin qu’il n’ait pas à renvoyer M. Newman.

Carrie Symonds

Bien qu’il n’ait pas de poste officiel au sein du gouvernement, le fiancé du Premier ministre aurait une oreille attentive sur les questions politiques – et serait responsable des changements dans sa présentation, comme une coupe de cheveux plus intelligente. Une lutte de pouvoir entre des aides proches de Symonds et des aides proches de Cummings a apparemment conduit au départ de ce dernier l’année dernière. Symonds travaille pour un organisme de bienfaisance de conservation et a précédemment travaillé au bureau central du parti conservateur, un emploi qu’elle aurait quitté après que des questions aient été soulevées sur les déclarations de dépenses qu’elle avait faites.

Lex Greensill

Banquier australien qui a fondé l’institution financière Greensill Capital, Lex Greensill entretenait une relation étroite avec David Cameron tandis que ce dernier était Premier ministre – prétendant être un conseiller principal du Premier ministre avec un bureau à Downing Street. À un moment donné, milliardaire qui exploitait plusieurs jets privés, l’homme d’affaires a à son tour fait appel aux propres services de David Cameron pour faire pression sur le gouvernement en son nom. Ce sont les révélations que M. Cameron avait contactées avec le chancelier Rishi Sunak qui ont attiré l’attention de Westminster sur la question du copinage et de l’accès aux ministres.

Cas Simon

Le secrétaire du cabinet est à la tête de la fonction publique est en poste depuis septembre de l’année dernière. M. Case aurait été personnellement impliqué dans une correspondance interne au sujet de la rénovation de Downing Street – qui a soulevé des sourcils parmi les politiciens de l’opposition et les travaillistes se disent « étranges et déplacés ». Le plus jeune secrétaire de cabinet de tous les temps, M. Case, 42 ans, sera interrogé lundi par des députés du comité restreint de l’administration publique.