Qui sont les mercenaires du groupe Wagner soutenus par la Russie et pourquoi sont-ils si impliqués à Bakhmut et en Ukraine ?

Les soldats russes combattant en Ukraine ont été soutenus sur le champ de bataille par des dizaines de milliers de mercenaires d’un groupe ténébreux dirigé par un homme d’affaires et affilié de longue date du président Vladimir Poutine.

Le groupe Wagner est une société militaire privée sous le contrôle d’Evgueni Prigojine qui a fait ses armes dans des déploiements en Crimée et dans la région du Donbass dans l’est de l’Ukraine en 2014 et a depuis envoyé des troupes dans plusieurs conflits au Moyen-Orient et en Afrique, y compris la guerre civile syrienne.

Lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Wagner s’est avéré indispensable, mais une lutte de pouvoir apparente entre le Kremlin et le franc-parler M. Prigozhin a conduit le groupe à se faire couper les ailes par Moscou.

Yevgeny Prigozhin et Vladimir Poutine lors d’une visite de l’usine alimentaire de l’ancien en 2010 (PA)

M. Prigozhin – un ancien détenu de 61 ans parfois surnommé «le chef de Poutine» parce que son entreprise de restauration a organisé des dîners pour le président russe et nourri les forces armées du Kremlin – a nié tout lien avec le groupe jusqu’en septembre de l’année dernière, lorsqu’il a annoncé il était « fier » d’en être le fondateur.

Il a déclaré avoir fondé Wagner pour soutenir les séparatistes soutenus par la Russie dans le conflit du Donbass.

« J’ai moi-même nettoyé les vieilles armes, trié les gilets pare-balles moi-même et trouvé des spécialistes qui pourraient m’aider », a déclaré M. Prigozhin. « A partir de ce moment, le 1er mai 2014, un groupe de patriotes est né, qui s’appellera plus tard le bataillon Wagner. »

Dmitry Utkin, un ancien officier du renseignement russe, serait un co-fondateur qui reste près du sommet du commandement du groupe.

Depuis sa formation, Wagner est accusé d’avoir commis des atteintes aux droits humains en Ukraine, en Syrie, en Libye, en République centrafricaine, au Soudan, au Mali et au Mozambique.

On pense également que le groupe travaille pour le gouvernement du Burkina Faso contre une insurrection islamiste.

Avant d’admettre son implication, M. Prigozhin avait l’habitude de poursuivre en justice des médias russes et occidentaux alléguant ses liens avec le groupe. Sa position secrète était de protéger les soldats de Wagner, a-t-il affirmé.

Des combattants de Wagner dans une mine de sel de Soledar après que M. Prigozhin a affirmé avoir pris la ville (Télégramme)

M. Prigozhin a finalement été contraint d’avouer ses liens avec Wagner alors que le groupe prenait de l’importance dans le conflit ukrainien. Les services de renseignement britanniques évaluent à 50 000 le nombre de soldats wagnériens actifs en Ukraine, soit un quart de l’effectif total de la Russie.

Les entrepreneurs de guerre ne sont pas nouveaux, mais les analystes militaires affirment que le Kremlin dépend fortement de Wagner en raison des lourdes pertes subies par les forces officielles russes pendant la guerre, ainsi que des difficultés de recrutement.

Le ministère britannique de la Défense (MoD) a signalé pour la première fois que Wagner avait été déployé en Ukraine le 28 mars 2022, un peu plus d’un mois après le début du conflit après que les pertes russes avaient déjà commencé à ralentir le rythme de l’assaut initial.

Wagner a depuis lors joué un rôle important dans la capture de villes telles que Soledar, Popasna et Lysychansk – offrant une compétence opérationnelle relative tandis que le Kremlin a été contraint de changer à plusieurs reprises le commandement de ses propres forces face aux pertes.

Tombes des combattants de Wagner dans un cimetière près du village de Bakinskaya (Reuters)

M. Prigozhin s’est donné beaucoup de mal pour revendiquer des victoires pour Wagner en Ukraine, le mettant parfois en désaccord avec la ligne du Kremlin. Il a même accusé le ministère russe de la Défense de s’attribuer le mérite des succès de Wagner.

Dans la bataille de Soledar, une petite ville soumise à un assaut intense dans le cadre de la campagne toujours en cours de la Russie pour prendre le contrôle de la ville de Bakhmut, M. Prigozhin a déclaré que ses mercenaires avaient triomphé des forces ukrainiennes quelques jours avant que le Kremlin ne déclare que ses propres troupes avaient fait le même.

Bakhmut est prisé par Moscou car sa capture placerait les forces russes dans une position plus forte dans le but de capturer toutes les régions de Donetsk et Louhansk qui composent le Donbass.

Le 12 février, M. Prigozhin a déclaré que Wagner avait pris le village de Krasna Hora près de Bakhmut, sans faire mention des forces russes alors que Moscou commençait à lancer une offensive majeure visant la ville de Donetsk ainsi que plusieurs autres colonies de première ligne.

Une photo publiée par le service de presse de M. Prigozhin montre ce qu’il a dit être des combattants de Wagner au panneau d’entrée du village de Krasna Hora (Reuters)

Les spéculations ont fait rage sur les ambitions de M. Prigozhin dans la politique russe et il y a des signes que M. Poutine est sensible à tout défi potentiel de son ancien cuisinier.

Le Kremlin a décidé de couper les ailes de M. Prigozhin, lui ordonnant de cesser de critiquer publiquement le ministère de la Défense tout en conseillant aux médias d’État de cesser de le mentionner ou de nommer Wagner.

M. Prigozhin a depuis confirmé qu’il avait également été privé du droit de recruter des condamnés dans les prisons – un terrain d’alimentation clé pour les rangs de Wagner – cédant le pouvoir au gouvernement pour ses propres forces.

Sergei Markov, un ancien conseiller du Kremlin qui entretient des contacts dans les cercles politiques, a déclaré que le gouvernement russe avait obtenu de M. Prigozhin la promesse qu’il ne créerait pas son propre mouvement politique ou ne rejoindrait pas un parti parlementaire à moins que des responsables ne lui demandent de le faire.

« Ils ont un peu peur de lui et le trouvent gênant », a déclaré M. Markov.

Le groupe, anciennement PMC Wagner, a récemment déménagé son siège social dans un imposant gratte-ciel en verre à Saint-Pétersbourg, qui sert également de centre technologique et organise des expositions d’armes avancées le long de couloirs gris remplis de personnel camouflé.

Le siège social du groupe Wagner à Saint-Pétersbourg (EPA)

Des récits troublants de la vie au sein du groupe de mercenaires ont récemment fait surface de la part d’anciens membres, dont Andrei Medvedev, qui a demandé l’asile en Norvège en janvier après avoir déserté un régiment de Wagner en Ukraine.

Le jeune homme de 26 ans a déclaré que les sergents étaient impitoyables dans leurs tentatives de recruter de nouveaux combattants.

« Ils rassemblaient ceux qui ne voulaient pas se battre et les abattaient devant les nouveaux arrivants », a-t-il allégué dans une interview à CNN.

« Ils ont amené deux prisonniers qui refusaient d’aller se battre et ils les ont abattus devant tout le monde et les ont enterrés directement dans les tranchées creusées par les stagiaires. »

Le ministère de la Défense a déclaré en juillet dernier que Wagner abaissait les normes de recrutement pour inclure des personnes auparavant inscrites sur la liste noire.

Andrei Medvedev à Oslo après avoir fui le commandement de Wagner (Reuters)

M. Medvedev a affirmé avoir rejoint Wagner en tant que volontaire après avoir servi dans l’armée russe. Il a dit que les combattants de Wagner étaient souvent envoyés au combat avec peu de directives.

Deux anciens combattants de Wagner capturés par l’Ukraine ont déclaré à CNN des pertes dévastatrices lors d’assauts rappelant les accusations de la Première Guerre mondiale.

Se remémorant son premier assaut près du village de Bilohorivka à Louhansk, l’un d’eux a déclaré : « Nous étions 90. Soixante sont morts lors de ce premier assaut, tués par des tirs de mortier. Une poignée est restée blessée.

L’autre combattant a déclaré qu’il était impliqué dans une poussée vers Lysychansk à la frontière Lougansk-Donetsk.

« Les premiers pas dans la forêt ont été difficiles à cause de toutes les mines terrestres disséminées. Sur 10 gars, sept ont été tués immédiatement », a-t-il déclaré.

Le combat a duré cinq jours, a-t-il dit. « Il n’y a aucun sentiment qui s’y rattache. Juste vague après vague. Quatre cents [Wagner fighters] ont été amenés là-bas, puis de plus en plus, tout le temps.

De nouvelles preuves de brutalité sont apparues le 14 février, alors que des images semblaient montrer un condamné russe qui s’était battu pour Wagner, battu à mort avec un marteau après avoir été accusé d’avoir fui la guerre.

Le parti travailliste d’opposition britannique n’est que la dernière organisation politique à exiger que le groupe Wagner soit classé comme organisation terroriste en réponse à sa conduite barbare en Ukraine et au-delà.

Le groupe a de nouveau fait la une des journaux début mars, après le premier anniversaire du début de la guerre, lorsque M. Prigozhin s’est de nouveau adressé à Telegram pour saper Moscou en avertissant que toute la ligne de front russe en Ukraine serait en danger si ses soldats étaient finalement contraints de se retirer de Bakhmut au milieu de la « faim de munitions », apparemment un plaidoyer pour plus de ressources.

« Si Wagner se retire de Bakhmut maintenant, tout le front s’effondrera », a-t-il déclaré dans une vidéo de quatre minutes publiée sur l’application cryptée. « La situation ne sera pas douce pour toutes les formations militaires protégeant les intérêts russes.

« Si nous reculons, nous entrerons à jamais dans l’histoire en tant que personnes qui ont fait le grand pas vers la perte de la guerre. C’est exactement le problème avec la faim de munitions.

Son appel intervient au milieu d’informations selon lesquelles les troupes russes ont été réduites à s’engager dans des combats au corps à corps avec des pelles en raison de la rareté des armes et des balles.

Les combats sont restés intenses autour de Bakhmut pendant des mois, bien que les résidents locaux qui ont résisté malgré le danger considérable pour leur vie fuient enfin alors que le retrait de l’armée ukrainienne commence à sembler inévitable après une riposte courageuse.