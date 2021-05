Qui sont les interprètes de l’Eurovision Rock The Roof? De Mans Zelmerlow à Lordi

EUROVISION 2021 est la 65e édition de la prestigieuse histoire du concours de chant.

L’événement de cette année verra une performance spéciale pendant l’intervalle de la grande finale CE SOIR le 22 mai 2021, mais qui y participera?

Les anciens vainqueurs de l'Eurovision se produiront pendant l'intervalle de la finale 2021

Qu’est-ce que Rock The Roof?

Rock the Roof ‘sera une performance d’intervalle spectaculaire mettant en vedette six précédents lauréats du concours Eurovision de la chanson.

Les anciens champions interpréteront leurs chansons gagnantes dans trois arènes uniques à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Les toits de la salle de fête Maassilo, de l’hôtel New York et de l’emblématique musée Boijmans Van Beuningen Depot seront transformés en scènes vertigineuses pour les artistes.

Commentant l’idée novatrice, le responsable du spectacle Gerben Bakker a expliqué: « Le titre de ce grand acte est » Rock the Roof « pour une raison. En filmant littéralement à de grandes hauteurs, nous voulons surprendre l’Europe de manière créative et visuelle. »

Qui sont les anciens lauréats de l’Eurovision?

Måns Zelmerlöw

7 Måns Zelmerlöw a remporté l’Eurovision en 2015 Crédits: Corbis

Måns Zelmerlöw, 34 ans, est né à Lund, Scania, Suède.

La star de la pop a connu la gloire pour la première fois en terminant cinquième de la deuxième saison de Swedish Idol en 2005.

Il a représenté la Suède au Concours Eurovision de la chanson 2015 avec la chanson Heroes – et a remporté le concours avec 365 points.

Lordi

7 Lordi a remporté en Finlande son tout premier concours Eurovision de la chanson en 2006 Crédit: AP

Après 40 ans dans le concours, la Finlande a finalement remporté sa première victoire à l’Eurovision avec le groupe de rock et le monstre Lordi’s Hard Rock, Hallelujah en 2006.

Seul groupe de hard rock à avoir remporté le concours, le groupe s’abstient de montrer leurs visages en portant des masques de monstres effrayants.

Lordi a participé à un certain nombre de tournées à travers le monde, y compris au Royaume-Uni et en Amérique, et a sorti dix albums studio et 19 singles.

Lenny Kuhr

7 Lenny Kuhr était l’un des quatre gagnants de l’Eurovision en 1969

Helena Hubertina Johanna « Lenny » Kuhr est une auteure-compositrice-interprète néerlandaise.

Le joueur de 71 ans était l’un des co-lauréats du concours Eurovision de la chanson en 1969.

Elle a chanté sa composition « De troubadour », qui a été écrite par David Hartsema et orchestre sous la direction de Franz de Kok.

Enseigner en

7 Teach-In se réunira pour se produire à Rock The Roof à l’Eurovision 2021

Teach-In était un groupe néerlandais, surtout connu pour avoir remporté le concours Eurovision de la chanson 1975 avec la chanson Ding-a-dong.

Le groupe est très heureux de se produire à nouveau ensemble après un très long moment.

Ils ont dit: «Parce que c’est le 65e Concours Eurovision de la chanson, nous faisons un voyage dans le temps.

« Nous sommes particulièrement fiers que Teach-In réunisse le line-up original après une très longue période. Chaque représentation aura sa propre atmosphère. »

Sandra Kim

7 Sandra Caldarone a remporté l’Eurovision en 1986 alors qu’elle n’avait que 13 ans

Sandra Caldarone, mieux connue sous le nom de Sandra Kim, est une chanteuse belge d’origine italienne qui a remporté le concours Eurovision de la chanson en 1986.

Sandra n’avait que 13 ans lorsqu’elle a remporté le concours, faisant d’elle la plus jeune gagnante de l’histoire du concours.

Elle a chanté la chanson « J’aime la vie ».

En raison de son jeune âge, la Suisse a demandé la disqualification de Sandra. La pétition a échoué et la décision de Kim remportant le concours de la chanson a été maintenue.

Helena Paparizou

7 Helena Paparizou est devenue la première victoire grecque de l’histoire du concours Crédit: EPA

Helena Paparizou est née et a grandi en Suède de parents grecs.

Le joueur de 39 ans est devenu la première victoire grecque de l’histoire du concours en 2005.

Elle a chanté la chanson My Number One, qui est devenue numéro un en Grèce et en Suède natale d’Helena pendant 4 semaines.