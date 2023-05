Qui sont les parents d’Alfie Best ?

ALFIE Best est le gitan roman le plus riche de l’histoire britannique.

Le millionnaire autodidacte est parti de rien, mais a toujours eu le soutien et la conviction de ses parents pour aller loin.

Les parents d’Alfie ont eu du mal à joindre les deux bouts, mais sa mère a toujours cru qu’il trouverait le succès financier Crédit : Vandercom Films

Qui est Jane Best, la mère d’Alfie Best ?

Alfie Best est né dans le camping-car de sa famille sur une aire de repos à Leicester en 1970.

Sa mère, Jane Best, a toujours cru que son fils réussirait à l’avenir.

Jane a dit au Sun dans une exclusivité : « Quand Alfie était un petit garçon, il est venu me voir et m’a dit ‘Cet homme a une voiture craquante là-bas. C’est une grosse Rolls-Royce. J’ai dit ‘Tu sais quoi, tu économises ton argent’ et tu auras une Rolls-Royce un jour ».

Alfie a définitivement suivi les conseils de sa mère, il a grandi pour devenir un magnat des affaires avec un empire d’une valeur d’environ 1,2 milliard de livres sterling.

Qui est le père d’Alfie Best ?

Alfie a été nommé d’après son père, qui s’appelait aussi Alfie Best.

L’aîné Alfie travaillait dans les matériaux de construction, vendant du Tarmac en porte à porte.

Alfie a travaillé avec son père dans la vente de Tarmac dès son plus jeune âge.

Qu’ont dit les parents d’Alfie Best à son sujet ?

Jane, la mère d’Alfie, a déclaré au Sun : « Il est toujours au travail même s’il est en vacances. Son cerveau ne clique pas. C’est comme ça mon Alfie.

Jane a repensé à son enfance et a admis qu’Alfie n’était pas toujours facile à gérer en grandissant.

Elle a dit: « Il était comme avoir 20 enfants. Il était une poignée à s’occuper. »

Dans une exclusivité Sun, le père d’Alfie a affirmé qu’il avait toujours su que son fils était spécial.

Il a dit : « J’ai toujours eu l’impression qu’il a été un garçon très chanceux parce qu’à sa naissance, nous avions environ neuf pouces de neige.

«Eh bien, j’avais environ quatre travaux à faire, le goudronnage. Je ne pouvais pas les faire.

« Quelqu’un s’est arrêté à l’aire de stationnement et il est allé nous donner trois chargements de ferraille. Donc ça nous a attachés jusqu’à ce que la neige se soit dissipée.

« C’est pourquoi je le considère toujours comme un bébé chanceux. »

Jane a dit au Sun : « Quelle mère et quel père ne seraient pas fiers d’un fils comme lui ? »

Son père a déclaré: « Je suis vraiment très fier que ce soit mon fils qui l’ait fait. »

Où Alfie Best a-t-il grandi ?

Alfie n’est pas né dans l’immense richesse à laquelle il s’est habitué.

Il est né à Leicester dans une famille romaniche pauvre.

Il a commencé à travailler avec son père à l’âge de huit ans, vendant du tarmac au porte-à-porte.

Alfie a ensuite quitté l’école à 12 ans et a créé sa première entreprise à 14 ans, vendant et achetant de vieilles camionnettes et voitures.

Alfie Best a-t-il d’autres frères et sœurs ?

On pense qu’Alfie est un enfant unique car il n’y a aucun rapport de frères et sœurs.

Alfie a eu deux enfants, une fille Elizabeth et un fils, appelé, vous l’avez deviné, Alfie Jr.