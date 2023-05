Les FANS de l’émission à succès du samedi soir des années 90 Gladiators sont ravis que l’émission soit redémarrée par la BBC.

Le line-up des nouveaux Gladiators commence lentement à être révélé – mais peuvent-ils correspondre aux stars d’origine ?

Bbc

La BBC a redémarré Gladiators avec un tout nouveau line-up[/caption]

Qui sont les nouveaux gladiateurs ?

Il existe une génération de puissants gladiateurs prêts à défier un ensemble courageux de prétendants lors du redémarrage très attendu de la BBC.

L’émission a d’abord été diffusée sur ITV pendant huit saisons de 1992 à 2000.

Le casting d’OG comprenait des gladiateurs célèbres comme Jett, Wolf et Cobra.

Maintenant, les nouvelles stars sont révélées et elles espèrent pouvoir égaler leurs prédécesseurs emblématiques.

Nitro

Instagram

Nitro est également connu sous le nom de Harry Aikines Aryeetey[/caption]

Le sprinteur de l’équipe britannique, Harry Aikines Aryeetey est rapide comme l’éclair et une boule d’énergie qui lui a valu le nom de Nitro.

Sprinteur médaillé d’or du Commonwealth et du monde, il a concouru au plus haut niveau au Royaume-Uni depuis sa jeunesse.

Après être devenu le premier athlète à remporter des médailles d’or aux 100 et 200 mètres aux Championnats du monde de la jeunesse, il a remporté le prix BBC Young Sports Personality of the Year 2005 à l’âge de 17 ans.

Avec sa vitesse et son agilité incroyables, les Contenders auront du pain sur la planche, dépassant Nitro.

Il a déclaré à la BBC : « Devenir un gladiateur est une autre grande réussite !

« Un rêve d’enfant devenu réalité ! On ne sait jamais ce qui s’en vient dans la vie, chaque jour est là pour être apprécié et savourer toutes les opportunités est un must ! Cela me donne littéralement de l’énergie et de la force!

« J’ai hâte d’être dans l’arène et d’amener Nitro aux Gladiators ! »

diamant

Pennsylvanie

Diamond AKA Livi Sheldon apporte le glamour[/caption]

La culturiste Livi Sheldon est frappante et indestructible, ce qui lui a valu le nom de Diamond.

Après avoir obtenu un diplôme en sciences du sport, elle s’est lancée dans la musculation, devenant finaliste britannique « England Toned Figure ».

Sa passion pour le sport a commencé à l’âge de 6 ans, lorsqu’elle a joué au football pour une équipe de football masculine.

Elle a finalement rejoint une équipe féminine, où elle est devenue capitaine pendant de nombreuses années, et a ensuite joué pour l’équipe féminine de Worcester City.

Ne vous laissez pas tromper par la beauté éclatante de Diamond, elle est incassable et super forte – et mesure également 6 pieds de haut.

S’adressant à la BBC, elle a déclaré: «Quand je grandissais, j’avais l’habitude d’être harcelée pour être plus grande que tout le monde.

« Maintenant, je peux montrer à tout le monde qu’être unique est votre superpuissance.

« J’ai hâte d’entrer dans l’arène et d’affronter les prétendants en tant que Diamond. »

Géant

Pennsylvanie

Giant est un carrossier historique[/caption]

L’ancien pompier devenu bodybuilder Jamie Christian Johal a mérité le nom de Giant.

Debout à 6 pieds 5 pouces, il est entré dans l’histoire en devenant l’un des culturistes les plus grands de tous les temps.

Maintenant, il apporte ce pouvoir dans l’arène des gladiateurs.

Il peut ressembler à un grand géant amical, mais ne vous y trompez pas, il ne se retiendra pas en ce qui concerne les jeux.

Parlant de rejoindre l’émission, il a déclaré à la BBC: « J’ai l’impression que tout dans la vie m’a conduit ici.

« Je suis honoré de faire partie de cette émission emblématique que j’ai regardée quand j’étais enfant.

« J’apporterai ma stature et ma personnalité de GÉANT afin que les candidats soient mieux préparés ! »

Feu

Pennsylvanie

Les concurrents ne voudront pas jouer avec Fire[/caption]

Montell Douglas s’enflamme dans le stade des Gladiators comme un éclair.

Elle est féroce et brûlera dans l’arène en détruisant quiconque se mettra en travers de son chemin, ce qui lui vaudra le nom de Fire.

Ancienne Team GB Sprinter et Olympic Bobsledder, elle détenait le record féminin britannique du sprint le plus rapide sur 100 m à 11,05 secondes, pulvérisant le record précédent qui était resté invaincu pendant 27 ans.

En janvier 2022, Montell est entrée dans l’histoire du sport en devenant la première athlète féminine britannique à participer aux Jeux olympiques d’été et d’hiver.

Montell aime inspirer les femmes à réaliser leurs rêves, peu importe leur âge, leur taille ou leur origine.

Les prétendants doivent se méfier de Fire car elle est rapide, imprévisible et dangereuse et ravagera quiconque sur son chemin.

Elle a déclaré à la BBC : « Je suis tellement heureuse qu’on m’ait demandé d’être Fire ! Être un gladiateur a été un rêve secret de ma vie.

« En tant que femme forte et puissante, je suis la preuve vivante que vous pouvez réaliser vos rêves, peu importe votre âge ou vos antécédents, si vous y croyez et continuez à pousser. Je suis prêt à illuminer la compétition !

Légende

Pennsylvanie

Legend a rejoint le redémarrage de l’émission emblématique[/caption]

S’entraînant jusqu’à six fois par semaine en musculation et en dynamophilie, ancien athlète international, Matt Morsia se décrit comme une Légende – d’où son nom !

L’ancien sauteur en longueur et triple médaillé de bronze du championnat, et le dynamophile médaillé d’argent, adoraient le « sens du spectacle » de la compétition.

Après avoir pris sa retraite des compétitions internationales, il a continué à se produire devant un large public, devenant un influenceur de fitness très réussi et un YouTuber professionnel – amassant plus de 355 millions de vues.

En 2020, il a sorti son premier livre, « The 24/7 Body », qui est devenu un best-seller du Sunday Times dès sa sortie.

Apportant toute sa puissance et sa force à la série, les prétendants n’oublieront pas Legend.

La légende a averti les prétendants : « Je me suis entraîné comme une bête pour le spectacle, mais en réalité, je n’en avais pas besoin.

« J’aurais pu passer les deux derniers mois à manger des beignets et à jouer à Donjons & Dragons et je serais toujours meilleur que tout le monde. Je m’appelle Legend pour une raison ! Je ne peux que m’excuser pour le dommage irréparable que je m’apprête à faire aux prétendants.

« En fait, c’est un mensonge, je ne suis pas désolé du tout. Je l’attends activement avec impatience »

Fureur

Instagram

Rencontrez Fury qui est un joueur de rugby professionnel[/caption]

La joueuse de rugby professionnelle des Exeter Chiefs, Jodie Ounsley, est nommée Fury grâce à sa puissance et sa passion pour la compétition.

Ancienne joueuse de rugby à sept féminin d’Angleterre, championne britannique de Jiu Jitsu brésilien et cinq fois championne du monde de transport de charbon, elle a remporté le titre de personnalité sportive sourde de l’année en 2020.

Jodie a des gladiateurs dans le sang, son père était un concurrent de la série en 2008 et elle s’entraîne depuis pour le surpasser. .

Fury a déclaré à la BBC : « En regardant les gladiateurs grandir, j’ai toujours été impressionné par leur force et leur puissance et maintenant j’en suis un ! J’espère que les prétendants sont prêts à ressentir la Fury.

Acier

Instagram

Steel AKA Zack George est une légende du CrossFit[/caption]

La star britannique du CrossFit, Zack George, a remporté le titre d’homme le plus apte du Royaume-Uni en 2020, et sa force incassable lui a valu le nom de Steel.

Zack était motivé pour aider les gens à se mettre en forme après avoir entrepris son propre parcours de remise en forme à l’adolescence.

En tant que Steel, il espère pouvoir inspirer une nouvelle et jeune génération de fans à se mettre également au fitness.

Il a déclaré à la BBC : « J’ai été inspiré par les Gladiators quand j’étais enfant, mais je n’aurais jamais imaginé que je serais suffisamment en forme pour être considéré comme un « surhumain » ! J’espère qu’une nouvelle génération de fans me considérera comme leur nouveau héros fort et incassable, Steel.