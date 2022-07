Qui sont les membres conservateurs qui élisent le prochain Premier ministre du Royaume-Uni ?

jeDans un peu plus de cinq semaines, Liz Truss ou Rishi Sunak seront annoncés comme le nouveau chef conservateur et le prochain Premier ministre britannique. Alors que Boris Johnson profite de ses jours restants dans le n ° 10, les deux candidats zigzagueront frénétiquement à travers le pays en participant à des débats en tête-à-tête et à une douzaine d’événements officiels organisés par le parti.

Le vote en ligne commençant lundi et les bulletins de vote par correspondance atterrissant sur les paillassons des membres d’ici vendredi, le ministre des Affaires étrangères et ancien chancelier aura jusqu’à la clôture du vote à 17 heures le 2 septembre pour gagner les fidèles du parti. Mais qui sont les membres qui votent pour le prochain premier ministre ?

Étant donné que les partis politiques n’ont aucune obligation de publier les données sur leurs membres, il est difficile de déterminer le nombre exact d’électeurs éligibles au concours de 2022.

L’ancien président du parti, Brandon Lewis, a révélé en 2019 que les membres cotisants étaient passés de 124 000 en 2018 à 160 000, soit 0,34 % des électeurs. Un an plus tard, son successeur Amanda Milling a déclaré que le chiffre avait atteint 200 000. Mais il n’y a pas eu de mise à jour depuis, ce qui suggère qu’il n’y a plus eu d’augmentation du nombre de personnes s’inscrivant pour payer des abonnements.

Le siège de la campagne conservatrice (CCHQ) n’a pas encore fourni de chiffre à jour pour le concours actuel et n’est allé que jusqu’à suggérer que le nombre dépasse les 160000 membres éligibles à la course à la direction conservatrice de 2019 lorsque M. Johnson a été élu chef.

Cependant, on en sait plus sur la démographie des membres, en grande partie grâce aux recherches d’universitaires sur l’Université Queen Mary de Londres (QMUL) et le projet des membres du parti de l’Université de Sussex.

Les données les plus récentes de janvier montrent qu’ils sont plus susceptibles d’être des hommes (63%), d’avoir plus de 50 ans (58%) et d’appartenir principalement au groupe socio-économique le plus élevé. Semblable à d’autres grands partis politiques à Westminster, les membres sont majoritairement blancs – 96%.

Ils sont également plus concentrés à Londres et dans le sud de l’Angleterre, 56 % vivant dans ces zones. C’est un contraste marqué avec 18% au Pays de Galles et dans les Midlands, 20% dans le nord et seulement 6% en Écosse.

Liz Truss prononce un discours devant ses partisans lors d’un événement de campagne à Woodford Green (PISCINE/AFP via Getty Images)

S’exprimant la semaine dernière, Angela Rayner, chef adjointe du Labour, a décrit le concours pour remplacer M. Johnson comme une “pantomime déformée pour gagner le sélectorat conservateur non représentatif” tandis que Mick Lynch – le secrétaire général au franc-parler des travailleurs des chemins de fer, de la mer et des transports union (RMT) – a exprimé son point de vue sur la BBC, décrivant le vote de 160 000 membres conservateurs pour le prochain occupant du n ° 10 comme “une sorte de scénario de club de golf de Surrey”.

Le pair conservateur et expert en élections, Lord Hayward, a trouvé la caractérisation amusante, mais a fait une observation : “Je n’ai jamais présidé une sélection conservatrice dans un club de golf, mais j’en ai dans un club de rugby.”

Invité à décrire un membre conservateur moyen, il a dit L’indépendant: “Management à la retraite avec quelques boules bizarres clouées.”

L’ancien ministre du cabinet Simon Hart, un partisan de M. Sunak, a déclaré qu’il s’agissait d’une “hypothèse raisonnable que les membres conservateurs sont à droite de l’électorat dans son ensemble, mais je pense qu’ils sont plus intéressés par la position nationale et qui peut y donner suite”. ”.

Rishi Sunak prononce un discours lors d’un événement de campagne à Newmarket (PISCINE/AFP via Getty Images)

Il a ajouté: “La vraie mesure, en particulier dans les sièges marginaux comme le mien, est” Quel candidat aura les meilleures chances d’occuper ou de remporter ce siège aux élections? “”

«Ils chercheront à savoir qui proposera les meilleures politiques pour la nation, plutôt que simplement ce qui est le plus attrayant pour les membres conservateurs. Les membres ne recherchent pas nécessairement quelqu’un qui leur reflète absolument leurs opinions, mais plutôt quelqu’un qui peut faire élire des députés et des conseillers conservateurs.

En plus d’examiner la démographie, une étude de 2018 sur les membres des partis politiques par l’Institut Mile End de QMUL a également examiné l’idéologie et les politiques. Il a révélé que 54% des membres conservateurs étaient d’accord, ou fortement d’accord, pour dire que la peine de mort pour les crimes les plus graves est la peine la plus appropriée, contre 9% des membres travaillistes.

Une grande majorité – 77% – pensait que les jeunes n’avaient pas assez de respect pour les «valeurs britanniques traditionnelles», alors que seulement 11% à l’époque pensaient que l’austérité était allée trop loin, ou beaucoup trop loin. En revanche, 98% des membres cotisants du Labour ont déclaré que les coupes dans la fonction publique étaient allées trop loin, tout comme 75% des membres des libéraux démocrates. Sans surprise, plus des trois quarts des membres conservateurs ont voté le congé lors du référendum sur l’UE en 2016.

Le professeur Tim Bale, l’un des universitaires à l’origine de la recherche, a déclaré L’indépendant que certaines personnes “exagèrent leur enthousiasme pour une” guerre contre le réveil “”, les membres étant beaucoup plus préoccupés par le nombre de policiers dans les rues, infligeant aux criminels des peines plus longues et des traversées de la Manche.

Il a déclaré qu’environ 30% des membres conservateurs ont une sorte d’hypothèque, ajoutant: “Je pense, par exemple, que l’idée que les taux d’intérêt puissent monter jusqu’à 7% inquiéterait pas mal d’entre eux”. Il n’est peut-être pas surprenant que M. Sunak ait cherché à mettre en lumière ce problème pendant la campagne.

Le professeur Bale a également documenté les habitudes de lecture des membres et a constaté qu’en 2017, seuls 11% ne lisaient pas de journal, 33% lisant Le télégraphe quotidien 21 % optant pour Les temps et 17 % pour les Courrier quotidien.

Beaucoup ont convenu que les hustings et les débats télévisés pourraient avoir un impact crucial sur le vote des membres lors du concours. “Bien qu’on dise souvent que les conservateurs voteront tous pour le candidat le plus à droite parce qu’ils sont de droite, etc., mon expérience en tant que modérateur lors des sélections est que ce n’est pas le cas”, a déclaré Lord Hayward.

« Ils votent pour la personne qu’ils considèrent comme étant le meilleur député potentiel – presque sans exception. Ils voteront pour une personne qui est a) éligible au poste de Premier ministre et b) a également un impact sur leur propre éligibilité en tant que candidat au conseil.