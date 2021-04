Le GRETA Thunberg a acquis une reconnaissance internationale pour son activisme contre le changement climatique.

La jeune fille de 18 ans est devenue une figure mondiale – mais qui sont ses parents et quelle est leur valeur nette?

3 Greta Thunberg s’adresse à un rassemblement sur le changement climatique à Montréal, au Canada, en septembre 2019 Crédits: Getty Images – Getty

Qui sont les parents de Greta Thunberg?

Alors que Greta Thunberg est devenue une figure mondiale, à la tête de la campagne sur le changement climatique, ses parents n’ont pas sous les feux de la rampe.

La mère de Greta est la chanteuse d’opéra Malena Ernman et son père est l’acteur Svante Thunberg.

Le couple a eu Greta le 3 janvier 2003 à Stockholm.

Ils ont une deuxième fille, Beata, qui est une chanteuse de 16 ans.

La vie de la famille de Greta est racontée dans le livre Scenes From The Heart, publié en août 2018, qui a été en grande partie écrit par sa mère.

Il détaille sa vie avec son mari Svante et ses deux filles Greta et Beata.

Les deux parents sont engagés dans la cause environnementale et le livre parle également de la crise environnementale et de la durabilité.

Malena est une chanteuse d’opéra qui a également représenté la Suède au Concours Eurovision de la chanson 2009.

Elle est née le 4 novembre 1970.

3 Malena Ernman a participé au concours Eurovision de la chanson en 2009 pour la Suède

Dans le livre, elle décrit le syndrome d’Asperger de Greta – et le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) de Beata – comme n’étant pas un «handicap» mais une «superpuissance».

Elle a étudié au Royal College of Music de Stockhom et à la musique

Elle a endossé un certain nombre de rôles d’opéra au cours de sa carrière souvent acclamés par la critique.

Ernman a fait ses débuts au festival de Salzbourg en 2006 dans le rôle d’Annio dans La ciemenza di Tito, sous la direction de Nikolaus Harnoncourt.

Lorsqu’elle a représenté la Suède au Concours Eurovision de la chanson, elle a chanté La Voix, écrite par Fredrik Kempe.

Elle a terminé 21e avec 33 points.

Svante a un profil beaucoup moins public mais a été noté pour son rôle dans la série télévisée Skargardsdoktorn qui a duré de 1997 à 2000.

Il est également auteur et producteur ainsi que directeur de sa femme.

Quelle est la valeur nette des parents de Greta?

La valeur nette des parents de Greta est actuellement inconnue, cependant, on pense que Svante et Melena sont bien lotis, compte tenu de leur carrière.

Contrairement aux acteurs hollywoodiens dont le travail dans les films à succès permet d’estimer les revenus, les Thunberg sont très différents.

Il n’y a pas de registres publics de leurs gains ou de leur valeur nette estimée.

Qu’ont dit les parents de Greta sur le changement climatique?

Malena a également été politiquement active et a soutenu l’Accord de Paris sur le changement climatique.

En 2016, elle a reçu le prix Martin Luther King qui est décerné aux personnes œuvrant pour la paix, la non-violence, la liberté, la justice, l’égalité et la solidarité.

Elle a été nommée par le World Wildlife Fund (WWF) en tant que héros environnemental de l’année en Suède en 2017, un prix qu’elle a partagé avec la biologiste Rebecka le Moine.

En réponse à cette reconnaissance, Malena a déclaré: «C’est un immense honneur d’être nommé héros environnemental de l’année.

3 Greta et son père Svante Thunberg, au centre, rencontre Boris Herrmann de l’équipe de voile Malizia Crédit: Reuters

«Mon petit rôle dans le mouvement environnemental est en tant que personne publique essayant de prêter ma voix à ceux qui ne sont pas entendus dans le bruit des médias. Aucun autre problème n’est plus important ou plus difficile à diffuser. »

Les parents de Greta, avec Beata, ont écrit un livre Our House is on Fire: Scenes of a Family And A Planet In Crisis, qui devrait être publié en mars 2020.

Le résumé sur GoodReads dit en partie: «C’est l’histoire d’une famille amenée à affronter une crise qu’elle n’avait jamais prévue. Âgée de onze ans, leur fille aînée a cessé de manger et de parler.

«Parallèlement aux diagnostics d’autisme et de mutisme sélectif, ses parents prennent peu à peu conscience d’une autre source de sa détresse: son avenir en péril sur une planète qui chauffe rapidement.

«Guidée par sa détermination à comprendre la vérité, la famille commence à voir les liens profonds entre ses propres souffrances et la souffrance de la planète.

«Contre des forces qui essaient de les faire taire, les dénigrant pour leur différence, ils découvrent des moyens de se fortifier, de guérir et d’agir dans le monde. Et puis un jour, Greta, 15 ans, décide de se mettre en grève.