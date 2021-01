DANCING on Ice est sur le point de frapper nos écrans pour une autre série remplie de célébrités.

Le spectacle ne serait pas le même sans son groupe de patineurs professionnels qui font briller les célèbres visages sur la glace.

Qui sont les danseurs professionnels de Dancing on Ice 2021?

Matt Evers

Matt est un habitué de Dancing on Ice et fait partie de l’émission depuis son lancement en 2006.

Matt est né à St Paul, Minnesota, mais a grandi dans le Dakota du Nord.

Le sportif se spécialise dans le patinage sur glace et est devenu célèbre en remportant le titre junior en couple aux championnats américains de 1998.

Il a ensuite participé à trois événements internationaux seniors, y compris des compétitions au Canada et en Russie.

Après avoir déménagé à New York pour poursuivre ses rêves de showbiz, il a travaillé à Broadway, modelé et décroché le travail d’acteur étrange ici et là.

Il est entré dans l’histoire l’année dernière en tant que moitié d’un couple de même sexe avec Ian « H » Watkins.

Le sportif américain était marié à une femme, mais avant le début de la série 2018 de Dancing On Ice, dans un numéro de Magazine Attitude, le patineur a révélé qu’il était gay.

Il a dit: « Je vis ma vie par l’exemple et je veux montrer aux jeunes que ce que vous ressentez ou comment vous êtes né n’est pas quelque chose de mal. »

Matt a révélé au Sun les défis du patinage en tant que couple de même sexe.

Il a dit: «Il y a une différence pratique, certaines parties de son anatomie gênent certains mouvements, sur certaines ascenseurs.

Il a ajouté: «Nous devons modifier les ascenseurs car cela n’a jamais été fait auparavant.»

Alexandra Schauman

Alex Schauman, 40 ans, est un patineur professionnel de Finlande.

Elle est apparue pour la première fois sur Dancing On Ice en 2010 et a été jumelée avec le Dr Hilary Jones.

Les autres célébrités avec lesquelles elle a patiné sont Dominic Cork, Sam Nixon et Todd Carty dans la série All Stars.

Elle est mariée à son compatriote professionnel Dancing On Ice Lukasz Royzcki.

Lukasz Rozycki

Lukasz Rozycki, 41 ans, est apparu pour la première fois dans Dancing On Ice dans la sixième série en 2011, en partenariat avec l’ancienne fiancée de Frank Lampard, Elen Rivas.

En 2012, il est apparu avec l’acteur d’EastEnders Laila Morse, mais elle a subi une blessure aux côtes et le couple a donc terminé 15e.

En 2019, il était partenaire de l’actrice Didi Conn et le couple était le troisième couple éliminé de la compétition.

Lukasz s’est associé à la personnalité de la télévision Trisha Goddard dans l’émission 2020, mais le couple a été rejeté la semaine 2.

En 2021, il patine avec la chanteuse Myleene Klass.

Mark Hanretty

Mark est un patineur et danseur professionnel de 35 ans originaire de Glasgow.

L’athlète écossais représentait auparavant le Royaume-Uni au niveau international.

Avec sa partenaire Christina Chitwood, ils ont remporté deux médailles de bronze; l’un en 2008 et l’autre en 2010.

Ils ont également participé aux Championnats d’Europe 2009 et se sont classés 18e.

Mark est marié à l’entraîneur de patinage Kathy, avec qui il a deux enfants nommés Lukasz et Liola.

Hamish Gaman

Hamish Gaman est un homme de 37 ans qui a commencé à patiner en 1998 et est membre du Guildford IFSC à Surrey.

Aux côtés de sa partenaire de skate Caitlin Yankowskas, il est devenu le médaillé d’argent de la Challenge Cup 2015 et le champion national britannique 2015.

Le 10 septembre 2015, Hamish et Caitlin ont annoncé leur retraite du patinage artistique de compétition en invoquant le manque de financement comme raison.

Hamish s’était auparavant associé à Vanessa James et Rebecca Collett, et avait été entraîné par Bruno Marcotte et chorégraphié par Julie Marcotte.

Il a rejoint Dancing On Ice lors de son retour à ITV en 2018.

Lors de sa première saison, il a été associé à l’athlète Perri Shakes-Drayton et en 2019, il a été associé à la chanteuse Saara Aalto.

Hamish a été pris dans la controverse dans la série 2020 après avoir été associé à Caprice Bourret.

Brendyn Hatfield

Brendyn Hatfield est un patineur professionnel de 34 ans.

C’est la deuxième fois qu’il se produit sur Dancing On Ice, et son partenaire sera le rappeur Lady Leshurr, après avoir été jumelé avec la présentatrice de nouvelles Lucrezia Millarini l’année dernière.

Excité par ses débuts, Brendyn a tweeté: « @dancingonice les répétitions ont été un #tourbillon. J’ai adoré passer du temps avec un groupe de professionnels aussi talentueux et incroyable.

« Je ne pouvais pas demander un meilleur groupe de personnes avec qui partager la glace. »

Brendyn s’est fait un nom dans les émissions de Disney on Ice, jouant les rôles d’Aladdin et de Woody.

En plus de patineur, Brendyn a également travaillé comme monteur et directeur de la photographie – travaillant sur des projets dont le court métrage My Name is Tommy.

Vanessa Bauer

Vanessa Putri Bauer est une danseuse, acrobate et patineuse allemande de 24 ans.

Elle s’est produite sur une patinoire à bord de l’un des plus grands navires de croisière de luxe au monde, le HMS Harmony Of The Seas.

En conséquence, elle déclare que «la vie est un jour férié» – et pour elle, c’est littéralement le cas.

Mais maintenir un corps suffisamment fort et agile pour danser sur la glace n’est pas un jeu d’enfant.

Vanessa a été jumelée avec Jake Quickenden pour la série 2018 de l’émission et le duo a ensuite été couronné vainqueur.

Andy Buchanan

Andy Buchanan est un danseur sur glace canadien de Wabumun, en Alberta.

Il a commencé le patinage artistique à seulement sept ans et est devenu sept fois champion de l’Ouest canadien, y compris les titres juniors et seniors, ainsi que le patinage en simple et en couple.

Il est devenu professionnel en 1999 et a joué divers rôles principaux pour Disney on Ice, notamment Scar, Simba, Tarzan et Aladdin, avec son partenaire Robin Johnstone dans le rôle de Jasmine.

Pour Dancing On Ice 2021, il est associé à Rebekah Vardy.

Andy a déjà patiné avec Anthea Turner en 2013 et Zaraah Abrahams en 2014.

Robin Johnstone

Robin est une danseuse sur glace professionnelle qui quitte le Canada.

Née à Steinbach, au Manitoba, Robin patine depuis l’âge de deux ans et a décidé de devenir professionnelle à l’âge de vingt ans.

Elle a d’abord travaillé avec le Toronto Ice Theatre, Paramount Canada’s Wonderland et Paramount Kings Island.

Robin a ensuite rejoint Disney on Ice.

Elle a joué Mulan, Jane de Tarzan et la princesse Jasmine lors de ses spectacles avec la compagnie.

Elle a également joué dans le cadre des moulages du Cirque du Soleil et de Holiday on Ice.

Apparue pour la première fois dans Dancing on Ice en 2013 et 2014, elle est de retour pour 2021, en partenariat avec le comédien Rufus Hound.

Robin Johnstone est marié à son compatriote Andy Buchanan – et ce depuis 13 ans.

Angela Egan

Angela Egan est une patineuse professionnelle écossaise de 34 ans et une star de Disney on Ice.

Elle travaille pour Dancing On Ice d’ITV et sur sa chaîne de médias sociaux se dit «nomade» et «passionnée de mode».

Alors qu’elle s’entraînait avec son tout premier partenaire de danse dans la série, Sonny Jay, elle est tombée sur la glace après qu’un mouvement ait mal tourné.

Ils tentaient un ascenseur similaire au célèbre headbanger de la série, mais ils ont tous deux fini par frapper la glace.

Pour la série à venir, elle a été associée à Sonny Jay.

Klabera Komini

Est l’actuel champion en titre de Dancing On Ice aux Pays-Bas

En octobre 2020, ITV a annoncé que Klabera Komini serait une patineuse professionnelle sur Dancing on Ice au Royaume-Uni pour la première fois.

Elle a joué en tant que patineuse sur glace dans de nombreux rôles, notamment avec IDI, la compagnie en résidence au Strawbery Banke Museum à Portsmouth dans le New Hampshire.

Klabera a travaillé avec les Royal Caribbean Ships / Willy Bietak Productions en tant que patineur principal.

Klabera est en partenariat avec l’athlète olympique Colin Jackson.

Yebin Mok

Yebin Mok est un patineur américain de 36 ans.

Membre de l’élite britannique des entraîneurs et co-fondateur de Ice Theatre.

Yebin est mariée au patineur professionnel de l’année dernière, médecin et chirurgien orthopédiste Tom Naylor.

Elle est née à Séoul, en Corée du Sud, et a émigré aux États-Unis lorsqu’elle était enfant.

En plus d’avoir une carrière de patinage réussie et de concourir sur Dancing on Ice, elle a cofondé une entreprise de coaching de patinage.

Lors d’un accident bizarre à l’entraînement, Yebin a été blessée lorsque le patin de son partenaire Graham Bell l’a poignardée au tibia.

La blessure a laissé ses tendons exposés.

Heureusement, elle n’a pas coupé les nerfs, les os, les vaisseaux ou les tendons – seulement le muscle.

Karina Manta

Karina remplacera, ou devrions-nous dire patiner, la pro de DOI Yebin Mok après avoir été gravement blessée lors des répétitions.

Manta est une patineuse professionnelle de 24 ans originaire d’Olympia, Washington.

Le jeune patineur était associé à Joe Johnson à partir de 2013.

Le duo a participé à Skate America, à la Classique internationale américaine, aux championnats nationaux américains et aux championnats de section du Midwest.

En 2018, Karina a déclaré à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu’elle était bisexuelle.

Son partenaire Joe est gay et le couple est devenu la première équipe ouvertement gay aux championnats américains de patinage artistique 2019.

Karina a déclaré à l’époque: «Je pense que ce sport fait de la place pour de nouvelles approches, de nouvelles formes d’art, de nouveaux types de personnes,

« J’aime penser que Joe et moi essayons tous les deux de continuer à élargir l’espace à notre manière, aux côtés de tant d’équipes qui poussent notre forme d’art de cent belles manières. »

Joe Johnstone

Joe Johnson est un tout nouveau visage de la patinoire Dancing On Ice cette année.

Il a joué avec le Cirque du Soleil avec sa partenaire de patinage Karina Manta en 2019

En octobre 2018, sa partenaire Karina est également sortie publiquement, et le couple est devenu la première équipe ouvertement gay aux championnats américains de patinage artistique 2019.