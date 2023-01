Qui sont les parents de Greta Thunberg et quelle est leur fortune ? – Le soleil

GRETA Thunberg est devenue une figure célèbre du jour au lendemain en 2018 lorsqu’elle s’est tenue devant le Parlement suédois pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il respecte les objectifs d’émissions de carbone.

Elle est désormais une figure mondiale de la lutte contre le changement climatique – mais qui sont ses parents et quelle est leur valeur nette ?

1 Greta Thunberg a été mise à l’honneur en tant que militante du changement climatique en 2018

Qui sont les parents de Greta Thunberg ?

Tout au long de l’ascension de Greta Thunberg vers la célébrité, ses parents l’ont constamment soutenue.

La mère de Greta est Malena Ernman, chanteuse d’opéra et star suédoise de l’Eurovision en 2009.

Lorsqu’elle a représenté la Suède au Concours Eurovision de la chanson, elle a chanté La Voix, écrite par Fredrik Kempe.

Elle est née le 4 novembre 1970.

Elle a étudié au Royal College of Music de Stockholm et au Music

Elle a assumé un certain nombre de rôles d’opéra au cours de sa carrière, souvent acclamés par la critique.

Ernman a fait ses débuts au festival de Salzbourg en 2006 dans le rôle d’Annio dans La ciemenza di Tito dirigé par Nikolaus Harnoncourt.

Son père est Svante Thunberg, un acteur.

Svante a un profil beaucoup moins public mais a été remarqué pour son rôle dans la série télévisée Skargardsdoktorn qui s’est déroulée de 1997 à 2000.

Il est également auteur et producteur ainsi que le manager de sa femme.

Il apparaît également dans le documentaire de Greta en tant que parent aimant et solidaire tout au long de ses années de campagne.

Le couple a eu Greta le 3 janvier 2003 à Stockholm.

Ce que l’on sait de la vie de famille de Greta se trouve dans son livre Scenes From the Heart, publié en août 2018, qui a été en grande partie écrit par sa mère.

Il détaille sa vie avec son mari Svante et ses deux filles Greta et Beata.

Les deux parents sont engagés dans la cause environnementale et le livre parle également de la crise environnementale et de la durabilité.

Le couple a également eu une autre fille, Beata née en 2005.

Quelle est la valeur nette des parents de Greta ?

La valeur nette des parents de Greta n’est pas connue du public.

On pense qu’en raison de leurs carrières respectives, ils sont bien lotis.

Contrairement aux acteurs qui travaillent à Hollywood dont le travail dans les films à succès permet d’estimer les revenus, ceux des parents de Greta sont différents.

Ils bénéficient de la confidentialité à cet égard et il n’y a donc aucun registre public de leurs revenus ou de leur valeur nette estimée.

Qu’ont dit les parents de Greta à propos du changement climatique ?

Malena a également été politiquement active et a soutenu l’Accord de Paris sur le changement climatique.

Elle a été nommée par le World Wildlife Fund (WWF) Héros environnemental suédois de l’année en 2017, un prix qu’elle a partagé avec la biologiste Rebecka le Moine.

En réponse à la reconnaissance, Malena a déclaré : « C’est un immense honneur d’être nommée Héros environnemental de l’année.

“Mon petit rôle dans le mouvement écologiste est en tant que personne publique essayant de prêter ma voix à ceux qui ne sont pas entendus dans le bruit des médias. Aucun autre problème n’est plus important ou plus difficile à propager.

Les parents de Greta, avec Beata, ont écrit un livre Our House is on Fire: Scenes of a Family And A Planet In Crisis, qui a été publié le 17 mars 2020.

Le résumé sur GoodReads dit en partie: “C’est l’histoire d’une famille amenée à affronter une crise qu’elle n’avait jamais prévue. A onze ans, leur fille aînée a cessé de manger et de parler.

“Parallèlement aux diagnostics d’autisme et de mutisme sélectif, ses parents prennent lentement conscience d’une autre source de sa détresse : son avenir en péril sur une planète qui se réchauffe rapidement.

« Guidée par sa détermination à comprendre la vérité, la famille commence à voir les liens profonds entre sa propre souffrance et celle de la planète.

“Contre les forces qui tentent de les réduire au silence, les dénigrant parce qu’ils sont différents, ils découvrent des moyens de se renforcer, de guérir et d’agir dans le monde. Et puis un jour, Greta, quinze ans, décide de faire grève.