Qui sont les juges de The Masked Singer ?

Les concurrents de The Masked Singer ont présenté des performances époustouflantes dans le but d’impressionner les panélistes.

Au cours des huit saisons de la série de compétitions de téléréalité, tout le monde, de Kandi Buruss à LeAnn Rimes, a essayé de faire vibrer les juges de The Masked Singer.

The Masked Singer a été créé sur FOX en 2019[/caption]

Qui sont les juges du Masked Singer?

Les juges de The Masked Singer en février 2023 comprennent:

Ken Jeong

Ken Jeong est panéliste depuis 2019[/caption]

Ken Jeong est un acteur, comédien de stand-up, producteur, écrivain et médecin agréé qui est devenu célèbre en jouant Leslie Chow dans la franchise The Hangover et Ben Chang dans la communauté NBC.

Il fait partie du jury depuis la première de l’émission en 2019.

Lorsque Jeong n’est pas sur le plateau, on peut le trouver à la maison, passant du temps avec sa femme, Tran Jeong, et ses filles, Zooey et Alexa.

Jenny McCarthy Wahlberg

Jenny McCarthy est panéliste depuis 2019[/caption]

Jennifer “Jenny” McCarthy Wahlberg est une actrice, mannequin et personnalité de la télévision qui a commencé sa carrière au début des années 1990 en tant que mannequin nue pour Playboy.

L’ancienne Playmate de l’année fait partie du jury depuis la première de l’émission en 2019.

Lorsqu’elle n’est pas sur le plateau, on la trouve souvent à la maison, passant du temps avec son mari, Donnie Wahlberg, et son fils Evan Joseph Asher, qu’elle a accueilli lors de son précédent mariage avec John Asher.

Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger est panéliste depuis 2019[/caption]

Nicole Scherzinger est une chanteuse, compositrice, danseuse, actrice et personnalité de la télévision surtout connue pour son rôle dans les Pussycat Dolls.

Elle fait partie du jury depuis la première de l’émission en 2019.

Lorsque Scherzinger n’est pas sur le plateau, on peut la trouver à la maison, passant du temps avec son petit ami, Thom Evans.

Robin Thicke

Robin Thicke est panéliste depuis 2019[/caption]

Robin Thicke est un chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques qui est devenu célèbre en 2013 après le single Blurred Lines.

Il fait partie du jury depuis la première de l’émission en 2019.

Lorsque Thicke n’est pas sur le plateau, on le trouve souvent en train de passer du temps avec ses quatre enfants, qu’il a accueillis avec Paula Patton et April Love Geary.

Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger sont les panélistes de The Masked Singer[/caption]

Comment puis-je regarder The Masked Singer?

Depuis la première de l’émission en 2019, The Masked Singer a couronné huit gagnants.

Les fans se préparent maintenant pour la première de la saison 9 et sont prêts à deviner qui sont les célébrités.

La saison 9 devrait être diffusée le 15 février 2023.

L’émission peut être regardée en direct sur FOX les mercredis à 20 h HNE, puis diffusée le lendemain sur Hulu.

Le comédien Nick Cannon reviendra en tant qu’hôte.