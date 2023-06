Qui sont les frères et sœurs de Boris Johnson, dont la sœur Rachel Johnson ?

BORIS Johnson a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de député.

L’ancien Premier ministre a connu des années difficiles malgré son appartenance à une famille largement politique.

Boris Johnson a trois frères et sœurs

Qui est Rachel Johnson ?

La fille unique de Stanley et Charlotte Johnson – qui ont participé de manière mémorable à I’m A Celebrity 2017.

Née en septembre 1965, Rachel a été élevée et éduquée au Royaume-Uni et à Bruxelles, son père travaillant pour le Parlement européen.

Pendant ses études à Oxford, Rachel a édité le célèbre journal étudiant Isis – qui a également été édité dans le passé par l’ancien chancelier et ancien rédacteur en chef du Evening Standard George Osborne.

Après avoir quitté l’université, Rachel a poursuivi une carrière dans le journalisme et a travaillé pour le Financial Times et la BBC et a écrit des articles pour plusieurs autres journaux.

Rachel Johnson a rejoint Change UK en 2019 Crédit : Alamy

Elle a été membre du parti conservateur de 2008 à 2011, mais a ensuite rejoint les libéraux démocrates à l’approche des élections générales de 2017.

Lors des élections européennes de 2019, elle s’est présentée comme députée européenne de Change UK dans le sud-ouest et a perdu.

Rachel, comme son père, a également participé à la télé-réalité, puisqu’elle est entrée dans la maison Celebrity big Brother en janvier 2018.

Qui est Jo Johnson ?

Jo Johnson est députée depuis 2010 Crédit : Reuters

Joseph Edmund Johnson est le frère cadet de Boris Johnson et un ancien ministre du gouvernement.

M. Johnson a annoncé qu’il allait quitter son poste de député après avoir été ministre dans le gouvernement de son frère.

Il a été élu député d’Orpington lors des élections générales de mai 2010 et réélu en 2015 et 2017.

D’avril 2013 à mai 2015, il a été le chef de l’unité politique du numéro 10 et est devenu ministre d’État au Cabinet Office en juillet 2014.

À la suite des élections générales de mai 2015, Jo Johnson est devenu ministre des Universités et des Sciences.

Il a été ministre de Londres dans le gouvernement de Theresa May.

En janvier 2018, il est devenu ministre d’État au ministère des Transports jusqu’à sa démission le 9 novembre 2018 suite à l’accord de Mme May sur le Brexit.

Il est marié à Amelia Gentleman et ils ont deux enfants et siègent actuellement à la Chambre des Lords.

M. Johnson a fréquenté l’école européenne d’Uccle, avant de fréquenter The Hall School à Hampstead, Londres, Ashdown House School dans l’East Sussex, puis Eton College.

En 1991, il se rend à Oxford où il dirige le journal étudiant Isis.

Pendant son séjour à Oxford, il était membre du Bullingdon Club avec Harry Mount, Nat Rothschild et George Osborne.

En 1997, il rejoint le Financial Times. Il est entré en politique en 2010 lorsqu’il est devenu député d’Orpington.

Qui est Léo Johnson ?

Leo Johnson ne s’est jamais impliqué dans la politique 1 crédit

L’un des frères et sœurs les moins connus est Leo Johnson.

Comme ses frères, il a également fréquenté Oxford.

Il n’a pas suivi les traces de son frère et n’est pas entré en politique, mais est plutôt un entrepreneur.

Leo co-présente une série Radio 4 intitulée Future Proofing qui suit les grandes idées qui façonnent l’avenir et les changements de nos identités.

La série explore également les impacts des grandes technologies sur les entreprises et la société.

Ayant auparavant travaillé à la Banque mondiale, Leo est actuellement co-fondateur de la société de conseil Sustainable Finance chez Price Waterhouse Cooper.