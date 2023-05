Qui sont les parents de Mike Tindall, Philip et Linda Tindall ?

L’ANCIEN joueur de rugby anglais Mike Tindall a partagé un message sincère à propos de son père Philip en 2021.

Une vidéo déchirante en hommage à son père a montré l’impact de la maladie de Parkinson sur la famille Tindall.

Philip Tindall, à droite, est un ancien banquier de la Barclays Bank qui a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2003 Crédit : PA

Qui sont les parents de Mike Tindall, Philip et Linda ?

La superstar du rugby à XV Mike Tindall a révélé l’impact dévastateur de la maladie de Parkinson sur son père et toute la famille.

Mike, qui est marié à la petite-fille de feu la reine Zara Tindall, s’est associé à la duchesse de Gloucester pour un chat vidéo pour marquer la Journée mondiale de la maladie de Parkinson en avril 2021.

Il a révélé que sa mère, Linda Tindall, est la principale soignante de son père.

Il a dit qu’elle était « une dame du Nord très stoïque, qui refuse d’abandonner son homme », mais a dit qu’il essayait de la convaincre d’accepter des offres de soutien.

Philippe Tindal

Philip Tindall était banquier pour la Barclays Bank.

La même année où Mike a remporté la coupe du monde en 2003, Philip a commencé à ressentir des élancements dans l’une de ses mains.

Il a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson deux ans plus tard.

Mike a admis ne pas vraiment comprendre grand-chose à l’état de son père, exprimant plus tard ses regrets à ce sujet.

S’adressant à la BBC, il a déclaré: « Je n’ai pas vraiment compris comment cela s’est détérioré et comment cela pourrait se terminer à ce stade et c’est le genre de choses que je regrette. »

Mike a décrit comment son père a eu « cinq années difficiles », mais que l’aggravation de son état remonte à 10 ans jusqu’en 2011, lorsqu’il a épousé Zara.

Mike a déclaré: « Je dirais qu’il a eu cinq années vraiment difficiles, peut-être même plus en fait », a-t-il déclaré.

«C’est notre 10e anniversaire de mariage et c’est cette année-là que… à cause de sa maladie de Parkinson, sa colonne vertébrale dans le dos est évidemment courbée, puis cela a causé des problèmes avec ses disques et ensuite il a dû avoir un fauteuil roulant au mariage. Il pourrait en marcher quelques morceaux.

Linda Tindal

La mère de Mike, Linda, travaillait comme assistante sociale.

Mais depuis le diagnostic de la maladie de Parkinson de son mari et la progression de la maladie, elle est devenue une soignante à plein temps pour son mari.

Linda et Philip étaient tous deux considérés comme vulnérables pendant la pandémie de Covid-19, ils n’ont donc pas quitté la maison pendant plus d’un an.

Il a ajouté: « Ce qu’ils ont vraiment manqué cette année, c’est vraiment la compagnie manquée de ma mère, de pouvoir aller voir quelqu’un d’autre, car elle ne se sent plus à l’aise de laisser mon père seul. »

Qui sont les frères et sœurs de Mike Tindall ?

Ian Tindal

Philip et Linda Tindall ont eu deux fils ensemble.

Mike et son frère aîné Ian Tindall.

On ne sait pas grand-chose de lui, à part qu’il est plus âgé que Mike, étant né en 1975.

On pense que Ian est marié depuis 2011.