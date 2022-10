Qui sont les juges de The Voice UK ?

THE Voice UK est un incontournable de la télévision depuis sa première diffusion en 2012.

Le panel d’entraîneurs essaie tous de trouver la prochaine grande star de la chanson, mais qui sont les juges ?

Qui sont les juges de The Voice ?

La gamme Voice a changé au fil des ans depuis sa première sortie sur nos écrans en 2012.

L’émission a commencé sur la BBC avant de passer à ITV en 2016.

Et bien que le présentateur ait changé, un entraîneur a été une constante tout au long.

Voici ce que nous savons de la programmation de la saison 11.





Anne-Marie

TVI

Anne-Marie est connue comme la chanteuse principale de Clean Bandit – ainsi que comme coach de The Voice UK[/caption]

Anne-Marie Nicholson, née dans l’Essex, a déjà un certain nombre de succès dans les charts à son actif, y compris le numéro un de Clean Bandit, Rockabye, avec Sean Paul.

Son premier album Speak Your Mind est sorti en 2018 et a atteint la troisième place des charts.

L’année suivante, elle a été nominée pour quatre prix aux Brits, dont celui du meilleur acte solo féminin britannique.

Elle a figuré sur les bandes sonores de The Greatest Showman et 13 Reasons Why et a collaboré avec des artistes tels que Doja Cat, Rudimental et Ed Sheeran.

Anne-Marie a été l’entraîneure gagnante en 2021 avec Craig Eddie.





William

TVI

Le coach vocal Will.i.am est devenu célèbre dans le groupe The Black Eyed Peas[/caption]

Will.i.am est né William James Adam Jr à Los Angeles, en Californie.

L’auteur-compositeur-interprète, DJ et rappeur américain est surtout connu pour avoir formé le groupe de hip-hop The Black Eyed Peas en 1995.

En 2007, il a également co-créé Paradiso Girls avec Robin Antin qui était un spin-off européen des Pussycat Dolls.

Il est juge sur The Voice UK depuis le début et a également été juge sur The Voice Australia en 2014 lorsqu’il a entraîné Anja Nissen vers la victoire.

Sur The Voice UK, Will.i.am a entraîné Jermain Jackman vers la victoire en 2014.

Will.i.am a sorti quatre albums solo et a travaillé comme producteur avec des artistes tels que Michael Jackson, Justin Bieber et Lady Gaga.

Olly Murs

TVI

L’entraîneur de la voix Olly Murs est devenu célèbre après être apparu sur The X Factor[/caption]

Olly Murs est devenu célèbre en 2009 lorsqu’il a terminé deuxième de The X Factor.

Malgré sa défaite face à Joe McElderry en finale, il a conclu un contrat d’enregistrement conjoint avec Epic Records et Syco de Simon Cowell.

Il a sorti un certain nombre d’albums populaires, notamment In Case You Didn’t Know, Right Place Right Time et You Know I Know.

En 2017, Olly a rejoint le panel de The Voice.

Il a remporté la série à deux reprises en 2019 et 2020, avec Molly Hocking et Bénédiction Chitapa respectivement.

Monsieur Tom Jones

TVI

Le coach vocal Sir Tom Jones a eu son premier hit n ° 1 en 1965[/caption]

Sir Tom Jones est une légende du chant de Pontypridd, au Pays de Galles.

Il a été entraîneur de toutes les séries de The Voice UK depuis ses débuts en 2012, à l’exception de 2016 où il a été temporairement remplacé par Paloma Faith.

Sir Tom a remporté la série à deux reprises – en 2012 avec Leanne Mitchell et Ruti Olajugbagbe en 2018.

Il a remporté plusieurs prix pour ses réalisations dans l’industrie de la musique, dont un Grammy Award du meilleur nouvel artiste en 1966.

Son premier hit It’s Not Unusual atteint la première place des charts britanniques en 1965.

En 2006, il a reçu le titre de chevalier dans les honneurs du nouvel an de la reine.

Qui héberge The Voice UK ?

Emma Willis sera sur place pour présenter le spectacle une fois de plus.

La présentatrice de Birmingham est une animatrice de radio et de télévision populaire et, aux côtés de The Voice, elle a également présenté The Circle, Big Brother et The Voice Kids.

Avant de présenter, Emma était mannequin et a travaillé pour plusieurs grandes entreprises telles que Elle, Vogue, GAP, Chanel et Marie Claire.





Quand passe The Voice UK à la télévision ?

L’émission est généralement diffusée au printemps mais a subi un remaniement d’horaire.

The Voice UK est revenu le samedi 3 septembre 2022 à 20h sur ITV.

Il est également disponible pour regarder sur le hub ITV après sa diffusion.