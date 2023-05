Qui sont les parents de Kate Middleton, Michael et Carole, et quelle est leur valeur nette ?

MICHAEL et Carole Middleton sont peut-être mieux connus pour être les parents de la duchesse de Cambridge, mais le couple est également des propriétaires d’entreprise très prospères.

Les Middleton partagent la fille Kate, qui a repris le titre de princesse de Galles de la princesse Diana après la mort de la reine Elizabeth II en 2022, ainsi que les jeunes enfants Pippa et James, et dirigent une entreprise familiale ensemble.

Michael et Carole Middleton, parents de Kate, princesse de Galles, photographiés arrivant à l’abbaye de Westminster pour le couronnement du roi Charles III en mai 2023

Qui sont les parents de Kate et Pippa Middleton, Michael et Carole ?

Michael Middleton est né en 1949 dans une famille aisée liée à l’aristocratie et a fréquenté le prestigieux Clifton College de Bristol.

Sa femme Carole Goldsmith, est née à Londres en 1955 dans une famille relativement normale et a grandi à Southall.

Le couple s’est rencontré alors qu’il travaillait comme équipage de cabine pour British Airways et s’est marié en 1980.

Ils ont ensuite accueilli leur premier enfant Catherine, plus communément appelée Kate, en 1982.

Philippa, connue sous le nom de Pippa, a suivi un an plus tard et en 1987, ils ont complété leur famille lorsque leur fils James est né.

Michael et Carole sont les fiers grands-parents du prince George, de sa sœur la princesse Charlotte et du troisième enfant du prince William et de la princesse Kate, Louis.

Ils ont également trois autres petits-enfants grâce à leur deuxième fille, Pippa, mariée au gestionnaire de fonds spéculatifs et frère de la star de Made in Chelsea, Spencer Matthews, James Matthews.

James et Pippa partagent deux filles, Grace et Rose, et un fils appelé Arthur.

Le fils de Michael et Carole, James Middleton, a épousé l’analyste financière française Alizée Thevenet le 11 septembre 2021.

Que font-ils pour vivre?

En 1987, les Middleton ont lancé leur entreprise Party Pieces, après que Carole eut réalisé qu’elle pouvait gagner de l’argent en créant des sacs de fête.

Après avoir transformé l’entreprise en une entreprise de plusieurs millions de livres, Party Pieces a été durement touchée par la pandémie et les restrictions de Covid et en avril 2023, la société a fait appel à des conseillers de la société de restructuration Interpath pour lever de nouveaux fonds pour l’entreprise.

En mai 2023, l’entreprise a été vendue dans le cadre d’un accord pré-packagé à l’entrepreneur basé dans l’Essex, James Sinclair.

Quelle est la valeur nette de Michael et Carole Middleton ?

L’entreprise Party Pieces de Michael et Carole a transformé le couple en millionnaires autodidactes.

Au moment du mariage de Kate avec le prince William en 2011, l’entreprise était estimée à 30 millions de livres sterling, rapporte DailyMail.com.

Quel âge ont Michael et Carole Middleton ?

La date de naissance de Michael est le 23 juin 1949 et Carole est née le 31 janvier 1955.

Michael a eu 73 ans en juin 2022, tandis que Carole a eu 68 ans en janvier 2023.

Cela signifie que Michael n’a qu’un an de moins que le beau-père de sa fille, le roi Charles, né le 14 novembre 1948.

L’épouse de Charles, la reine Camilla, a un an de plus que son mari et a eu 75 ans en juillet 2022.

La date de naissance de Camilla est le 17 juillet 1947.

Où vivent Michael et Carole Middleton ?

Les Middleton vivent dans un manoir de 5 millions de livres sterling à Bucklebury surnommé Bucklebury Manor depuis 2013.

La propriété géorgienne classée grade II comprend sept chambres, cinq salles de réception – dont un salon et une bibliothèque – et 18 acres de terrain avec un court de tennis et une piscine extérieure.

Des cheminées à bois traditionnelles, une cuisine avec une grande table à manger en bois et une véranda avec d’énormes baies vitrées ont déjà été montrées sur des images partagées depuis l’intérieur de la maison.