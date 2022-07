IVANA Trump a été mariée quatre fois au cours de sa vie.

Le jeudi 14 juillet 2022, la famille Trump a annoncé qu’Ivana était décédée, à l’âge de 73 ans.

Qui sont les ex-maris d’Ivana Trump ?

Alfred Winklmayr

À 22 ans, Ivana Trump a épousé son ami, Alfred Winklmayr.

Les deux se sont mariés à Prague, des rapports affirmant que les noces visaient uniquement à donner à Ivana la nationalité autrichienne.

Leur mariage a été “dissous” en août 1973, selon le Washington Post.

Donald Trump

À la fin des années 1970, Ivana a rencontré Donald Trump alors qu’elle vivait avec un groupe de mannequins à New York.

Les deux se sont mariés le 7 avril 1977 à la Marble Collegiate Church.

Ensemble, l’ancien couple a accueilli trois enfants : Donald Trump Jr, Ivanka Trump et Eric Trump.

Ils ont divorcé en 1992.

À l’annonce de la mort d’Ivana, l’ancien président Trump s’est adressé à Truth Social pour partager une déclaration.

“Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, qui sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York”, a-t-il écrit via le site de médias sociaux.

“C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a mené une vie formidable et inspirante.”

Trump a poursuivi: “Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric.”

“Elle était si fière d’eux, comme nous étions tous si fiers d’elle”, a-t-il ajouté.

Riccardo Mazzucchelli

Né le 22 juin 1943, Riccardo Mazzuchelli est un homme d’affaires italien.

Lui et Ivana se sont mariés en novembre 1995, divorçant deux ans plus tard.

Après leur divorce, Ivana a poursuivi Riccardo pour 15 millions de dollars, affirmant qu’il avait violé la confidentialité de leur accord prénuptial.

Il a contre-attaqué Ivana pour diffamation; une affaire réglée plus tard devant le tribunal.

Rossano Rubicondi

Rossano Rubicondi est né le 14 mars 1972 à Rome, en Italie.

À l’âge de 22 ans, Rossano s’installe à Londres pour poursuivre une carrière d’acteur.

Il a fait ses débuts dans le film de 1997, The Eighteenth Angel.

Quelques années plus tard, en 2000, Rossano a joué dans The Golden Bowl.

À peu près au même moment, Rossano a commencé à sortir avec Ivana Trump.

Les deux sont sortis ensemble pendant six ans avant de se marier en 2008.

Le couple a divorcé l’année suivante, Ivana blâmant leur relation récurrente.

Cependant, les deux sont restés amicaux et ont continué à assister à des événements ensemble.

Ivana et Rossano se sont même associés à la version italienne de Dancing With The Stars en 2018 en tant que concurrents invités.

Le 29 octobre 2021, Rossano Rubicondi est décédé après une bataille d’un an contre le mélanome, un type de cancer de la peau.

L’acteur avait 49 ans au moment de sa mort.