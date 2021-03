GREAT British Menu est de retour CE SOIR (24 mars) à 20h sur BBC Two.

Les fans seront soulagés de voir le retour de nombreux visages familiers dans la série.

Qui sont les juges du Great British Menu?

Rachel Khoo

Il y a un nouveau visage dans le jury de cette année, c’est Rachel Khoo.

Elle a déclaré à propos de son nouveau rôle: «Je suis ravie d’assumer le rôle de juge au Great British Menu!

«Nous avons des chefs extraordinaires au Royaume-Uni et le programme fait un excellent travail pour mettre en valeur ce talent local.

« Je suis tellement fier de faire partie de la série et j’ai hâte que les téléspectateurs voient ce qui nous attend. »

C’est une chef qui est apparue sur Little Paris Kitchen de la BBC.

Elle a également écrit de nombreux livres et est rédactrice en chef de Khoollect, un magazine de style de vie.

Oliver Peyton

Oliver Peyton est un restaurateur qui a fondé Peyton et Byrne.

A reçu un OBE pour ses services à l’industrie hôtelière et une partie de ce travail a inclus la création de deux livres de cuisine.

Il est juge sur Great British Menu depuis le début de l’émission en 2006.

Matthew Fort

Matthew Fort est un écrivain et critique culinaire, ayant commencé sa carrière d’écrivain culinaire en 1989.

Il est l’auteur de plusieurs livres sur la nourriture et était auparavant rédacteur en chef de Food and Drink au Guardian.

Au cours de sa carrière, il a reçu le prix Glenfiddich Food Writer of the Year, Glenfiddich Restaurant Writer of the Year et The Restaurateurs Association Food Writer of the Year.

À l’écran, il est également apparu dans Good Food’s Market Kitchen.

Qui présente Great British Menu 2021?

Andi Oliver

Fan sera ravie de voir qu’Andi Oliver reprend son rôle de présentatrice.

Andi est un restaurateur et un diffuseur alimentaire, ayant également présenté et jugé Neneh & Andi Dish It Up, Food Glorious Food d’ITV et The Kitchen Cabinet de Radio 4.

Quelle heure est Great British Menu à la télé ce soir?

Great British Menu revient CE SOIR (24 mars) à 20h.

Il sera diffusé sur BBC Two et pourra être visionné sur BBC iPlayer.

L’épisode de ce soir commencera avec les concurrents qui sont dans la région centrale.