SHAUN King est un auteur bien connu qui a écrit sur les droits civils et humains – et est le co-fondateur du Real Justice PAC.

King est largement reconnu pour avoir utilisé ses pages de médias sociaux pour promouvoir des causes de justice sociale, y compris le mouvement Black Lives Matter.

Le militant des droits civiques Shaun King Crédit : Getty

Qui sont les parents de Shaun King ?

King, 41 ans, est né et a grandi à Versailles, dans le Kentucky.

L’acte de naissance de l’homme de 41 ans nomme Jeffrey Wayne King comme son père, mais en 2015, King a déclaré au Washington Post que sa mère, Naomi Kay, lui avait dit que son père biologique était un homme noir à la peau claire.

« Les rapports sur ma race, sur mon passé et sur la douleur que j’ai endurée sont tous des mensonges. Ma mère est une personne âgée.

« Je refuse de parler en détail de la nature du passé de ma mère ou de ses partenaires sexuels, et je suis gravement gêné de le dire même maintenant, mais on m’a dit pendant la majeure partie de ma vie que l’homme blanc sur mon acte de naissance n’est pas mon père biologique et que mon vrai père biologique est un homme noir à la peau claire », a déclaré King dans une déclaration au Post.

Shaun King et sa mère Naomi Kay King Crédit : Instagram/Shaun King

« Cela a été ma réalité vécue pendant près de 30 de mes 35 années sur terre. Je n’en ai pas honte, ni de qui je suis—jamais cela—mais mon pasteur m’a informé il y a près de 20 ans que ce n’était pas un gâchis de ma part et qu’il n’était pas de ma responsabilité de le réparer.

« C’est horrible pour moi que mes informations les plus personnelles, pour les raisons les plus infâmes, aient été révélées au grand jour et que mon passé privé et ma douleur aient été utilisés comme des blagues et du fourrage pour me discréditer ainsi que le plus grand mouvement pour la justice en Amérique. . «

King a déclaré que sa mère était mariée et avait divorcé plusieurs fois – alors qu’elle l’avait élevé ainsi que plusieurs frères et sœurs en tant que mère célibataire.

Le militant des droits civiques a déclaré qu’il n’avait jamais su qui était son père biologique.

Shaun King n’a jamais rencontré son père biologique, malgré son acte de naissance nommant Jeffrey Wayne King comme son père Crédit : Getty

Pourquoi Shaun King est-il tendance ?

Samaria Rice – la mère de Tamir Rice, 12 ans, qui a été abattue en 2014 par la police à Cleveland – a déchiré King dans une récente publication sur les réseaux sociaux.

Rice a déclaré qu’elle n’avait jamais donné à King « la permission de ne rien lever » et a critiqué le cofondateur de Real Justice PAC pour m’avoir « volé pour la mort de mon fils ».

Dans une publication Instagram partagée le 22 juin – où Rice a apparemment répondu à un épisode récemment publié du podcast de King – elle a dit qu’on lui avait donné une « conversation flic et beignet » pleine de mensonges.

« Pourquoi pensez-vous qu’il est si important de dire aux gens que nous avons eu une conversation ? » Rice a demandé dans son message.

« Eh bien, nous avons parlé et tout ce qui a été dit était très toxique et inconfortable pour moi d’entendre que vous avez collecté des fonds supplémentaires et ensuite de dire que vous ne vouliez pas me déranger.

Samaria Rice – la mère de Tamir Rice qui a été abattue en 2014 par la police à Cleveland – a déchiré Shaun King dans une publication Instagram Crédit : AP

« Personnellement, je ne comprends pas comment tu dors la nuit. »

Rice a fait référence à des informations selon lesquelles King aurait détourné des milliers de dollars en exploitant le nom de son fils.

La mère a également ravivé les critiques des pratiques de collecte de fonds de King qui ont été critiquées lorsqu’un article du Washington Post de 2015 ne pouvait pas expliquer 60 000 $ de dons en ligne.

Rice a exhorté King à « arrêter de penser » qu’ils sont sur la même longueur d’onde.

« En tant qu’homme blanc agissant en noir, vous êtes un imposteur auquel on ne peut pas faire confiance », a-t-elle déclaré, ajoutant que King était une « personne égoïste et égocentrique » qui avait fait de lui la mort de son fils.

« Dieu s’occupera de vous, homme blanc », a-t-elle ajouté à son message.

La publication Instagram de Samaria Rice adressée à Shaun King Crédit : sam_i_am815/Instagram

Les allégations selon lesquelles King se remplissait les poches aux dépens de la mort noire l’ont rongé pendant des années.

Cependant, les familles de Nia Wilson, Philando Castile, Terence Crutcher et de plusieurs autres personnes tuées ces dernières années se sont portées garantes de King.

Selon certaines informations, l’épisode de podcast de King en question a été initialement publié sous le titre « J’ai parlé à Samarie Rice la semaine dernière ».

Dans la description de l’épisode, qui a été officiellement facturé l’épisode 469 de The Breakdown, King a affirmé que lui et Samarie avaient eu une « conversation bien nécessaire » au cours de laquelle il « avait beaucoup appris ».

Quelle est la valeur nette de Shaun King ?

Selon Wealthygenius, King a une valeur nette estimée à 3 millions de dollars.