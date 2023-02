AMERICA’S Got Talent est une émission de compétition populaire qui met en lumière certaines des personnes les plus talentueuses du pays.

Chaque saison, le sort des candidats est déterminé par un panel de juges.

L’AGT héberge Terry Crews aux côtés des juges Howie Mandel, Heidi Klum, Sofia Vergara et Simon Cowell[/caption]

Qui sont les juges d’America’s Got Talent ?

Les juges d’America’s Got Talent comprennent:

Howie Mandel

Howie Mandel a rejoint l’AGT en 2010[/caption]

Howie Mandel est un comédien canadien et une personnalité de la télévision.

Peut-être que son concert le plus célèbre était l’hébergement de Deal or No Deal.

Mandel a été juge sur America’s Got Talent le plus longtemps parmi tous les juges du passé. Il est apparu pour la première fois dans la saison 5.

Heidi Klum

Heidi Klum est une mannequin, animatrice, productrice et femme d’affaires germano-américaine, qui est devenue le premier ange allemand de Victoria’s Secret.

Elle a rejoint l’émission pour la première fois en 2013 et a fait partie du panel jusqu’en 2018 avant de faire une petite pause.

Klum est revenu en tant que juge pour la saison 15.

Sofia Vergara

Sofia Vergara a rejoint l’AGT dans la saison 15[/caption]

Sofia Vergara est une actrice colombo-américaine connue pour avoir joué Gloria dans la sitcom à succès Modern Family.

Elle a été l’actrice la mieux payée de la télévision américaine pendant sept années consécutives entre 2013 et 2020.

Simon Cowell

Simon Cowell a rejoint l’AGT en 2015[/caption]

Simon Cowell est connu à travers les pays pour son style de juge impitoyable, mais souvent attachant, lors de diverses compétitions.

Il est apparu sur America’s Got Talent, Britain’s Got Talent, The X Factor et American Idol.

Il a d’abord rejoint les juges sur AGT pendant la saison 11.

Comment puis-je regarder America’s Got Talent ?

America’s Got Talent a été créée pour la première fois en 2006 et a depuis été un succès auprès des téléspectateurs.

Lorsque l’émission est en saison, les fans peuvent la regarder en direct les mardis NBC, à partir de 20 h HNE.

Il peut également être diffusé via Hulu et Peacock.

Pendant que les fans attendent la saison 18 d’AGT, ils peuvent regarder America’s Got Talent: All-Stars sur NBC les lundis, à partir de 20h HNE.