GRACE Beverley, également connue sous le nom de Grace Fit UK, a suscité la conversation pour sa décision de suivre ses rêves d’influenceuse au lieu d’utiliser son diplôme d’Oxford.

Les parents de Grace l’ont envoyée dans une crèche de 12 800 $ par an et dans quatre des meilleures écoles publiques avant de trouver une place dans la prestigieuse institution.

Qu’est-ce que Grace Beverley veut réaliser?

Grace, 21 ans, a préparé des plans pour une carrière juridique pour devenir une star d’Instagram à plein temps.

Son compte GraceFitUK compte déjà plus d’un million d’abonnés qui suivent ses conseils de fitness et ses clichés en lycra.

En plus des conseils pour garder la forme, elle vend ses propres produits de fitness et approuve d’autres marques avec des vidéos sponsorisées.

Les «influenceurs» des réseaux sociaux gagnent de l’argent grâce à des partenariats avec des marques qui les rémunèrent pour faire la publicité de leurs produits.

Mlle Beverley, qui publie déjà environ quatre vidéos sponsorisées par mois, compte 366000 abonnés sur YouTube et 837000 sur Instagram, ce qui signifie qu’elle pourrait gagner de l’argent par mois.

Qui sont les parents de Grace Beverley?

Le père de Grace, Peter, dirige un cabinet de conseil en affaires et sa mère, Victoria, est conservatrice principale au Victoria and Albert Museum.

Selon la rumeur, Grace vient d’un milieu riche, ses parents et ses grands-parents étant réputés riches.

Un membre du forum de potins Tattle Life a écrit: « Ouais, ce qu’elle a accompli pour son âge est vraiment génial, mais ses parents sont riches et j’imagine que cela a beaucoup aidé et lui a donné un » filet de sécurité « . »

« Son grand-père travaillait au conseil consultatif du V&A (comment sa mère a obtenu le poste), mais il était également président du conglomérat de plusieurs millions de livres Trafalgar House, qui possédait le Ritz à un moment donné », a écrit un autre.

« Grace me rappelle Kylie Jenner quand elle dit qu’elle est autodidacte. Tes parents sont millionnaires et tu es allé dans une école privée, s’il te plaît, sors », a déclaré un autre.

Comment Grace a-t-elle réussi à l’école?

Grace est allée à Oxford après avoir obtenu un A *, un A et un B au niveau A à la prestigieuse St Paul’s Girls ‘School de l’ouest de Londres.

L’étudiante en musique d’Oxford doit terminer son diplôme au St Peter’s College l’année prochaine et avait prévu de suivre un cours de conversion en droit par la suite.

La étudiante de premier cycle a commencé à publier des photos en ligne pendant ses niveaux A pour suivre ses progrès à l’exercice.

Elle a déclaré: «Je voulais être en forme pour l’été et je ne m’attendais pas à ce que cela continue.

«Je ne donnerai jamais à l’université une raison de penser qu’elle n’est pas ma priorité absolue.

«Je suis extrêmement prudent et extrêmement diligent et j’essaie très fort dans tout mon travail. Je peux le gérer et je peux gérer le stress. J’aime être occupé.

« J’ai travaillé si dur pour arriver à ce point … Je ne veux pas regarder en arrière et penser ‘J’aurais pu faire tellement mieux.' »