THE Big Blow Out est une nouvelle série de compétitions qui voit onze coiffeurs expérimentés s’affronter dans un certain nombre de tâches qui pousseront leur talent au niveau supérieur.

Ici, nous examinons qui sont les juges de l’émission E4.

Qui sont les juges de The Big Blow Out ?

Sam McKnight

Sam McKnight a une carrière de coiffeur qui s’étend sur plus de quatre décennies.

Il est né à New Cumnock, en Écosse, et a d’abord travaillé comme nettoyeur de vitres, chauffeur de camionnette et enseignant stagiaire avant de devenir assistant chez un coiffeur local.

Il s’installe à Londres au début des années 1970.

McKnight a créé la coiffure courte et lissée emblématique de la princesse Diana pour un tournage du magazine Vogue en 1990 et a été son coiffeur personnel pendant sept ans.

Il a également beaucoup travaillé avec des mannequins tels que Kate Moss, Linda Evangelista, Christy Turlington et Naomi Campbell tout au long des années 90.

McKnight a également contribué à plus de 190 séances de couverture pour diverses versions internationales du magazine Vogue seul.

Il a coiffé Lady Gaga pour son album Born This Way (2011).

Après s’être inscrit pour The Big Blow Out, Sam a admis qu’il était sceptique au début, mais a révélé qu’il s’était beaucoup amusé à filmer avec sa collègue animatrice Lisa Farrall et le présentateur AJ Odudu.





Il a posté sur Instagram que l’émission mettait en lumière “11 jeunes stylistes passionnés en compétition chaque semaine pour être le Champion”.

Il a ajouté: “Pensez Bake-Off avec de la laque pour les cheveux.”

Lisa Farral

Lisa Farrall est une styliste, designer et éducatrice primée.

Originaire de Swadlincote dans le Derbyshire, elle a travaillé avec des stars telles que Ed Sheeran, A$AP Rocky et Harry Styles.

Elle a commencé à travailler dans un salon de coiffure Swadlincote à l’âge de 13 ans pour gagner de l’argent de poche et a fini par en tomber amoureuse.

Farrall a ensuite réussi à se frayer un chemin jusqu’à devenir bien connue dans l’industrie de la coiffure pour être une experte en coiffure afro et texturée.

Elle a remporté le tout premier prix Texture Expert en 2021.

La styliste est désormais reconnue dans le monde entier comme une activiste diffusant le message de l’égalité des textures avec sa marque WIG LONDON.

Qui héberge The Big Blow Out ?

The Big Blow Out est animé par le célèbre présentateur de télévision AJ Odudu.

AJ est surtout connu pour avoir présenté Bit On The Side de Big Brother avec Emma Willis et Rylan Clark-Neal et pour avoir été le journaliste des coulisses de The Voice UK et de son spin-off junior The Voice Kids.

Elle a également été invitée à The One Show, Lorraine et This Morning.

Parlant de l’organisation du nouveau concours E4, elle a déclaré: «Vous ne sauriez croire à quel point je suis ravie d’accueillir The Big Blow Out.

“C’est plein de drame, de dévouement, d’excitation et, plus important encore, de coiffures créatives sur tous les types de cheveux qui ne manqueront pas de vous époustoufler.

« J’ai hâte de rencontrer les concurrents et de voir ce qu’ils vont proposer. À vos marques, prêt, stylé !”

Quand est The Big Blow Out sur E4?

Le Big Blow Out devait commencer le lundi 19 septembre, mais a été reporté en raison des funérailles de la reine Elizabeth II.

La nouvelle date de début est le lundi 3 octobre à 22h sur E4.

Il y a huit épisodes au total qui seront diffusés chaque semaine en même temps.

Tous les épisodes pourront être visionnés en rattrapage sur All 4 une fois qu’ils auront été diffusés.