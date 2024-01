Qui sont les groupes soutenus par l’Iran au Moyen-Orient ?

Les attaques menées par des groupes militants soutenus par l’Iran dans tout le Moyen-Orient – ​​y compris les premiers à tuer des militaires américains – ont considérablement accru le risque d’une guerre régionale plus large s’étendant au-delà de la bande de Gaza.

Depuis qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas à la suite de l’attaque meurtrière du 7 octobre, des groupes liés à l’Iran ont tiré des missiles à travers la frontière libanaise, ciblé des bases en Irak et en Syrie où sont stationnés des militaires américains et attaqué des navires commerciaux dans la mer Rouge.

La dernière escalade du conflit s’est produite dimanche lorsque des milices ont attaqué un avant-poste militaire américain en Jordanie, tuant trois soldats et en blessant des dizaines.

Ce que vous devez savoir sur les groupes militants soutenus par l’Iran qui ont lancé des attaques contre Israël et ses alliés depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas :

Hamas

Le Hamas – acronyme de Harakat al-Muqawama al-Islamiya, ou mouvement de résistance islamique – a été fondé en 1987 lors du premier soulèvement palestinien contre l’occupation israélienne de Gaza et de la Cisjordanie par un militant palestinien lié aux Frères musulmans. Le groupe appelle à la création d’un État palestinien islamique qui remplacerait l’État actuel d’Israël et croit au recours à la violence pour mener à bien la destruction d’Israël.

En 2006, le Hamas a remporté les élections législatives et, en 2007, le groupe a violemment pris le contrôle de la bande de Gaza aux mains de l’Autorité palestinienne, qui était contrôlée par le mouvement rival Fatah qui gouverne la Cisjordanie. Il n’y a pas eu d’élections depuis. Le Département d’État américain a désigné le Hamas un groupe terroriste en 1997.

Le 7 octobre, le groupe a lancé une attaque meurtrière contre les communautés situées le long de la frontière sud d’Israël, tuant environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et ramenant plus de 240 otages à Gaza. Israël a répondu par une campagne de bombardements et une vaste invasion terrestre, entraînant une crise humanitaire et la mort de plus de 26 000 Palestiniens. L’armée israélienne s’engage à détruire le groupe afin d’empêcher une nouvelle attaque contre des citoyens israéliens.

Hezbollah

Le Hezbollah, un puissant groupe militant islamique avec liens profonds avec le Hamasa été créé au Liban en 1982. Le Hezbollah, qui se traduit par « Parti de Dieu » en arabe, est un groupe islamique chiite.

En 1985, le Hezbollah a publié un manifeste énonçant ses objectifs, notamment la destruction d’Israël et l’expulsion des influences occidentales du Moyen-Orient. Il est entré dans la politique libanaise à partir de 1992. Aujourd’hui, le Hezbollah est connu comme un «État dans un État.» Il fait partie du parlement et du gouvernement libanais car il gère son propre réseau de services politiques, militaires et sociaux, selon le Centre Wilson.

Le groupe militant est connu pour son attaques dans le monde entier, déclare le Centre pour la sécurité et la coopération internationales de l’Université de Stanford. Cela inclut le Octobre 1983 attentat suicide qui a tué 241 militaires américains, pour la plupart des Marines, dans la caserne militaire américaine de Beyrouth.

En 2006, Israël et le Hezbollah se sont battus dans une guerre d’un mois au cours de laquelle les frappes aériennes israéliennes ont détruit de vastes étendues du Liban.

Le Hezbollah et Israël ont échangé des roquettes et des missiles à travers la frontière libano-israélienne, mais le groupe a évité une escalade plus intense. Début janvier, une frappe aérienne israélienne a tué Wissam Hassan Al-Tawil, l’un des principaux commandants du Hezbollah.

Houthis

Les Houthis, un groupe rebelle soutenu par l’Iran et connu sous le nom d’Ansar Allah, ou Partisans de Dieu, ont vu le jour dans les années 1990. En 2014, le groupe s’est emparé de la capitale du Yémen, Sanaa, et a renversé le gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite.

L’année suivante, une coalition dirigée par l’Arabie saoudite a tenté de rétablir au pouvoir le gouvernement internationalement reconnu du Yémen, ce qui a conduit à un conflit de longue durée entre l’Arabie Saoudite et l’Iran cela a tué plus de 150 000 personnes et provoqué l’une des pires catastrophes humanitaires au monde.

En décembre, les Houthis ont commencé à attaquer des navires commerciaux dans la mer Rouge. Après que le groupe ait ignoré un ultimatum des États-Unis, le Pentagone a lancé des attaques sur des sites utilisés par les Houthis pour cibler et lancer des missiles.

En janvier, l’administration Biden a réinscrit les Houthis sur la liste des « groupes terroristes mondiaux spécialement désignés », citant les attaques des rebelles contre les navires commerciaux dans la mer Rouge.

Résistance islamique en Syrie et en Irak

La Résistance islamique est un terme qui englobe toutes les milices soutenues par l’Iran en Irak et en Syrie. Les milices s’opposent au soutien américain à Israël dans la guerre à Gaza et à l’implication américaine dans la région plus largement.

Les petits groupes militants soutenus par l’Iran combattent depuis des années les forces américaines et celles de la coalition en Irak et en Syrie. Mais les attaques contre les bases où les troupes américaines sont déployées depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas se sont multipliées.

Le groupe a revendiqué l’attaque de la Tour 22, un avant-poste militaire américain en Jordanie, près de la frontière avec la Syrie. L’attaque a tué trois soldats américains et en a blessé des dizaines.

Contributrice : Jeanine Santucci, Tom Vanden Brook, Joey Garrison, Kim Hjelmgaard, George Petras, Ramon Padilla, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press