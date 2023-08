Qui sont les filles et la famille de Kobe Bryant ? – Le soleil

KOBE Bryant s’est fièrement proclamé « fille papa » et a critiqué toute suggestion selon laquelle il avait besoin d’un garçon pour perpétuer l’héritage de la NBA.

Ses quatre filles étaient la prunelle des yeux du légendaire basketteur – voici plus sur ses enfants.

Kobe Bryant a partagé cette photo Instagram de sa famille

Combien d’enfants a Kobe Bryant ?

Le quintuple champion de la NBA et double médaillé d’or olympique a eu quatre enfants avec sa femme Vanessa, 41 ans, ancienne mannequin et star du clip vidéo de Los Angeles.

Vanessa a rencontré Kobe sur le tournage d’un clip vidéo alors qu’elle avait 17 ans et qu’elle était encore au lycée.

Le couple était parent de quatre filles :

Nathalie

Natalia, à gauche, avec Vanessa tenant la plus jeune fille Capri, Kobe, Gigi et Bianka Crédit : Reportez-vous à la légende

Natalia « Nani » Diamante Bryant est née le 19 janvier 2003.

La volleyeuse est l’aînée des filles de Kobe.

Vanessa a révélé que Kobe voulait que Natalia reprenne un jour son entreprise et a déclaré que l’icône de la NBA se gaverait de films avec elle.

Elle a déclaré: « Il partageait l’amour des films et la répartition des films avec Natalia.

« Il aimait louer des salles de cinéma et emmener Natalia voir le dernier film Star Wars ou des films Harry Potter.

« Ils organisaient des marathons de films et il en savourait chaque seconde.

« Il aimait aussi les larmoyants typiques, et il adorait regarder Stepmom, Steel Magnolias et Little Women. Il avait un cœur tendre. »

Gianna

Gianna, connue sous le nom de Gigi, a été tuée avec son père Kobe le 26 janvier 2021 Crédit : Kyle Grillot

Gianna « Gigi » Maria Onore Bryant est née le 1er mai 2006.

Elle avait une relation très étroite avec Kobe, qui l’appelait sa version féminine.

Elle a adopté le surnom de Mambacita comme l’alter-ego de son père le Black Mamba.

Elle a joué au basket pour la Mamba Sports Academy, où elle a été entraînée par son père jusqu’à leur mort tragique le 26 janvier 2020.

L’adolescente avait suivi les traces de Kobe avec ses prouesses sur le terrain de basket.

Elle avait l’ambition de rejoindre la WNBA. Kobe a déclaré à Jimmy Kimmel en 2018: « Elle le fait, c’est sûr. Ce gamin, mec.

« Je vous le dis, la meilleure chose qui se passe, c’est quand nous sortons et que les fans viennent vers moi et qu’elle se tiendra à côté de moi, ils diront: » Tu dois avoir un garçon. Toi et V doit avoir un garçon, quelqu’un pour perpétuer la tradition, l’héritage’. »

« Elle est comme, ‘oi, j’ai ça. Tu n’as pas besoin d’un garçon pour ça, j’ai ça’. C’est vrai, oui tu l’as. Tu as ça. »

Bianka

Bianka Bella Bryant née le 5 décembre 2016.

Elle est née trois ans après que lui et Vanessa ont annulé leur divorce.

Bryant l’a surnommée « BB ».

Elle a fait la une des journaux le jeudi 3 août 2023, après son interaction avec Taylor Swift au SoFi Stadium de Los Angeles lors de sa tournée Eras.

Alors qu’elle interprétait sa chanson, 22 ans, lors du premier spectacle de sa série de concerts, la gagnante d’un Grammy le chapeau qu’elle portait à Bianka.

Peu de temps après l’échange, ce moment spécial est devenu viral en ligne.

Corsaire

Capri Kobe Bryant est le plus jeune enfant de Vanessa et Kobe et est né le 20 juin 2019.

Kobe a partagé la première photo de sa nouvelle petite fille, surnommée « Koko2 », sur les réseaux sociaux.

Il a légendé la photo, « Notre petite princesse Capri Kobe Bryant ‘KoKo’ 20/06/19. »

Le 21 juin, le lendemain de la naissance de Capri, Bryant a écrit sur Instagram : « Nous sommes plus que ravis que notre petite fille ‘Koko’ soit arrivée !! »

Bryant a ajouté les hashtags #bryantbunch #4princesses #blessed.

Elle avait moins d’un an lorsque son père et sa sœur ont été tragiquement tués dans un accident d’hélicoptère mortel.

Qu’avait dit Kobe à propos de ses filles sur les réseaux sociaux ?

Dans les semaines qui ont précédé sa mort, son père dévoué, Kobe, a publié de nombreuses photos de ses filles bien-aimées, dont il était réputé pour être extrêmement fier, sur ses pages de médias sociaux.

Le 19 janvier, il a célébré le 17e anniversaire de sa fille aînée Natalie, en publiant une photo adulte de l’adolescente en robe rouge sur Instagram.

Il a écrit : « Joyeux anniversaire mon bébé. Je t’aime au-delà de toute mesure. Tu seras toujours ma petite Principessa #17. »

Il était également fier de ses talents de joueuse de volley-ball en publiant une vidéo d’elle jouant, sous-titrée: « Notre aînée mais toujours notre bébé. »

Il a également publié un article sur le talent naissant de basket-ball de Gianna, en disant « Gigi s’améliore chaque jour ».

Kobe a partagé beaucoup de photos avec sa troisième fille Bianka, l’appelant souvent BB.