Qui sont les favoris ? Les États-Unis peuvent-ils progresser ? Ronaldo passera-t-il le relais à Haaland ?

Le compte à rebours jusqu’à Qatar 2022 a maintenant atteint la dernière ligne droite, avec la conclusion de l’Euro 2020 et de la Copa America mettant fermement l’accent sur le match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA dans moins de 500 jours.

Alors que la Gold Cup et la Coupe d’Afrique des Nations de la CONCACAF (qui se dérouleront au Cameroun en janvier-février 2022) n’ont pas encore décidé de leurs champions continentaux (le Qatar a remporté la Coupe d’Asie 2019), l’histoire montre que les principaux prétendants à la Coupe du monde seront à nouveau les nations poids lourds d’Europe et d’Amérique du Sud.

Ayant finalement remporté un trophée international avec l’Argentine lors de la Copa America de cette année, Lionel Messi croira désormais qu’il peut couronner son incroyable carrière avec la gloire de la Coupe du monde, tandis que l’Angleterre espère qu’atteindre une première grande finale depuis 1966 à l’Euro 2020 sera un tremplin vers le succès au Qatar.

La France a l’équipe pour rebondir après la déception de l’Euro 2020 pour remporter deux Coupes du monde consécutives et l’Italie visera un doublé Euro-Coupe du monde, n’ayant pas réussi à se qualifier pour Russie 2018.

Le Brésil peut-il combler un écart de 20 ans depuis son dernier titre mondial en 2002 pour ramener la Coupe du monde en Amérique du Sud l’année prochaine ? Les États-Unis pourront-ils capitaliser sur leur nombre croissant de stars de l’UEFA Champions League en dépassant les huitièmes de finale pour la première fois en deux décennies ? Et le Qatar s’avérera-t-il Erling Haalandl’introduction de la scène mondiale avec la Norvège et Cristiano Ronaldoadieu au Portugal ?

La prochaine Coupe du monde devant avoir lieu entre le 21 novembre et le 18 décembre 2022, ESPN évalue ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque le tournoi aura lieu.

Qui sont les favoris ?

Alors que l’Euro 2020 et la Copa America nous ont tous deux donné des vainqueurs dramatiques et puissants en Italie et en Argentine, il est juste de dire qu’aucune des deux équipes ne peut encore être décrite comme une équipe qui dominera pour les années à venir.

À l’heure actuelle, le football international n’a pas d’équipe comme l’Espagne, qui a remporté trois trophées majeurs entre 2008 et 2012, ou la France qui a remporté la Coupe du monde 1998 avant de remporter l’Euro 2000.

Le Brésil continue de promettre plus qu’il ne tient, l’Allemagne est dans une période de transition suite au départ de Joachim Low comme entraîneur et à la retraite du milieu de terrain Toni Kroos, la Belgique manque de temps pour que sa « génération dorée » gagne quelque chose, et l’Espagne doit dénicher un attaquant fiable. L’Angleterre a montré qu’elle possède les joueurs pour réussir sur la scène internationale et sera de véritables prétendants au Qatar, tandis que l’Italie sera soutenue avec confiance après sa victoire à l’Euro 2020.

Mais malgré leur sortie en huitièmes de finale, la France reste l’équipe la plus susceptible de remporter la prochaine Coupe du monde. Leur équipe reste la meilleure, alors attendez-vous à Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Paul Pogba et le reste de l’équipe de Didier Deschamps à utiliser leur déception de l’Euro 2020 comme motivation pour gagner à nouveau.

Et l’Argentine ?

La victoire de l’Argentine en Copa America était leur premier titre continental depuis 1993, donc mettre fin à leur cycle d’échecs inhabituellement long ne fera qu’aider leur état d’esprit à entrer au Qatar.

Bien qu’ils aient atteint la finale de la Coupe du monde en 1990 et 2014, l’Argentine n’a pas remporté le tournoi depuis que Diego Maradona les a inspirés au succès en 1986, c’est donc le défi auquel Messi est confronté avant ce qui sera presque certainement sa dernière chance de devenir un monde champion.

Mais l’Argentine est une équipe vieillissante – la moyenne de son équipe gagnante de la Copa était de 27,1 ans. Messi a 34 ans, tandis que Sergio Agüero, Angel Di Maria et Nicolas Otamendi avaient tous 33 ans lorsqu’ils ont soulevé le trophée à Rio de Janeiro. L’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez, qui aura 25 ans au Qatar, sera un joueur crucial, mais à moins que l’Argentine ne puisse dénicher de brillants jeunes talents au cours des 16 prochains mois, une victoire en Coupe du monde semble peu probable.

jouer 2:08 Alejandro Moreno brise la victoire 1-0 de l’Argentine sur le Brésil en finale de la Copa America pour mettre fin à une sécheresse de 28 ans.

Le Brésil est-il le seul espoir de succès sud-américain ?

De façon réaliste, oui. Comme déjà évoqué, le manque de talents émergents risque de rendre l’Argentine trop âgée pour concourir pour le titre. L’Uruguay a une équipe plus jeune que l’Argentine (âge moyen 26,8 ans), mais Diego Godin (35), Luis Suarez (34), Edinson Cavani (34) et Martin Caceres (34) aura du mal à se qualifier pour la Coupe du monde et à avoir un impact. La lutte du Chili pour trouver de nouveaux joueurs l’a amené à se tourner vers l’attaquant d’origine anglaise des Blackburn Rovers Ben Brereton, tandis que la Colombie n’a pas montré grand-chose pour suggérer qu’elle puisse devenir des prétendants au Qatar.

Le Brésil a cependant les joueurs pour battre les meilleures nations européennes. D’Alisson et Ederson dans le but, jusqu’à Neymar à l’avant, ils ont de la qualité dans tous les domaines. Capitaine Thiago Silva aura 38 ans au moment du tournoi, donc il n’y arrivera peut-être pas, mais le Brésil aura toujours des joueurs tels que Fabinho, Marquinhos, Casemiro, Roberto Firmino, Richarlison et Gabriel Jésus dans l’équipe, sans parler de la prochaine jeune star qui pourrait émerger dans la prochaine année et demie.

Donc, si la Coupe du monde revient en Amérique du Sud, le Brésil est le meilleur espoir du continent.

L’Angleterre a de jeunes stars, alors peuvent-elles le faire ?

Bien que l’Angleterre ait perdu la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie, il est clair qu’elle est une force en développement dans le jeu mondial et l’entraîneur Gareth Southgate possède une abondance de jeunes talents qui font l’envie de nombreuses nations.

Phil Foden, Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho gagneront tous en expérience et en maturité d’ici au Qatar, tandis que Southgate pourrait également ajouter Maçon Greenwood et restaurer Trent Alexander-Arnold et Dele Alli à son escouade.

La grande question est de savoir si Southgate possède le sens tactique et l’audace pour tirer le meilleur parti d’un groupe de jeunes joueurs aussi éblouissant.

Sous Southgate, l’Angleterre a terminé quatrième de Russie 2018, troisième de l’UEFA Nations League 2019 et finaliste de l’Euro 2020. Des progrès sont en cours. La prochaine étape est la plus importante, mais ils peuvent gagner la Coupe du monde.

jouer 1:14 Julien Laurens ne comprend pas la tactique de Gareth Southgate lors de la défaite de l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Qui est le meilleur espoir de l’Europe ?

L’Angleterre est dans le mélange, mais l’Italie et la France ont un léger avantage sur l’équipe de Southgate car elles semblent être plus averties des tournois.

La France a mal glissé à l’Euro 2020, s’inclinant face à la Suisse aux tirs au but en huitièmes de finale, mais elle sera de retour au Qatar après avoir appris une précieuse leçon sur la complaisance lors de cette sortie surprise.

Et sous Roberto Mancini, l’Italie a montré que l’expérience et la conscience tactique sont des qualités cruciales pour réussir dans les grands tournois.

L’Allemagne et les Pays-Bas semblent tous deux loin d’être des prétendants, mais l’Espagne pourrait être une menace s’ils trouvent un moyen de marquer sans un attaquant de qualité.

Le Portugal a la capacité de provoquer la surprise, même si Cristiano Ronaldo aura 37 ans au coup d’envoi de la Coupe du monde. Quant à la Belgique, le Qatar sera vraiment la dernière chance pour le meilleur groupe de joueurs que le pays ait produit, même danger édénique, Axel Witsel, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku jouent encore au football international en 2026.

Les États-Unis peuvent-ils se qualifier pour les quarts de finale ou au-delà ?

Tout d’abord, les États-Unis doivent se qualifier. Ayant raté Russie 2018, se qualifier pour la Coupe du monde est l’objectif principal, mais l’entraîneur Gregg Berhalter a le talent pour s’assurer que la qualification se déroule sans heurts et sans complication.

Si, ou quand, les États-Unis se qualifient, il y a certainement des raisons d’être optimiste au Qatar avec autant de joueurs performants désormais au plus haut niveau sur une base cohérente en Europe.

Christian Pulisic est vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, avec Sergino Dest (Barcelone), Weston McKennie (Juventus) et Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) tous performants dans la compétition la saison dernière, tandis que Tim Weah (Lille) jouera pour les champions de France en Ligue des champions cette saison.

Ne vous attendez pas à ce que les États-Unis remportent la Coupe du monde, mais tant qu’ils évitent les poids lourds du tirage au sort, ils peuvent atteindre les huit derniers et jeter des bases solides avant de co-organiser le tournoi avec le Canada et le Mexique en 2026.

jouer 1:14 Herc Gomez pense que les joueurs de l’USMNT peuvent revendiquer l’équipe de la Coupe du monde au Qatar avec de bonnes performances à la Gold Cup.

Ronaldo passera-t-il le relais à Erling Haaland ?

Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il se retirerait du football international après la Coupe du monde 2022, date à laquelle il est presque certain d’avoir battu plus de records, notamment en devenant le meilleur buteur autonome du football international – il est actuellement à égalité sur 109 avec l’ancien Iran l’attaquant Ali Daei.

Le Portugal occupe la tête du groupe A des éliminatoires de l’UEFA à l’approche des matches de septembre et semble bien placé pour sceller une place au Qatar et donner à Ronaldo l’adieu mondial qu’il mérite.

L’attaquant du Borussia Dortmund Haaland a déjà pris d’assaut le match du club, à la fois en Bundesliga et en Ligue des champions, mais il fait face au défi de se qualifier pour la Coupe du monde avec la Norvège. Après trois matchs dans le Groupe G à six équipes, la Norvège occupe la quatrième place, mais elle n’est qu’à un point du leader turc.

Haaland devra probablement assumer le même fardeau d’attente avec la Norvège que Ronaldo avec le Portugal tout au long de sa carrière, et ses objectifs décideront si les Norvégiens se qualifieront pour les tournois majeurs. Mais avec les Pays-Bas également dans le groupe de qualification de la Norvège, Haaland devra traduire sa forme de club sur la scène internationale pour avoir un espoir de jouer au Qatar.

Et le Qatar lui-même ? Et est-ce qu’il fera chaud en novembre ?

Huit stades situés à moins de 45 minutes de route les uns des autres accueilleront des matchs à Qatar 2022 et tous seront prêts bien avant le match d’ouverture, qui est prévu pour le 21 novembre 2022.

En raison de l’impact continu de la pandémie de COVID-19, l’incertitude persiste sur de nombreux aspects du tournoi tels que les déplacements des fans, l’hébergement et les exigences potentielles en matière de tests, mais en termes de stades et d’installations, tout sera opérationnel.

Les températures moyennes en novembre au Qatar sont de 26 degrés Celsius (78,4 Fahrenheit), bien qu’elles chutent à 20,7 °C (69,2 °F) en décembre, de sorte que le climat pourrait s’avérer être l’un des plus doux pour une Coupe du monde depuis l’Afrique du Sud accueillie en l’hiver de l’hémisphère sud en 2010.

Bien que ce soit à la mi-saison pour la plupart des ligues majeures et entassés dans un pays légèrement plus petit que l’État américain du Connecticut, ce seront toujours 32 équipes qui s’affronteront pour être sacrées championnes du monde. Cela peut sembler différent, mais Qatar 2022 sera le plus grand spectacle au monde quand il se présentera.