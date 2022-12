Qui sont les juges de The Voice Kids en 2022 ?

THE Voice Kids revient pour sa sixième saison.

Trois des quatre anciens juges sont de retour, mais le jury accueille un nouveau visage dans l’émission.

Emma Willis est de retour pour animer la série[/caption]

Qui sont les juges de The Voice Kids 2022 ?

Ronan Keating

Ronan Keating rejoint le jury[/caption]

Ronan Keating rejoint le jury.

Le chanteur irlandais a déjà eu une expérience de juge dans le monde de la télé-réalité, apparaissant comme juge sur les versions australiennes de The X Factor, All Together Now et coach sur The Voice en 2016.

Ronan a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre le panel de coaching de The Voice Kids. Je me sens déjà membre de la famille The Voice après une expérience phénoménale en faisant le show en Australie.

“The Voice Kids est incroyable et je suis vraiment passionné par la formation de jeunes talents. L’amener sur!”

Danny Jones

Danny Jones est de retour sur nos écrans en tant que l’un des juges de The Voice Kids 2022[/caption]

Daniel « Danny » Alan David Jones est un musicien anglais de 36 ans.

Il est l’un des chanteurs principaux et le guitariste principal du groupe pop-rock McFly.

Danny a épousé l’ancienne Miss Angleterre, Georgia Horsley, en août 2014.

Le couple a un fils, Cooper Alf Jones, né en janvier 2018.

William

Will.i.am est également juge sur la version adulte de l’émission[/caption]

William James Adams Jr., connu professionnellement sous le nom de will.i.am, est un rappeur, chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques américain âgé de 47 ans.

Il est le fondateur et membre principal du groupe Black Eyed Peas.

Depuis qu’il est devenu artiste solo, will.i.am a sorti quatre albums, à commencer par Lost Change (2001), Must B 21 (2003), Songs About Girls (2007) et son quatrième album studio, #willpower (2013).

Il est également devenu juge de The Voice UK (2012-présent), The Voice Australia (2014) et The Voice Kids (2017-présent).

Lutin Lott

La chanteuse Pixie Lott est un incontournable du panel depuis 2017[/caption]

Victoria Louise Lott, plus connue sous son nom de scène Pixie Lott, est une chanteuse et compositrice anglaise de 31 ans.

Son premier album, Turn It Up, sorti en septembre 2009, a atteint la sixième place du UK Albums Chart et s’est vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires.

Elle est en couple avec le mannequin Oliver Cheshire depuis 2010.

Le couple s’est fiancé en novembre 2016 et s’est marié en juin 2022.

Qui faisait partie du jury des enfants de The Voice en 2021 et les mêmes célébrités reviennent-elles?

Danny Jones, will.i.am et Pixie Lott faisaient tous partie du panel 2021.

Ronan Keating a remplacé la star des Spice Girls, Melanie C, dans le jury, qui ne peut pas revenir dans la série car elle sera occupée lors de sa prochaine tournée.

Melanie C a succédé en 2021 à Paloma Faith.

Quand commence The Voice Kids 2022 et comment puis-je le regarder à la télévision ?

The Voice Kids commence le 26 décembre sur ITV à 20h30.

Cela comportera un long épisode d’audition à l’aveugle, une demi-finale et une finale qui seront diffusées le mercredi 29 décembre.

Les performances précédentes de The Voice Kids sont disponibles sur la chaîne YouTube de The Voice Kids.

Cliquez ici pour voir.