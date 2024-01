Qui sont les joueurs de l’équipe canadienne du monde junior 2018 qui font face à des accusations d’agression sexuelle ?

Les cinq membres de l’équipe canadienne du mondial junior 2018 faisant face à des accusations d’agression sexuelle ont tous joué dans la LNH au cours des cinq années écoulées entre le moment où l’agression présumée s’est produite et le moment où ils ont publié des déclarations affirmant qu’ils étaient accusés et plaidaient non coupables.

Les joueurs — Dillon Dubé, Cal Foote, Alex Formenton, Carter Hart et Michael McLeod — ont tous récemment pris congé de leurs équipes respectives après avoir reçu l’ordre de se rendre à la police.

Les accusations en suspens, qui doivent être annoncées par la police lundi, sont liées à une agression sexuelle présumée d’une femme par plusieurs joueurs dans une chambre d’hôtel à Londres le 19 juin 2018, à la suite d’un événement de la Fondation Hockey Canada où l’équipe mondiale junior était présentée. avec des anneaux commémorant sa victoire pour la médaille d’or plus tôt cette année-là.

Voici un aperçu plus approfondi des joueurs.

Dillon Dubé

Ville natale: Cochrane, Alberta

Âge: 25

Arrière-plan: Dubé a été capitaine de l’équipe canadienne junior du monde 2018 et joueur de premier plan après avoir été mineur au sein de l’équipe médaillée d’argent du tournoi l’année précédente.

Choix de deuxième ronde des Flames de Calgary en 2016, il n’était pas étranger au devoir de l’équipe nationale, ayant déjà représenté son pays au tournoi d’été Ivan Hlinka des moins de 18 ans.

Dubé a fait ses débuts dans la LNH avec Calgary le 3 octobre 2018 et s’est finalement imposé comme membre à temps plein des Flames après deux saisons passées dans la AHL.

Il a participé à 325 matchs en carrière dans la LNH pour Calgary, marquant 57 buts et 127 points, et a connu de grandes difficultés sous la direction du nouvel entraîneur-chef Ryan Huska cette saison, constatant une baisse drastique de son temps de jeu et de sa production offensive au cours des dernières années.

Dubé en est à la dernière année d’un contrat qui lui rapporte 2,4 millions de dollars cette saison.

Le 21 janvier, les Flames ont annoncé qu’il avait obtenu un congé d’une durée indéterminée pour s’occuper de sa santé mentale, déclarant : « Dillon est sous les soins de professionnels de la santé, et nous demandons que la vie privée de Dillon soit respectée pendant cette période.

Cal Foote

Ville natale: Kelowna, Colombie-Britannique

Âge: 25

Arrière-plan: Fils de l’ancien défenseur de la LNH Adam Foote et frère de l’attaquant actuel des Devils Nolan Foote, il a produit un moment marquant lors du Mondial junior 2018 en plongeant pour balayer une rondelle de la ligne de but de son équipe à la fin d’une victoire du lendemain de Noël contre la Finlande.

Cal Foote a été sélectionné 14e au total en 2017 par Tampa Bay et a fait ses débuts dans la LNH avec le Lightning le 13 janvier 2021, après quelques saisons avec le Syracuse Crunch de la AHL.

Il a été dans et hors de l’alignement au cours de cette saison écourtée par la pandémie et n’a pas participé du tout aux séries éliminatoires, mais son nom a été inscrit sur la Coupe Stanley après que le Lightning ait remporté un deuxième championnat consécutif.

Après avoir été incapable d’obtenir un emploi à temps plein sur la ligne bleue de Tampa pendant plusieurs années, Foote a été transféré à Nashville en février dernier aux côtés de cinq choix au repêchage dans le cadre de l’accord qui a ramené Tanner Jeannot.

Foote a disputé 24 matchs avec les Predators, mais n’a reçu aucune offre de qualification de la part de l’équipe avant la date limite de juin, faisant de lui un agent libre sans restriction. Il a signé un accord bilatéral avec les Devils en août d’une valeur de 800 000 $ dans la LNH et lui a garanti au moins 450 000 $ cette saison. Il a passé la majeure partie de l’année avec l’AHL Utica avant d’être rappelé par le New Jersey plus tôt ce mois-ci en raison de blessures croissantes.

Après avoir raté un gala de charité le 23 janvier et avoir été absent de l’entraînement le 24 janvier, les Devils ont annoncé que Foote avait obtenu un congé pour une durée indéterminée.

Alex Formenton

Ville natale: Barrie, Ontario

Âge: 24

Arrière-plan: Le plus jeune membre de l’équipe canadienne du mondial junior 2018, Formenton avait en fait participé à un match de la LNH avant de participer au tournoi – voyant sept présences et près de cinq minutes de temps de glace pour les Sénateurs le 7 octobre 2017.

Choix de deuxième ronde d’Ottawa plus tôt cette année-là, il a finalement été renvoyé au rang junior avec les Knights de London de la OHL.

Formenton a disputé neuf autres matchs dans la LNH avec Ottawa pour débuter la saison 2018-2019 avant d’être de nouveau renvoyé à Londres et a été nommé dans l’équipe d’étoiles des recrues de la AHL la saison suivante après une solide première campagne professionnelle à Belleville.

Sa percée dans la LNH a eu lieu en 2021-2022, avec 18 buts et 32 ​​points en 79 matchs avec les Sénateurs, mais elle a été de courte durée. Formenton a été jugé inadmissible à jouer dans la LNH la saison suivante lorsque la date limite du 1er décembre est passée sans que l’agent libre restreint n’ait signé un nouveau contrat avec les Sénateurs.

Cela l’a incité à se rendre en Suisse, où le HC Ambrì Piotta a annoncé sa signature le 14 décembre 2022 et a indiqué dans le communiqué de presse qu’il était au courant de l’enquête criminelle en cours impliquant l’équipe canadienne du mondial junior à Londres. L’équipe suisse a déclaré qu’elle présumait Formenton innocent dans cette affaire, mais a ajouté: “Si la nouvelle enquête de la police canadienne révélait des éléments actuellement inconnus, le Club et le joueur se réservent le droit de réévaluer leur relation contractuelle.”

Formenton a signé un nouveau contrat avec le HC Ambrì Piotta en octobre pour un montant non divulgué.

Le 24 janvier, le club a annoncé que Formenton avait obtenu un congé d’une durée indéterminée pour des raisons personnelles et qu’il avait été autorisé à revenir au Canada.

Carter Hart

Ville natale: Parc Sherwood, Alberta

Âge: 25

Arrière-plan: Sans doute la plus grande star de l’équipe canadienne du mondial junior 2018, Hart a compilé une fiche de 8-0-2 lors de ses deux participations à ce tournoi et a longtemps été considéré comme un gardien de but de franchise de la LNH en devenir.

Il a été nommé deux fois gardien de but de l’année dans la Ligue canadienne de hockey et le premier joueur à ce poste sélectionné lors du repêchage 2016 de la LNH, se dirigeant vers Philadelphie au 48e rang.

Hart n’a passé que deux mois dans la AHL avant de faire ses débuts avec les Flyers à 20 ans le 18 décembre 2018, et depuis, il est essentiellement un joueur à temps plein dans la LNH.

Non seulement il a été sélectionné pour représenter le Canada au Championnat mondial de hockey 2019 de l’IIHF, remportant une médaille d’argent en tant que remplaçant de Matt Murray, mais il était largement considéré comme un verrou pour une place dans l’équipe olympique du pays en 2022 si les joueurs de la LNH avaient été autorisés à participer. Pékin.

Hart en est à la dernière saison d’un contrat qui lui rapporte 4,48 millions de dollars cette saison.

Bien qu’il ait connu des hauts et des bas sur la glace au sein d’une équipe des Flyers en reconstruction au cours des dernières années, il affichait une fiche de 12-9-3 avec un pourcentage d’arrêts de ,906 lorsque l’équipe a annoncé le 23 janvier qu’elle avait accédé à sa demande de un congé pour une durée indéterminée, pour raisons personnelles.

Michael McLeod

Ville natale: Mississauga, Ontario

Âge: 25

Frère de l’actuel attaquant des Oilers d’Edmonton Ryan McLeod, il était un autre membre de retour de l’équipe canadienne du monde junior en 2018 et en a servi comme centre de troisième trio.

McLeod a une longue histoire avec Hockey Canada en tant que participant au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans, à Ivan Hlinka et au Championnat du monde des moins de 18 ans.

Il a été le 12e choix du New Jersey en 2016 et a fait ses débuts dans la LNH avec les Devils le 30 novembre 2018, faisant des allers-retours avec l’AHL Binghamton avant d’obtenir une place à temps plein dans la LNH dans un rôle en profondeur au cours des trois dernières années. plus les saisons.

McLeod a participé à 287 matchs en carrière dans la LNH au total et connaît sa campagne la plus productive en 2023-2024 – établissant déjà un nouveau sommet avec 10 buts en 45 matchs tout en jouant à un rythme de 35 points.

Il joue avec un contrat d’un an d’une valeur de 1,4 million de dollars.

Après avoir manqué un gala de charité le 23 janvier et avoir été absents de l’entraînement le 24 janvier, les Devils ont annoncé que McLeod avait obtenu un congé pour une durée indéterminée.

(Photo du haut : Andy Devlin / Getty Images)