Qui sont les juges de Five Star Kitchen: Britain’s Next Great Chef?

CHANNEL 4 lance son dernier concours de cuisine.

Intitulée Five Star Kitchen: Britain’s Next Great Chef, la série suit la chasse à une étoile montante ambitieuse dans le monde culinaire.

Rencontrez les juges Five Star Kitchen – Ravneet Gill, Michel Roux Jr, Mike Reid[/caption]

Michel Roux Jr

Michel Roux Jr est juge en chef de la série Channel 4[/caption]

Five Star Kitchen de Channel 4: Britain’s Next Great Chef voit le chef étoilé Michel Roux Jr superviser les débats en tant que juge en chef.

Le grand chef et son jury sont à la recherche d’un talent hors du commun capable de faire face à l’industrie de la restauration de luxe et de remporter un prix qui changera sa vie.

Michel est le chef consultant du Langham et propriétaire du Gavroche à Mayfair à Londres.

Il est déjà apparu dans des séries télévisées telles que French Country Cooking de Michel Roux, Michel Roux’s Service and Food and Drink et a également été juge sur MasterChef: The Professionals de 2008 à 2013.

Ravneet Gill

Ravneet Gill fait partie du jury du Five Star Kitchen: Britain’s Next Great Chef[/caption]

Rejoindre Roux est le chef pâtissier et écrivain de cuisine Ravneet Gill, qui est également juge sur Junior Bake Off, et apparaît régulièrement sur Saturday Kitchen.

« C’est excitant. Je pensais juste que l’opportunité d’avoir votre propre restaurant avec des mentors à bord pour vous guider à travers le rythme était incroyable », a-t-elle déclaré à Channel 4.

« Je cherchais cette personne qui a mis le travail, qui a quelque chose de différent à son sujet et qui peut offrir quelque chose qui inspirera la prochaine génération à venir. »

Mike Reid

Le grand chef Mike Reid complète la liste des juges[/caption]

Pour compléter le panel, le célèbre restaurateur Mike Reid, qui a ouvert plusieurs grands restaurants à travers le monde.

À la télévision, il a également été vu dans Ready Steady Cook et Steph’s Packed Lunch.

S’adressant à Channel 4 pour expliquer pourquoi il s’est inscrit à l’émission, Mike a déclaré: «J’ai été intrigué par le concept, car ce n’est pas seulement un programme de cuisine traditionnelle. C’est un prix phénoménal.

« Ce qui a attiré mon attention, c’est le fait que nous recherchions quelqu’un de rond, qui était un homme d’affaires, un entrepreneur, un restaurateur, essentiellement.

« Nous produisons tellement de chefs incroyables qui peuvent cuisiner incroyablement bien, mais qui ne sont pas nécessairement avertis en affaires. »

Il a ajouté: « Je cherchais donc quelqu’un avec un package total, qui était un chef incroyable, qui comprenait les saveurs et la technique, mais comprenait également ce qu’il fallait pour réussir dans la scène des restaurants londoniens parce que c’est un bain de sang, c’est l’un des villes les plus compétitives au monde pour ouvrir un restaurant.

Quand passe Five Star Kitchen: le prochain grand chef britannique à la télévision?

Five Star Kitchen: Britain’s Next Great Chef démarre CE SOIR (8 juin 2023) à 20h sur Channel 4.

Il sera ensuite diffusé pendant six semaines les jeudis soirs à la même heure, le gagnant étant couronné le 13 juillet 2023.

Il devrait être diffusé aux États-Unis sur Netflix plus tard en 2023.