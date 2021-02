AMERICAN Idol sera de retour en 2021 avec la même composition de juges depuis la saison 16.

La saison 20 de la compétition de chant préférée des États-Unis devrait voir un nouveau format Covid-safety et dessiner les goûts des concurrents francs.

Qui sont les juges d’American Idol 2021?

Les juges d’American Idol sont un trio que le public a appris à connaître et à aimer: Luke Bryan, Lionel Richie, et Katy Perry.

« Katy, Lionel et Luke sont amusants, astucieux et savent vraiment comment repérer les talents », a déclaré le producteur exécutif et showrunner Trish Kinane au retour des trois juges.

«Leur chimie est indéniable, et nous sommes ravis qu’eux, avec l’animateur Ryan Seacrest, reviennent pour trouver la prochaine superstar et amener American Idol vers de nouveaux sommets la saison prochaine.

Perry a annoncé son retour à Idol en août après avoir donné naissance à sa première fille Daisy avec son fiancé Orlando Bloom.

De même, Lionel Richie a posté une vidéo de la réunion des juges en octobre et s’est dit « excité » pour la nouvelle saison.

Ryan Seacrest, qui a dirigé l’émission depuis sa création en 2002, reviendra en tant qu’hôte.

Quand commence American Idol 2021?

American Idol revient en 2021 pour sa quatrième saison qui débute le dimanche 14 février sur ABC.

La saison dernière, American Idol a fermé ses portes en raison des protocoles Covid-19, mais c’était la première série de compétitions de télé-réalité à revenir sur les écrans et à diffuser à distance.

Grâce à la technologie Zoom personnalisée, les candidats qui ont chanté pour les producteurs ont obtenu le feu vert pour passer à une audition des juges.

Cette saison, American Idol sera à nouveau diffusée en direct, mais avec les protocoles de sécurité nécessaires en place.

Pour assurer la protection de la distribution, de l’équipe et des participants, le nombre de villes où les auditions ont eu lieu a été réduit et les juges seront socialement distancés.

Il a été confirmé que Claudia Conway apparaîtra dans la série après que l’adolescent de 16 ans soit apparu dans une publicité Idol le 8 février.

«Je suis très nerveux mais très excité» Claudia dit dans le agrafe.

Claudia est devenue une star des médias sociaux après avoir partagé ses nombreux affrontements avec sa mère, notamment.

Comment puis-je regarder American Idol?

American Idol est diffusé à 20 h HE le dimanche soir sur ABC.

Suivez la compétition sur ABC, ou diffusez sur ABC.com ou l’application ABC après vous être connecté avec votre fournisseur de services TV. La programmation ABC peut également être visionnée sur Hulu.

Le gagnant d’American Idol 2020 était Just Sam, née Samantha Diaz, une auteure-compositrice-interprète de 21 ans de Harlem, New York.

Le finaliste était le chanteur népalais-américain Arthur Gunn, âgé de 22 ans.

«Littéralement, j’aurais pu partir sans rien et aller bien, mais je suis reparti avec tout», a déclaré Just Sam Parade après sa victoire.

« Sensationnel! C’est plus qu’un rêve devenu réalité. Je suis très reconnaissant d’avoir offert ce cadeau à ma grand-mère.

Le mentor d’American Idol, Bobby Bones, a déclaré au point de vente que cette saison, l’un des plus grands changements de cette saison est que les candidats peuvent choisir leur propre format.

«À Hollywood Week, les juges sont allés un peu plus que jamais dans les salles et ont également travaillé avec les candidats», a déclaré Bones.

«Nous avons eu des duos l’année dernière, mais le gros problème cette année était que les juges ont jumelé des gens. [This year], les juges voulaient vraiment mettre les gens parfois avec des types de chanteurs extrêmement différents, c’était donc une stratégie. «