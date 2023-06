Qui sont les finalistes de Britain’s Got Talent 2023 Duo Odyssey ?

TEN finalistes espèrent être couronnés vainqueur ultime de Britain’s Got Talent 2023.

L’un des finalistes se battant pour le premier prix dans l’espoir d’être le numéro un national comprend Duo Odyssey.

Rex

Qui sont Duo Odyssey ?

Duo Odyssey est un couple de Liverpool, nommé Sophia et Max et participera à la finale de Britain’s Got Talent.

Lorsqu’ils ne virevoltent pas au-dessus du sol, le couple est l’heureux parent d’un petit garçon.

Le couple acrobatique est tous les deux mariés avec Max pensé être âgé de 27 ans et Sophia 33 ans.

Comme pour la plupart des couples, la confiance est impérative, mais cet acte en duo l’amène à un autre niveau.

Les routines de Duo Odyssey incluent l’utilisation de sangles suspendues au plafond pendant une séquence à indice d’octane élevé.

« Il n’y a pas de place pour l’erreur, un faux mouvement et c’est fini », a expliqué Sophia, Max ajoutant que « la confiance est au cœur de ce que nous faisons ».

Leur numéro de cerceau aérien a impressionné les juges Simon Cowell, Alesha Dixon, Amanda Holden et Bruno Toniolli dès le début.

Simon a qualifié leur audition de « perfection réelle » qui les a vus exécuter une routine pour Space Man de Sam Ryer de l’Eurovision.

Les performances explosives du duo sont devenues de plus en plus fortes avec Simon disant à propos de leur performance en demi-finale: « Je pense que c’était un énorme pas en avant depuis votre première audition. »

Autre juge, Alesha a ajouté : « C’était chaud, c’était épicé, c’était beau. Le tout était tout simplement époustouflant ».

Quand est la finale BGT 2023?

Après 18 semaines exténuantes à parcourir le pays pour le meilleur acte du Royaume-Uni, les derniers actes ont réussi.

La finale de Britain’s Got Talent 2023 aura lieu le dimanche 4 juin.

La première série d’auditions a débuté le 25 janvier au Palladium de Londres, mais les derniers actes s’affronteront pour remporter un prix en espèces de 250 000 £ et une place prestigieuse au Royal Variety Performance plus tard cette année.

Qui sont les autres finalistes 2023 de Britain’s Got Talent ?

Rejoindre Duo Odyssey à la finale de cette année comprend Lillianna Clifton, Musa Motha, Cillian O’Connor, Malakai Bayoh, Amy Lou, Olivia Lynes, Viggo Venn, Travis George et Ghetto Kids.

Le gagnant du BGT 2023 succèdera à l’ancien comédien Axel Blake.