Qui sont les femmes arbitres de la Coupe du monde 2022 ?

La Coupe du monde du Qatar 2022 devrait avoir une femme arbitrant les matches pour la première fois de l’histoire du tournoi, la FIFA sélectionnant trois arbitres féminins pour prendre en charge les matchs au Qatar.

La Française Stéphanie Frappart est l’une des femmes arbitres de la Coupe du monde 2022, et elle est peut-être la plus reconnaissable des trois auprès du public européen. Frappart est devenue la première femme à arbitrer les matches de qualification masculins de la Ligue 1, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde au cours des deux dernières années, après avoir été sur la liste des arbitres internationaux de la FIFA depuis 2009.

La joueuse de 38 ans a arbitré le match des Pays-Bas contre la Lettonie en 2021, et plus tôt cette année, elle a pris en charge la finale de la Coupe de France 2022. En raison de ses performances dans la gestion de jeux, Frappart a remporté trois titres successifs de meilleure femme arbitre au monde de l’IFFHS entre 2019 et 2021.

Salima Mukansanga, du Rwanda, est une autre des trois femmes arbitres de la Coupe du monde, 10 mois après être devenue la première femme à arbitrer un match de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier. En effet, Mukansanga a dirigé une équipe d’arbitres entièrement féminine à la CAN pour la toute première fois, pour le match du Zimbabwe contre la Guinée.

Elle a également arbitré des matchs aux Jeux olympiques, à la Coupe du monde féminine et à la Ligue des champions féminine de la CAF, et, à 34 ans, elle est encore relativement jeune pour afficher ces réalisations.

La Japonaise Yoshimi Yamashita est la troisième et dernière femme arbitre à entrer dans l’histoire de la Coupe du monde 2022 et, comme les deux autres, ce n’est pas non plus la première fois. Yamashita est devenue la première femme à arbitrer en Ligue des champions de l’AFC et en J-League plus tôt cette année.

Elle a également officié à la Coupe du monde féminine en 2019 et aux Jeux olympiques d’été de 2020.

Pendant ce temps, il y aura également trois arbitres assistants au tournoi. Neuza Back du Brésil, Karen Díaz Medina du Mexique et Kathryn Nesbitt des États-Unis sont toutes prêtes à aider l’arbitre sur le terrain pendant les matchs du tournoi.

Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, a déclaré : « Nous sommes très heureux qu’avec Stéphanie Frappart de France, Salima Mukansanga du Rwanda et Yoshimi Yamashita du Japon, ainsi que les arbitres assistants Neuza Back du Brésil, Karen Díaz Medina du Mexique et Kathryn Nesbitt des États-Unis, nous avons pu faire appel à des arbitres féminins pour la première fois dans l’histoire d’une Coupe du Monde de la FIFA.

“Cela conclut un long processus qui a commencé il y a plusieurs années avec le déploiement d’arbitres féminins lors des tournois masculins juniors et seniors de la FIFA. De cette façon, nous soulignons clairement que c’est la qualité qui compte pour nous et non le sexe. J’espère que dans le À l’avenir, la sélection d’officielles de match féminines d’élite pour les compétitions masculines importantes sera perçue comme quelque chose de normal et non plus comme sensationnel.

“Ils méritent d’être à la Coupe du monde car ils performent constamment à un très haut niveau, et c’est le facteur important pour nous.”