La candidate au Bachelor Katie Thurston, issue de modestes débuts, est en train de conquérir les affections de Bachelor Nation.

Selon les rumeurs, Katie, qui a déjà acquis une forte présence sociale, réapparaîtrait potentiellement sur les écrans après la saison de Matt James.

🌹 Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur Le célibataire

Qui sont les parents de Katie Thurston?

Katie Thurston, directrice du marketing bancaire, est née et a grandi à Lynnwood, Washington.

On ne sait pas grand-chose sur la Bachelier la famille de la star, car elle devient de plus en plus familière aux téléspectateurs et peu de choses sont partagées sur ses proches sur son Instagram.

Cependant, on sait que Katie a tragiquement perdu son père en 2012 après avoir perdu sa bataille contre la SLA.

Elle s’est connectée avec un camarade la candidate Sarah Trott sur la bataille du père de Sarah contre la SLA avant que Sarah ne s’auto-élimine dans la série pour passer plus de temps avec sa famille.

«Je comprends cela plus que je ne le voudrais», lui a dit Katie dans l’émission quand Sarah a parlé de sa famille manquante.

«J’ai raté mon adieu à mon père. Je ne voudrais jamais ça pour toi.

«Je veux rappeler à tout le monde de rester classe dans ce processus parce que nous ne connaissons pas nos histoires», a-t-elle déclaré à ses camarades après s’être entretenue avec Sarah, 24 ans.

«Ce que je ne veux pas, c’est qu’elle pense qu’elle a été victime d’intimidation d’ici.

Katie Thurston est-elle la prochaine Bachelorette?

« Lors de l’enregistrement Women Tell All jeudi dernier, Katie Thurston a été annoncée comme la prochaine Bachelorette », a déclaré Reality Steve sur Twitter le samedi 6 février.

«Katie est éliminée lors de l’épisode de lundi lors de son 1 contre 1 avec Matt [James]. »

Cependant, Mariela Pipin, 24 ans, éliminée par Matt, 29 ans, au cours de la quatrième semaine de la saison 25, l’affirmation de RS était « fausse ».

Katie est aimée des fans de Bachelor Nation pour son ouverture et sa franchise. Katie a a rassemblé un grand nombre de fans TikTok de 250000 fans grâce à ses personnalités terre-à-terre et ses histoires racontables.

Le jour de son 30e anniversaire, elle a téléchargé une photo sur Instagram et a expliqué comment elle prenait plus de risques dans la vie en vieillissant.

« La vie passe vraiment vite. … J’ai suivi ‘les règles’ de la vie. Obtenez la carrière. Économisez de l’argent. Commencez ce 401k. Achetez la maison. Et pour quoi? Une décennie entière à passer sans vous sentir comblé? » dit-elle.

« Cette dernière année, j’ai finalement adoré qui je suis sans aucune excuse. J’ai perdu des gens en cours de route. Et c’est OK. »

Certains fans pensent que Katie pourrait être mieux adaptée pour ajouter un personnage coloré au Bachelor in Paradise.

Quand est l’épisode Women Tell All?

ABC n’a pas encore révélé la date de diffusion du Épisode de deux heures pour femmes Tell All de The Bachelor.

Chaque saison de The Bachelor a généralement 12 épisodes, The Women Tell All étant le 10e. Suivant ce modèle, la date prévue de l’air se situerait à la fin de février ou au début de mars.

Comme les fans l’ont vu avec Clare Crawley’s la saison des explosifs, un changement d’horaire ou même les noms des finalistes sont toujours sujets à changement pour la franchise The Bachelor.

Spoiler King Reality Steve dit également qu’il y aura également un épisode After the Final Rose pour la saison de Matt James, bien qu’il n’y en ait pas eu Tayshia Adams ‘ dernier Bachelorette saison.

Les fans pensent que la nouvelle Bachelorette sera présentée au cours de l’épisode, que les fans peuvent attraper sur ABC.