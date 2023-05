Qui sont les Ghetto Kids de Britain’s Got Talent ?

CHAQUE année, Britain’s Got Talent nous présente des numéros incroyables de tout le Royaume-Uni et d’ailleurs.

Un groupe de danse qui a vraiment impressionné les juges BGT en 2023 sont les Ghetto Kids – qui ont reçu le très convoité golden buzzer.

TVI

Ghetto Kids a reçu le buzzer d’or sur BGT[/caption]

Qu’est-ce que Ghetto Kids ?

Les Ghetto Kids sont un groupe de danse et de musique fondé en 2014 par Daouda Kavuma, et sont composés d’enfants d’un orphelinat en Ouganda.

Ils sont devenus célèbres en 2014 lorsqu’une vidéo des Ghetto Kids dansant sur Sitya Loss d’Eddy Kenzo est devenue virale.

Depuis lors, les Ghetto Kids ont fait des tournées à travers l’Afrique et au-delà.

Le groupe a même des fans de superstars, dont P Diddy et Nicki Minaj.

En 2017, le groupe a figuré dans la vidéo Unforgettable de French Montana.

En janvier 2023, les Ghetto Kids se sont rendus en France pour se produire à la mi-temps lors du match à domicile du club de football Paris Saint-Germain contre Reims au Parc des Princes.

Le fondateur Daouda Kavuma est fier de leur succès et a déclaré à Euro News : « La mission est d’améliorer la vie grâce à la danse.

« C’est notre objectif. Nous aidons les enfants défavorisés, les orphelins et les enfants des rues.

« Nous utilisons la danse pour améliorer leur vie. »

Il a ajouté : « Quand tu danses, tu oublies que tu n’as pas mangé.

« Quand tu danses, tu oublies que tu as perdu quelqu’un.

« Tu oublies tout. Vous vous concentrez sur la danse.

Qui sont les membres de Ghetto Kids ?

Le groupe de danse ougandais est composé de six jeunes danseurs talentueux.

Ils sont nés à Kampala et ont grandi dans les bidonvilles de l’Ouganda.

Leurs âges vont de 5 à 13 ans, et la composition a changé au fil des ans.

Est-ce que Ghetto Kids a Instagram et TikTok ?

Les Ghetto Kids utilisent les médias sociaux pour montrer leurs incroyables routines de danse.

Sur Instagram, vous pouvez les suivre sur leur pseudo populaire @ghettokids_tfug.

Le groupe talentueux publie également des vidéos d’eux-mêmes en train de danser sur TikTok @ghettokids_tfug256, où ils comptent 4,5 millions d’abonnés (en mai 2023).

Qui a frappé le buzzer doré pour Ghetto Kids ?

Pour leur audition Britain’s Got Talent 2023, les Ghetto Kids ont interprété une routine de breakdance sur Mi Gente de J Balvin et Willy William, mixée avec (Waka Waka) This Time For Africa de Shakira. À mi-chemin.

Au cours de leur performance, le juge Bruno Tonioli a appuyé sur son buzzer doré, ce qui en faisait la première fois que le buzzer était pressé avant la fin d’un acte.

La juge Alesha Dixon a fait remarquer: «Vous êtes des superstars absolues et nous sommes honorés que vous soyez venu à [BGT].”

Avec Bruno ajoutant : « J’explosais littéralement, vous devriez être fiers de vous, j’ai hâte de vous revoir. »