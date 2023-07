Qui sont les jumelles Rybka ? Apprenez à connaître les acrobates jumeaux sur ‘AGT’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

Les Rybka Twins sont des acrobates danseurs.

Ils viennent d’Australie.

Ils sont populaires sur YouTube.

Les jumeaux Rybka ont parcouru un long moyen d’auditionner pour L’Amérique a du talent. Ces jumelles talentueuses de 28 ans sont prêtes à prendre AGT saison 18 d’assaut. Leur audition sera diffusée lors de l’épisode du 18 juillet.

Qui sont les jumelles Rybka ? Ils ont déjà un énorme public. HollywoodLa Vie a rassemblé 5 choses clés que vous devez savoir sur les Rybka Twins.

Les Rybka Twins sont des acrobates et des danseurs.

Sam et Teagan Rybka sont les jumeaux derrière The Rybka Twins. Il s’agit d’un duo composé d’acrobaties et de danse. Les Rybka Twins présentent fréquemment leurs incroyables compétences sur Instagram et d’autres médias sociaux. Ils font tout ensemble, vous obtenez donc le double de l’action avec ces acrobates dansants.

Les jumelles Rybka viennent d’Australie.

Les Rybka Twins sont originaires de Perth, en Australie. Depuis qu’ils sont devenus des sensations sur les réseaux sociaux, les Rybka Twins ont parcouru le monde et ont continué à élargir leur base de fans.

Les Rybka Twins font sensation sur les réseaux sociaux.

Les Rybka Twins comptent 7,73 millions d’abonnés sur YouTube. Leur chaîne YouTube se compose d’une grande variété de sujets, des transports de vêtements aux défis de chute en passant par les procédures. Ils ont plus de 1,1 million d’abonnés sur Instagram et 14 millions d’abonnés sur TikTok.

Les Rybka Twins sont déjà apparus sur Australia’s Got Talent.

Les Rybka Twins étaient candidats sur L’Australie a du talent en 2013. Ils étaient finalistes, mais ils n’ont pas fini par gagner la saison 7. Maintenant, ils sont arrivés à L’Amérique a du talent dans l’espoir d’une seconde chance de gagner !

Teagan s’est fait dire un jour qu’elle devrait abandonner la danse.

Quand Teagan avait 15 ans, elle a commencé à ressentir une douleur à la jambe après avoir pratiqué l’un de ses tours. « Il s’est avéré que c’était une lésion et le médecin a dit que pour qu’elle se décompose et guérisse, j’allais devoir arrêter complètement de danser parce que danser mettrait trop de pression sur la lésion », a déclaré Teagan dans son livre. Le jumelage !selon Le héraut néo-zélandais.

Teagan était «dévastée», mais elle a fini par obtenir un deuxième avis d’un médecin qui lui a dit qu’elle n’avait pas à abandonner la performance pour de bon. Elle a finalement été diagnostiquée avec un kyste osseux anévrismal et a subi une intervention chirurgicale pour l’enlever. « C’était une période effrayante de ma vie. J’étais bouleversée et frustrée, mais j’ai aussi travaillé dur pour rattraper mon retard et être une danseuse encore meilleure qu’avant », a-t-elle déclaré.

