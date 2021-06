THE Great British Sewing Bee 2021 est en bonne voie, avec des passionnés de mode créant des vêtements à couper le souffle pour impressionner les juges chaque semaine.

Les piliers de la mode Esme Young et Patrick Grant reviennent en tant que juges résidents pour la septième série du programme BBC1.

Les juges Esme Young et Patrick Grant reviennent pour The Great British Sewing Bee 2021 Crédit : BBC

Qui sont les juges du Great British Sewing Bee 2021 ?

Esmée Jeune

Esme a connu une impressionnante carrière de couture pendant plus de 50 ans.

Elle a travaillé comme costumière sur de grands films et était à l’origine de l’emblématique tenue de bunny girl que Renée Zellweger portait dans Bridget Jones’s Diary et la chemise de Leonardo DiCaprio dans The Beach.

Elle a commencé sa carrière au début des années 70 en créant l’entreprise de mode Swanky Modes avec trois amis à Camden, au nord de Londres.

La marque a gagné en notoriété avec ses robes moulantes emblématiques portées par des célébrités telles que Cher et Grace Jones.

Esme a assumé le rôle de juge résident sur The Great British Sewing Bee en 2016 et travaille également en tant que maître de conférences principal enseignant la mode au Central St Martin’s College de Londres.

2 Le juge Great British Sewing Bee 2020 Esme Young a eu une carrière de couture réussie qui s’étend sur plus de 50 ans Crédit : BBC

Patrick Grant

Patrick Grant a troqué une carrière dans l’ingénierie pour la mode et en 2005 a pris la direction du tailleur Norton & Sons de Savile Row.

En décembre 2010, il a remporté le prix du créateur de vêtements pour hommes de l’année aux British Fashion Awards.

Patrick apparaît régulièrement à la télévision et à la radio en tant qu’expert britannique de la mode et du textile.

Le créateur de mode écossais a figuré dans des documentaires télévisés sur la mode tels que Savile Row, Harris Tweed et The Perfect Suit.

2 Le juge Great British Sewing Bee 2020, Patrick Grant, est directeur du tailleur Norton & Sons de Savile Row Crédit : BBC

À quelle heure est The Great British Sewing Bee 2021 à la télévision ?

Le prochain épisode du concours de couture se poursuit ce soir (mercredi 9 juin) à 21h sur BBC One.

La série se compose de dix épisodes, diffusés à la même heure chaque semaine jusqu’à ce que le vainqueur soit annoncé en finale.

Les épisodes seront disponibles à regarder sur BBC iPlayer après leur diffusion à la télévision.

12 égouts amateurs tentent d’impressionner les juges dans The Great British Sewing Bee 2021 Crédit : BBC

Qu’est-ce que la grande abeille à coudre britannique ?

12 tailleurs et couturières amateurs tentent d’impressionner les juges résidents Esme Young et Patrick Grant chaque semaine en créant des vêtements sur un thème donné et en mettant en valeur une technique de couture particulière.

Le spectacle est des créateurs derrière The Great British Bake Off et suit un format similaire.

Les candidats sont testés contre la montre sur leurs compétences en couture et leur créativité.