Qui sont les juges All That Glitters 2021?

KATHERINE Ryan est le visage de l’émission de talents BBC Two All That Glitters alors qu’elle vise à aider à trouver le meilleur bijoutier britannique.

Situé dans un atelier spécialement construit, huit bijoutiers différents s’affrontent pour présenter leurs compétences dans la série en six parties.

BBC

Katherine Ryan présente All That Glitters: la prochaine star britannique de la joaillerie[/caption]

Qui sont les juges All That Glitters?

Ne disposant que de trois heures pour créer leurs créations, les bijoutiers travailleront contre la montre et sous pression pour impressionner le duo de juges Shaun Leane et Solange Azagury-Partridge.

BBC

Shaun inspecte le travail d’un concurrent[/caption]

Shaun Leane

Shaun Leane est un bijoutier très établi qui a créé des pièces emblématiques pour un certain nombre de visages célèbres.

Leane a fait porter un certain nombre de ses créations au grand défunt de la mode Alexander McQueen.

Sa marque, intitulée Shaun Leane, a remporté le prix du créateur de bijoux britannique de l’année à quatre reprises en mettant en valeur son style caractéristique de combiner les compétences d’orfèvre traditionnelles avec les tendances de la mode pour créer des pièces uniques.

Leane a eu son travail dans Vogue, avec certaines des pièces les plus uniques même portées par la famille royale.

BBC

Solange (photo en bas à gauche) a vu son travail exposé dans des musées de Londres et de Paris[/caption]

Solange Azagury-Perdrix

Solange Azagury-Partridge est une joaillière britannique propriétaire de la marque Solange. Son talent ne connaît apparemment aucune limite, la femme de 60 ans a même fabriqué sa propre bague de fiançailles.

Solange a fait exposer des exemples de son travail au V&A de Londres ainsi qu’au musée des Arts Décoratifs à Paris.

Elle a également été chargée de créer des bijoux pour certains grands films, notamment le blockbuster hollywoodien de 2009, Blanche-Neige et le chasseur.

BBC

La bande dessinée canadienne Katherine Ryan animera l’émission[/caption]

Qui héberge All That Glitters 2021?

All That Glitters sera présenté par l’un des visages les plus populaires de la télévision britannique dans la comédienne Katherine Ryan.





La bande dessinée canadienne est surtout connue pour avoir joué dans sa sitcom Netflix La duchesse.

Ryan est également apparu dans des émissions de comédie telles que 8 chats sur 10, Never Mind the Buzzcocks, Mock the Week et Have I Got News for You.

Où puis-je regarder All That Glitters?

La grande finale de All That Glitters: la prochaine star britannique de la joaillerie aura lieu CE SOIR (mardi 18 mai) à 20 heures sur BBC Two.

Vous pouvez rattraper les épisodes précédents sur BBC iPlayer.