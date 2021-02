CALIFORNIENNE Bri Springs est l’une des 32 femmes en compétition pour le cœur de Matt James dans The Bachelor.

Ressorts‘a été élevé par sa mère et sa grand-mère.

Qui est la mère de la star de Bachelor Bri Springs?

La mère de Bri Springs, Lauren Stoppelbein, était une maman adolescente lorsque Springs est né.

Stoppelbein, est un directeur de pratique esthétique qui a de l’expérience en dermatologie et chirurgie plastique.

Stoppelbein travaille dans la région de Boston, mais elle est originaire de Texas.

Lors d’un épisode de Le célibataire, Springs s’est ouvert à Matt James de son éducation avec sa mère.

«Ma mère m’a élevé comme une mère célibataire. Elle est tombée enceinte de moi quand elle avait 13 ans. Donc, sa priorité était moi toute sa vie», a-t-elle dit à James pendant la partie dîner de leur rendez-vous.

Springs a révélé que pendant la COVID-19[feminine pandémie, sa mère a commencé à construire une vie avec son autre significatif.

« En quarantaine, j’ai appris que ma mère était enceinte et qu’elle allait avoir un bébé et elle a un fiancé et elle va fonder cette nouvelle famille dont je ne fais pas partie physiquement », a déclaré Springs.

« Il y a eu un moment où je me suis dit: ‘Je n’ai plus l’impression d’avoir une maison où aller.' »

Est-ce que Springs a une relation avec son père?

Au cours de son dîner avec James, Springs a révélé qu’elle «avait quelque peu une relation» avec son père.

Springs a dit que son père n’était pas beaucoup quand elle grandissait.

« Nous avons une sorte de relation, je dirais, » dit-elle à James.

«Il a été absent la plupart de ma vie et chaque fois que j’étais plus jeune, je me retrouvais à l’attendre.

« En grandissant, tout le monde me demandait toujours, ‘Où est ton père? Tu n’aimes pas ton père? Mais tu aimes toujours ton père, non?' », A-t-elle partagé.

James a ensuite expliqué comment la relation de Springs avec son père était similaire à sa relation avec son propre père.

Bri Springs fera-t-il le montage final dans The Bachelor?

Spoiler King Reality Steve a partagé un article sur qui il croit que les quatre derniers de James seront.

Rachel Kirkconnell, Michelle Young, Serena Pitt, et Springs fera la coupe finale, selon Steve.

Bien que Reality Steve soit connu pour ses prédictions précises, il est encore trop tôt pour dire qui atteindra ce stade de la compétition.

Cependant, Reality Steve a déclaré qu’il n’était pas sûr que Springs soit dans les quatre derniers.

« Je ne sais pas qui est la 4ème fille, même si on m’a dit que c’était Bri Springs, je n’ai pas eu la confirmation dont j’avais besoin », Réalité Steve a écrit.

«Mais puisque je vous présente tout ce que l’on m’a dit avant la saison, voilà.

«Si / Quand j’aurai une confirmation solide, je vous ferai savoir si Bri est en fait la 4e fille. Cela ne veut pas dire qu’elle a terminé à la 4e place.

Vous pouvez regarder les derniers épisodes de The Bachelor en direct le lundi à 20h sur ABC.