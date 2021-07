RACHEL Nichols est une journaliste sportive décorée qui anime l’émission de discussion NBA The Jump.

Nichols est dans l’eau chaude après la fuite d’une vidéo de 2020 qui révèle ses commentaires «raciaux» sur les fonctions d’hébergement de la finale de la NBA de sa collègue Maria Taylor.

Qui sont les parents de Rachel Nichols ?

Les parents de Rachel Nichols et Ronald et Jane Jacobs.

Ron Jacobs serait professeur de politique éducative, d’organisation et de leadership à l’Université de l’Illinois.

On ne sait pas grand-chose sur la mère de Nichols, Jane.

Nichols aurait été élevé avec deux frères dans une famille juive selon fact-files.com.

Depuis combien de temps Rachel et Max Nichols sont-ils mariés ?

Max Nichols est marié à la présentatrice de télévision Rachel depuis 20 ans.

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie juive à New York le 25 mai 2001.

Cependant, selon heavy.com, Rachel et Max ont rencontré pour la première fois un camp d’été dans le Maine alors qu’ils étaient adolescents.

Nichols est diplômé de Northwestern et a commencé à écrire pour le Washington Post, tandis que Max travaillait pour la maison de disques indépendante Tommy Boy Music.

Pourtant, après une décennie sans contact, Max a contacté Rachel alors qu’elle se faisait un nom dans l’industrie et que le couple s’est reconnecté.

Depuis 1885, Rachel travaille comme journaliste sportive et présentatrice de télévision pour les chaînes ESPN et CNN.

Elle anime actuellement une émission de discussion hebdomadaire sur la NBA intitulée The Jump et couvre les actualités et les histoires de la ligue aux côtés des analystes et des joueurs de la NBA.

Elle a également été félicitée pour son approche musclée des interviews ayant précédemment tenu le commissaire de la NFL Roger Goodell responsable à la suite du scandale Ray Rice et également pour avoir confronté le boxeur Floyd Mayweather sur ses antécédents de violence domestique.

Sports Illustrated a qualifié Rachel de « journaliste sportive la plus influente et la plus importante du pays ».

Qu’a dit Rachel Nichols à propos de Maria Taylor ?

Le New York Times a révélé un rapport explosif sur une « tempête » se préparant à ESPN en raison des commentaires de Nichols en 2020 sur Taylor.

De nombreux membres du personnel d’ESPN de l’émission populaire NBA Countdown et des commentateurs, dont Jalen Rose, Adrian Wojnarowski et Jay Williams, se sont mis en colère contre les problèmes de mauvaise gestion du réseau en matière de racisme.

Selon le Times, ESPN avait refusé de discipliner Nichols malgré la fureur dans toute l’entreprise à propos de sa remarque, qu’elle a faite lors d’une conversation téléphonique il y a près d’un an après avoir appris qu’elle n’hébergerait pas de couverture lors de la finale de la NBA 2020, comme elle s’y attendait. .

« Je souhaite à Maria Taylor tout le succès du monde – elle couvre le football, elle couvre le basket-ball », a déclaré Nichols en juillet 2020.

« Si vous avez besoin de lui donner plus de choses à faire parce que vous ressentez de la pression à cause de votre record de longue date en matière de diversité – que, soit dit en passant, je connais personnellement du côté féminin – allez-y.

« Trouve-le juste ailleurs. Tu ne vas pas le trouver chez moi ou m’emporter mon truc. »

La conversation de Nichols a eu lieu avec Adam Mendelsohn, le conseiller de longue date de la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James et l’agent de James, Rich Paul.

À l’époque, la journaliste sportive de 47 ans avait demandé conseil à Mendelsohn parce qu’elle pensait que ses patrons faisaient avancer Taylor à ses dépens.

Cependant, à l’insu de Nichols, elle a été prise sur un micro chaud alors qu’il semblait que sa caméra vidéo était allumée, et l’appel était enregistré sur un serveur au siège d’ESPN à Bristol, Connecticut.

On ne sait pas pourquoi sa caméra était allumée, mais la plupart des gens chez ESPN pensent que Nichols, utilisant une nouvelle technologie pendant une pandémie, ne l’a pas éteinte correctement.