Le diffuseur Don Lemon s’est fait connaître pour avoir ancré ses propres reportages sur CNN.

En plus d’héberger ses propres programmes CNN, les téléspectateurs sont curieux d’en savoir plus sur le journaliste lauréat d’un Emmy Award, ses parents et son éducation.

La mère de Don Lemon, Katherine (photo de droite) et son père, Wilmon, l’ont élevé en Louisiane Crédit : Getty

Qui sont les parents de Don Lemon ?

Le 1er mars 1966, Don Lemon est né de sa mère Katherine Clark et de son père Wilmon Richardson.

La majeure partie de l’éducation de Don a été centrée à Baton Rouge, en Louisiane.

Il a révélé en 2011 que son père était marié à une autre femme alors qu’il était en couple avec sa mère.

D’un autre côté, la mère de Don était également mariée à un autre homme, mais a divorcé parce qu’il “ne la traitait pas bien”.

Dans une interview avec PEOPLE, l’ancien contributeur d’AUJOURD’HUI a expliqué comment une relation antérieure l’avait aidé à faire son coming out auprès de sa mère.

Il se souvient: “Alors je lui ai dit:” Maman, je suis vraiment triste pour John et notre relation.

“Elle m’a demandé quel genre de relation nous avions, et je lui ai dit : ‘C’était mon amant.’ C’est alors que j’ai commencé à pleurer.

“Elle a commencé à en savoir plus sur mes amis et ma vie, et elle a vraiment commencé à l’accepter.”

Don a partagé : “Elle s’est rendu compte que tout [her fears] n’étaient pas vrais, et elle construisait cela dans sa tête.

Le défunt père de Don, Wilmon Richardson, était un avocat dont on se souvient pour avoir participé à un procès qui a contesté avec succès la ségrégation des transports publics dans la ville natale de la famille, Baton Rouge.

Lorsque l’hôte était enfant, Wilmon est décédé des suites de complications de santé provoquées par le diabète.

Lemon est né sous le nom de famille du mari de sa mère et a découvert que Wilmon était son père quand il avait cinq ans.

Son père Wilmon (photo de gauche) est décédé lorsque Don était enfant et Katherine (à droite) est son dernier parent survivant Crédit : Instagram

Don Lemon a-t-il des frères et sœurs ?

Don a deux sœurs nommées Leisa et Yma, cette dernière est sa dernière sœur survivante.

Le 31 janvier 2018, Leisa Lemon est décédée après s’être noyée dans un accident de pêche à Denham Springs, en Louisiane.

Le jeudi 1er février, la présentatrice en deuil a posté sur Twitter :

“Merci à tous pour vos mots de sympathie.

“S’il vous plaît, gardez ma famille dans vos prières. Leisa était ma sœur aînée et ma partenaire dans le crime en grandissant. Elle m’a toujours soutenu. #RIPbigSis.”