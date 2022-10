Qui sont les juges de The Masked Dancer UK ?

THE Masked Dancer est de retour sur nos écrans avec des costumes plus fous.

Les juges sont chargés de déterminer qui, selon eux, se cache derrière le masque.

TVI

La Danse Masquée est de retour sur nos écrans[/caption]

Qui sont les juges de Masked Dancer UK ?

Une fois de plus, Joel Dommett revient en tant qu’hôte et fournira de l’humour et des commentaires pendant que le panel essaie de deviner qui se cache derrière le masque.

Les juges de retour sont Jonathan Ross, Oti Mabuse et Davina McCall.

Ils seront rejoints par Peter Crouch qui a remplacé Mo Gilligan alors qu’il est actuellement en tournée.

Parlant de sa déception d’avoir raté la nouvelle série, Mo a déclaré: “J’adore faire partie de l’équipe masquée, donc je suis dégoûté de manquer la majeure partie de la série cette année car je travaillerai aux États-Unis.”

Davina McCall

Getty

Vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui n’a pas vu une émission à laquelle Davina McCall a participé, que ce soit en tant qu’animatrice ou juge.

La star de Wimbledon est surtout connue pour être le présentateur original de Big Brother alors qu’il était sur Channel 4 de 2000 à 2010.

Depuis 2020, elle est juge dans l’émission-concours The Masked Singer.

Elle a rejoint le spin-off de l’émission, The Masked Dancer en 2021.

En savoir plus sur le danseur masqué ALLONS DANSER Les personnages loufoques qui brûlent la piste de danse de la deuxième saison de The Masked Dancer REGARDER PRÉCISÉMENT Tout ce que nous savons sur le personnage de Cactus de la deuxième saison de The Masked Dancer UK

Oti Mabusé

Getty

Oti Mabuse, a rejoint la dernière série de juges à la place de Rita Ora.

C’était parce que Rita tournait The Voice en Australie à l’époque, d’où le changement de casting.

Oti est devenu célèbre en tant que danseur professionnel sur Strictly Come Dancing, remportant la série à deux reprises.

En 2021, elle a décidé de s’éloigner de Strictly et de s’aventurer à devenir une nouvelle juge pour Dancing on Ice.





Jonathan Ross

Getty

Jonathan Ross sait repérer différents styles de danse[/caption]

Jonathan Ross, conserve sa place au sein du jury.

Il se considère un peu comme un maestro de la danse, en disant : « Ce que les gens ne savent pas, c’est que je suis secrètement un expert en danse et que je peux repérer un changement de balle à partir d’un pas de boîte sans problème.

“Le titre de meilleur détective du panel est très certainement à ma portée !”

Pierre Crouch

Getty

Peter James Crouch est un ancien footballeur professionnel anglais qui a joué comme attaquant.

Il détient actuellement le record du plus grand nombre de buts de la tête dans l’histoire de la Premier League.

Parlant de rejoindre The Masked Dancer en tant que juge, Peter a déclaré: «Le spectacle est un favori de notre foyer et lorsqu’on m’a demandé, j’ai sauté sur l’occasion de participer.

“Je suis compétitif et je parcours actuellement les réseaux sociaux d’amis à la recherche de ces mouvements de danse révélateurs.”

Il a poursuivi: “Un autre avantage est qu’en étant sur le panel, mes réseaux sociaux, ma famille et mes amis ne spéculeront pas constamment sur le fait que je me cache derrière l’un des masques!”

Quand le danseur masqué commence-t-il sur ITV ?

Le danseur masqué a débuté sur ITV le samedi 3 septembre à 18h30.

Si vous manquez des épisodes, vous pouvez les revoir le dimanche matin sur ITV à 11h25, ou plus sur ITV Hub.

Il y a sept épisodes de 90 minutes diffusés au total.

De quoi parle The Masked Dancer ?

The Masked Dancer est une version britannique du show américain du même nom, qui est lui-même un spin-off de The Masked Singer.

La série est une émission de compétition dans laquelle des célébrités sont déguisées tandis que les juges tentent de deviner qui elles sont.

En savoir plus sur le soleil SURVEILLEZ CET ENDROIT Je suis un voyageur temporel de 2671 – ces énormes événements arrivent TRÈS bientôt AIR NOUS ALLONS Vous avez mal utilisé votre Air Fryer et c’est pourquoi c’est un cauchemar à nettoyer

ITV dit: «Le nouveau format mettra en vedette 12 célébrités entrant sur la piste de danse pour affronter des alter ego de personnages alors qu’ils déclenchent la lumière fantastique dans le but d’impressionner le panel et de confondre avec leurs mouvements.

“Des paquets d’indices accompagneront chaque danseur masqué pour aider le panel et les détectives à domicile à découvrir qui sont les visages célèbres derrière les masques.”