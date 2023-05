Qui sont les Oath Keepers, groupe extrémiste dont le chef a été condamné pour l’émeute du Capitole

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Le chef de la milice antigouvernementale d’extrême droite Oath Keepers a été condamné à 18 ans de prison après que les procureurs fédéraux eurent affirmé qu’il avait commis un acte de terrorisme le 6 janvier.

L’année dernière, un jury a reconnu Elmer « Stewart » Rhodes coupable de complot séditieux en lien avec l’attaque contre le Capitole américain le 6 janvier 2021 dans une violente tentative des partisans de Donald Trump d’annuler les résultats d’une élection américaine.

Rhodes est un ancien parachutiste de l’armée et diplômé de la faculté de droit de Yale qui a formé le groupe extrémiste anti-gouvernemental et lui a lancé un rassemblement à Lexington, Massachusetts, en 2009.

Il portait une combinaison orange délivrée par la prison lors de son audience de détermination de la peine devant le tribunal de district américain de Washington DC le 25 mai, au cours de laquelle il s’est décrit comme un « prisonnier politique ».

Les Oath Keepers disent que leur mission est de défendre les droits des Américains contre le gouvernement, le nom du groupe faisant référence au serment qu’ils ont prêté pour défendre la Constitution américaine « contre tous les ennemis, étrangers et nationaux ».

Depuis sa création, des observateurs affirment que le groupe a tenté de recruter des membres de l’armée et des forces de l’ordre dans ses rangs.

En 2014, M. Rhodes a affirmé que le groupe, qui a des chapitres répartis à travers les États-Unis, comptait 35 000 membres cotisants, bien que les experts disent que ce nombre est plus susceptible d’être d’environ 5 000.

Selon le Southern Poverty Law Center, qui surveille les groupes extrémistes, « le cœur du message du groupe affirme que le gouvernement est engagé dans des attaques contre ses propres citoyens, s’efforçant de les priver de leurs libertés civiles ».

Le SPLC déclare que « le groupe demande aux Américains de se préparer à un conflit inévitable avec le gouvernement en stockant des marchandises et des fournitures, en s’engageant dans une formation paramilitaire et en travaillant à la création de petits réseaux communautaires autonomes ».

M. Rhodes n’a pas hésité à son objectif pour le groupe.

« Nous voulons voir une restauration de la milice dans ce pays », a-t-il déclaré lors d’une apparition sur le Dieu et les armes podcast.

« Nous pensons qu’une bonne première étape consiste à faire en sorte que les vétérans se lèvent dans chaque communauté et aillent aider à former et à former des montres de quartier, pour amener les gens à reprendre en main leur propre autodéfense et sécurité. »

(Nathan Posner/Shutterstock)

Depuis leur formation, le groupe s’est présenté à une série d’incidents très médiatisés à travers les États-Unis.

En avril 2014, ils ont participé à la manifestation au ranch du Nevada de Cliven Bundy, mais sont partis au milieu de fausses affirmations selon lesquelles l’administration Obama allait lancer une attaque de drone.

Ils se sont également présentés à Ferguson, dans le Missouri, après la mort de l’homme noir Michael Brown, où la police a déclaré avoir tenté illégalement de protéger les entreprises locales des émeutiers sans les licences appropriées.

Lors des élections de 2016, le groupe a apporté son soutien à Donald Trump, affirmant que le président à un mandat était un allié dans la lutte contre une « élite corrompue ».

Et après les élections de 2020, M. Rhodes a poussé les fausses déclarations de M. Trump sur une élection volée, exhortant les gens lors d’un rassemblement Stop the Steal en Virginie à ne pas accepter la victoire de Joe Biden.

« Qu’avez-vous en ce moment si rien d’autre qu’une insurrection communiste déterminée à renverser notre Constitution? » a-t-il déclaré au rassemblement.

Après un procès de près de deux mois, Kelly Meggs, membre de Rhodes et Oath Keepers, a été reconnue coupable de complot séditieux après que les jurés ont délibéré pendant trois jours complets. Trois autres associés de Oath Keepers ont été inculpés dans l’affaire mais ont été déclarés non coupables.

Rhodes et ses alliés ont passé des semaines à discuter d’une réponse violente aux élections de 2020 sur des applications de messagerie cryptées, puis ont organisé une cache d’armes et de fournitures dans un hôtel voisin avant de rejoindre la foule qui a franchi les portes et les fenêtres du Capitole pour prendre d’assaut les salles du Congrès et bloquer la certification de la présidence de Joe Biden, selon les procureurs fédéraux.

Le juge de district américain Amit Mehta a déclaré au tribunal le 25 mai que le complot séditieux « est l’un des crimes les plus graves qu’un individu américain puisse commettre » et une « offense contre le peuple du pays ».

« Ce que nous ne pouvons pas avoir, nous ne pouvons absolument pas avoir, c’est un groupe de citoyens qui, parce qu’ils n’aimaient pas le résultat… étaient alors prêts à prendre les armes pour fomenter une révolution. C’est ce que tu as fait. il a dit à Rhodes. « Vous n’êtes pas un prisonnier politique, monsieur Rhodes.

Pendant des décennies, Rhodes voulait que la démocratie américaine « dégénère en violence », juge Mehta a dit.

« Vous, monsieur, présentez une menace permanente et un péril pour ce pays, sa démocratie et le tissu même de ce pays », il ajouta. « Vous êtes intelligent, vous êtes convaincant et vous êtes charismatique. Franchement, c’est ce qui vous rend dangereux.