Qui sont les juges de Strictly Come Dancing 2022 ?

Le jury de Strictly Come Dancing a changé plusieurs fois au fil des ans.

Tout a commencé avec Craig Revel-Horwood, Bruno Tonioli, Arlene Phillips et Len Goodman.

Nous révélons ici la composition complète du panel de juges stricts pour la série 2022.

Shirley Ballas

Pennsylvanie

Shirley est la juge en chef[/caption]

Shirley Ballas est une danseuse de salon du Merseyside et juge en chef.

Elle a fait sa première apparition dans le panel Strictly en 2017, succédant à Len Goodman.

Shirley se spécialise dans la danse latine et son succès aux championnats lui a valu le surnom de la reine du latin.

Motsi Mabusé

Pennsylvanie

Motsi a rejoint en tant que juge en 2019[/caption]

Motsi Mabuse a été révélé comme le remplaçant de Darcey Bussell dans l’émission à succès en 2019.

La star sud-africaine est la sœur aînée de l'ancien Strictly pro Oti





Avant Strictly, Motsi était juge sur la version allemande de Strictly, appelée Let’s Dance, sur laquelle Oti a dansé pendant deux séries.

Craig RevelHorwood

Pennsylvanie

Craig est juge depuis le début de l’émission[/caption]

Craig Revel Horwood est né à Victoria, en Australie.

Il est célèbre pour sa chorégraphie et sa mise en scène.

Craig est le seul juge original de l’émission, ayant rejoint l’émission lors de ses débuts en 2004.

Anton Du Béké

Pennsylvanie

Anton était l’un des danseurs professionnels de l’émission[/caption]

Anton Du Beke a rejoint Strictly en tant que danseur professionnel pour la toute première série.

Après de nombreuses années dans l’émission, il a finalement été promu au jury en 2021.

Anton a été amené à remplacer Bruno Tonioli.

Qui a déjà été juge sur Strictly Come Dancing ?

Bruno Tonioli

Bruno Tonioli est un danseur et chorégraphe italien de Ferrara., Italie

Il a été juge sur Strictly à partir du moment où l’émission a diffusé sa première série en 2004 jusqu’en 2020.

Ces jours-ci, il fait partie du panel de la version américaine Dancing With The Stars.

Bruno a chorégraphié des routines pour de nombreuses stars, dont Tina Turner, Elton John et Boy George.

Arlène Phillips

Arlene Phillips était une juge d’origine, mais a été remplacée par Alesha en 2009.

Après avoir quitté le spectacle, elle est devenue juge dans un autre spectacle de danse populaire, So You Think You Can Dance?.

En 2021, elle a participé à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here.

Len Goodman

Len Goodman a pris sa retraite en tant que juge en chef de Strictly en 2016.

Sa dernière apparition a eu lieu lors de la spéciale du jour de Noël.

Il est danseur de salon professionnel et dirige une école de danse à Dartford, dans le Kent.

Il est également juge en chef de la version américaine Dancing With The Stars depuis 2005.

Len a également honoré nos écrans dans Dancing Cheek to Cheek: An Intimate History of Dance de BBC Four.

Darcey Bussell

Darcey Bussell a annoncé qu’elle ne reviendrait pas pour la série 2019.

La danseuse a rassuré les fans qu’elle partait pour “se concentrer davantage sur mes nombreux autres engagements en danse” et non “à cause d’un quelconque bouleversement ou désaccord”.

Dans le message, elle a déclaré: “Ce fut un privilège pour moi de faire partie de Strictly, de travailler avec une équipe aussi talentueuse.”

Alesha Dixon

Dans la cinquième série, Alesha a remporté le concours et est revenue en tant que juge de 2009 à 2011.

Elle a quitté Strictly pour rejoindre le panel de l’émission de talents ITV Britain’s Got Talent .

Alesha est devenue célèbre dans le groupe de filles Mis-Teeque et n’a jamais regardé en arrière.

Juges invités