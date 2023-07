Qui sont les nomades numériques et le Canada est-il prêt à les accueillir ? – National

Anna Ambroszkiewicz a un passeport polonais, mais dit que le monde entier est sa maison. Elle a structuré sa vie d’une manière qui lui permet de vivre dans différents endroits du monde pendant de courtes périodes – en bref, c’est une « nomade numérique ».

« Je peux faire de la randonnée dans la journée et aller travailler l’après-midi ou le soir », a déclaré Ambroszkiewicz, un blogueur de voyage actuellement basé dans une petite ville appelée Bansko dans les montagnes de Bulgarie.

Quand Ambroszkiewicz a entendu que le gouvernement canadien allait lancer un visa spécifiquement pour les nomades numériques, cela a piqué sa curiosité – elle dit qu’elle a entendu parler de la beauté naturelle abondante du Canada par d’autres nomades numériques.

« J’aimerais vraiment visiter le Canada. J’adorerais faire de la planche à neige au Canada.

Mais certaines choses l’empêchent de faire ses valises pour le Grand Nord blanc : « Je suppose que vous ne pouvez pas faire grand-chose pour les prix au Canada. »

Un nomade numérique est une personne qui gagne sa vie en travaillant en grande partie en ligne à partir d’un lieu éloigné de son choix, sans s’enraciner dans un lieu fixe. Les nomades numériques ne restent généralement pas au même endroit plus de quelques mois ou un an.

Il y a deux semaines, le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a présenté une série de mesures pour attirer les meilleurs talents dans les domaines STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques). Dans le cadre de la stratégie plus large, Fraser a déclaré que le gouvernement fédéral mettrait en place un visa spécial pour les nomades numériques.

« (La stratégie des nomades numériques) va permettre aux personnes qui ont un employeur étranger de venir travailler au Canada jusqu’à six mois, de vivre dans des communautés de ce pays et de dépenser de l’argent dans des communautés de ce pays. Et s’ils reçoivent une offre d’emploi pendant qu’ils sont ici, nous allons leur permettre de continuer à rester et à travailler au Canada », a-t-il déclaré.

Cependant, il n’a pas donné beaucoup de détails sur la façon dont les détails du programme fonctionneraient – les taxes, par exemple, ou si les nomades peuvent acheter une propriété.

Un porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a déclaré à Global News que des responsables sont actuellement en train de lancer une politique visant à promouvoir le Canada en tant que « destination de choix pour les nomades numériques ».

Global News a confirmé qu’IRCC travaille avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, pour déterminer s’il serait avantageux d’autoriser les nomades numériques à rester plus de six mois.

Ils essaient également de déterminer les critères à remplir pour être pris en compte pour le visa de nomade numérique – comme fournir une preuve d’assurance maladie privée ou respecter un niveau de revenu minimum.

« De plus, nous évaluons si d’autres changements seraient nécessaires pour garantir qu’un nomade numérique disposerait d’un processus clair pour demander un permis de travail depuis le Canada s’il décidait plus tard de chercher un poste chez un employeur canadien », a déclaré un porte-parole. a dit.

Mais le Canada devra surmonter quelques défis s’il vise à attirer des nomades numériques sur ses côtes.





Par exemple, quel régime fiscal devrait s’appliquer aux nomades numériques ?

Actuellement, si un visiteur au Canada passe 183 jours dans le pays, il est classé comme séjournant au Canada et considéré comme un résident canadien pour des raisons fiscales.

John Oakey, vice-président des Comptables professionnels agréés (CPA) du Canada, a déclaré que les conventions fiscales internationales visent à minimiser ou à diminuer la double imposition entre le pays de résidence et le pays de source de revenu.

Donc, si quelqu’un vit au Canada pendant moins de 183 jours, le gouvernement canadien ne peut imposer que le revenu qu’il gagne de sources canadiennes. Mais si un nomade numérique vit ici pendant plus de six mois, il devra au gouvernement canadien la totalité de ses revenus mondiaux.

«S’ils prolongent ce séjour pour la personne au-delà des 183 jours, cela pourrait causer un problème d’imposition où ils sont maintenant réputés être des résidents du Canada, ce qui signifie que vous devez maintenant consulter la convention fiscale et essayer de rompre le lien entre leur lieu de résidence d’origine au Canada », a déclaré Oakey.

Une nomade numérique indépendante, telle qu’Ambroszkiewicz, devrait être tenue de payer des impôts au gouvernement canadien si ses revenus provenant de son blog de voyage sont considérés comme des revenus provenant d’une source canadienne.

Le revenu d’une personne dans cette position ne peut pas être déduit de la source comme ce qui se passe avec un employeur basé au Canada, de sorte qu’il devrait produire ses impôts lui-même ou que l’Agence du revenu du Canada devrait être préparée et équipée pour poursuivre ces impôts non déclarés.

Le gouvernement n’a pas non plus encore précisé si les nomades numériques seront autorisés à posséder des biens au Canada.

En vertu de la Loi sur l’interdiction d’achat de propriétés résidentielles par des non-Canadiens, de récentes restrictions s’appliquent aux acheteurs étrangers qui cherchent à acheter des propriétés résidentielles au Canada.

Oakey a déclaré que tous les nomades numériques potentiels devraient demander l’aide d’un professionnel et vérifier si le gouvernement les inclut dans la liste des personnes exemptées de la loi.

La question de l’immobilier et de l’endroit où vivre pourrait s’avérer urgente alors que de plus en plus de communautés canadiennes ont du mal à loger leurs résidents et que de plus en plus de personnes dans le monde recherchent des options de logement plus abordables.

Les nomades numériques Dominik Kropacek et Josefine Kraemer en sont un exemple. Le couple s’est rencontré lors d’une randonnée à travers l’Europe et a tenu ensemble un blog de voyage appelé Red White Adventures – un clin d’œil aux drapeaux de leurs pays, le Danemark et le Canada.

Le couple passe son temps à voyager à travers l’Europe et est actuellement également basé à Bansko, en Bulgarie. Leur appartement d’une chambre coûte environ 425 $ en dollars canadiens, tandis que le loyer moyen dans la ville natale de Kropacek, Calgary, était de 2 008 $ cette année, selon le Rapport sur le classement national des loyers de juillet 2023 sur Rentals.ca.

Alors que la paire était attirée par des logements moins chers à l’étranger, certaines communautés canadiennes craignent que les nomades numériques n’augmentent les prix de l’immobilier et de la location.

Tofino, en Colombie-Britannique, est une destination touristique populaire sur la côte ouest accidentée de l’île de Vancouver.

Mais les résidents locaux s’inquiètent désormais de la hausse des loyers – et disent que les nomades numériques ne sont pas la bonne personne pour eux.

« Nous avons en fait une grave pénurie de logements pour les travailleurs, il est donc assez difficile de trouver un logement, surtout l’été. Je suppose que cela éliminerait effectivement Tofino en tant que destination de choix pour ce type d’immigrants », a déclaré Jen Dart, directrice exécutive de la Chambre de commerce de Tofino-Long Beach, à Global News.

Le Canada peut-il attirer des nomades numériques?

Alors que le Canada travaille à l’élaboration de son plan pour les nomades numériques, certains pourraient encore hésiter à venir.

La dépendance à la voiture de la vie au Canada est un facteur, ainsi que les préoccupations concernant les options de transport en commun fiables. Kropacek a déclaré qu’il n’était pas logique pour les nomades d’acheter une voiture s’ils devaient vivre dans un endroit pendant une courte période.

« Ici en Europe, nous prenions le bus partout où nous allions. Si nous devons aller quelque part, nous prenons un bus de Bansko à Sofia et prenons la navette pour l’aéroport.

Ce à quoi le programme ressemblera finalement déterminera s’il fonctionnera – à la fois pour les communautés et les nomades numériques eux-mêmes.

Ambroszkiewicz a déclaré qu’un visa à plus long terme le rendrait plus attrayant pour les « fous lents », ou les nomades qui passent relativement plus de temps à chaque endroit.

Kraemer a déclaré: «Je pense que ce nouveau visa va être intéressant. Je pense que cela va rendre le Canada plus attrayant pour les gens, sachant que les nomades sont les bienvenus. C’est une grande chose pour beaucoup de gens, de savoir dans quels pays vous pouvez aller en tant que nomade.

Mais le plus grand avantage du Canada, a-t-elle dit, est sa beauté naturelle époustouflante.

« La plupart des gens qui viennent au Canada finissent par en tomber amoureux.