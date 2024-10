Qui sont les gros dépensiers ? Voici les rapports de campagne locale

La loi du Texas exige que les candidats aux postes d’État, de comté et locaux déposent des rapports périodiques sur les contributions et les dépenses de campagne.

La loi exige qu’un rapport soit déposé 30 jours avant la date des élections.

Les candidats aux postes à Wichita Falls et dans le comté de Wichita ont déposé leurs rapports de financement de campagne légalement requis.

Vous trouverez ci-dessous les rapports avec les montants arrondis pour les postes contestés affectant Wichita Falls et le comté de Wichita lors des élections du 5 novembre :

Conseil municipal de Wichita Falls

Austin Cobb

1er juillet-26 septembre

Cotisations : 7 300 $

Dépenses : 6 072 $

Obligations impayées : 12 346 $

Solde maintenu : 9 290 $

Larry Nelson

1er juillet-sept. 26

Cotisations : 1 001 $

Contributions en nature : 1 600 $

Dépenses : 0$

Obligations impayées : 528 $

Solde maintenu : 1 001 $

Sam Pak

Il n’a pas perçu ni dépensé plus de 1 080 $ et n’est pas tenu de déposer un rapport.

Arrondissement 1

Whitney Flack

1er juillet-sept. 26

Cotisations : 7 156 $

Dépenses : 107$

Prêts encours : 3 795 $

Solde maintenu : 7 235 $

Oscar Verduzco

Il n’a pas perçu ni dépensé plus de 1 080 $ et n’est pas tenu de déposer un rapport.

Quartier 2

Robert Brooks

19 août-sept. 26

Cotisations : 1 130 $

Dépenses : 658 $

Solde maintenu : 472 $

Naomi Barron

Elle n’a pas perçu ni dépensé plus de 1 080 $ et n’est pas tenue de déposer une déclaration.

Commissaire du comté de Wichita, circonscription 3

Barry Mahler, républicain, sortant

6 mars-oct. 20

Cotisations : 0 $

Dépenses : 0$

Solde maintenu : 4 200 $

DeAndra Chenault, démocrate

1er juillet-sept. 26

Cotisations : 1 308 $

Dépenses : 0$

Solde maintenu : 1 596 $

Représentant de l’État du district de la 69e Chambre, 14 comtés

James Frank, républicain, sortant

1er juillet-sept. 26

Cotisations : 33 075 $

Dépenses : 52 581 $

Solde maintenu : 311 205 $

Comités d’action politique contributeurs : Texas Realtors, employés de Raytheon, Texas Agricultural Aviation et UnitedHealth Group.

Soutenir le PACS, qui n’a pas fait de don à sa campagne : Texas Alliance for Life et Texas Real Estate

Walter Coppage, démocrate

1er juillet-sept. 26

Cotisations : 3 912 $

Dépenses : 3 446 $

Solde maintenu : 4 699 $

Comités d’action politique : Aucun

Sénat de l’État du 30e district

Brent Hagenbuch

1er juillet-sept. 26

Cotisations : 242 719 $

Dépenses : 195 058 $

Solde maintenu : 1 745 000 $

PAC contributeurs : Associated General Contractors, Beer Alliance of Texas, Capitol Leadership Fund, Comerica Incorporated, Congress Avenue Partners, Cross Oak Group, Denton County Republican Lincoln Cabinet, Independent Insurance Agents of Texas, LAWPAC, NCHA Texas Events, PharmPAC, Political Action Committee pour les ingénieurs, les amis ruraux des coopératives électriques, TXANNA, Texans for Lawsuit Reform, Texas Automobile Dealers, Texas Construction Association, Texas Consumer Lenders, Texas Dairy, Texas Deer Association, Texas Medical Association, Texas Ophthalmological Association, Texas Optometric, Texas Poultry, Texas Éleveurs de bovins du sud-ouest, femmes républicaines fortes du Texas, employée de Vistra, distributeurs en gros de bière du Texas, Collège des médecins d’urgence du Texas, tuyauteurs, Marchant Good Government Fund

Dale Frey, démocrate

1er juillet-sept. 26

Cotisations : 2 581 $

Dépenses : 4 593 $

Équilibré maintenu : 934 $

PAC contributeurs : Démocrates de Frisco

Plus: Voici où voter tôt dans le comté de Wichita

Plus: Les candidats abordent des questions allant des chèques scolaires aux nids-de-poule lors du forum de jeudi

Cet article a été initialement publié sur Wichita Falls Times Record News : Qui sont les gros dépensiers ? Voici les rapports de campagne locale