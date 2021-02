La star de REAL Housewives of New Jersey, Danielle Staub, s’est mariée trois fois.

Dans la première saison de RHONJ, Danielle admis à Teresa Giudice qu’elle avait été fiancée 19 fois

Qui sont les ex-maris de la star du RHONJ Danielle Staub?

Kevin Maher

Danielle a épousé l’informateur du FBI Kevin Maher en 1986, alors qu’elle avait 24 ans.

Le mariage a été de courte durée et le couple a divorcé un an plus tard.

Maher a parlé franchement de la relation du couple dans son autobiographie intitulée Cop Without A Badge.

Le livre a suscité un moment RHONJ emblématique lorsque Teresa Giudice a renversé une table tout en se disputant avec Danielle.

Elle a été forcée d’aborder les problèmes mis en lumière par le livre.

«Je n’ai jamais été une prostituée. Jamais», a-t-elle dit à PEOPLE en 2009. «Je profite d’une vie sexuelle saine», a-t-elle dit, «mais avec un partenaire [at a time]. »

Thomas N. Staub

Six ans après sa séparation d’avec Kevin, Danielle a épousé le multimillionnaire Thomas Staub,

Le couple a eu deux filles ensemble: Christine et Jillian.

Après 14 ans de mariage, le couple a divorcé en 2007. Dans ses mémoires, la star de télé-réalité a réfléchi sur sa relation avec Thomas.

«De l’extérieur, il semblait que nous avions tout», écrit-elle.

«Mais à l’intérieur, notre relation était creuse. Ce n’était plus un mariage d’amour, et je n’étais pas sur le point de vivre un mensonge ou de rester dans un mariage parce qu’un homme prenait soin de moi et rendait les choses faciles.

«Dois-je rester en mariage parce que toutes mes factures ont été payées?… Non, parce que c’est ce que fait une prostituée.

Marty Caffrey

Marty Caffrey et Danielle se sont rencontrés en 2016 et se sont fiancés l’année suivante. Ils se sont mariés lors d’une cérémonie sur la plage des Bahamas en 2018, mais quelques mois plus tard, Marty a demandé le divorce.

Danielle a déposé une demande reconventionnelle contre la demande de divorce de Marty, alléguant des violences verbales et physiques comme raisons de demander une séparation. Marty a nié toutes les allégations contre lui.

Les deux ont reçu des ordonnances d’interdiction l’une contre l’autre, bien qu’elles aient été abandonnées plus tard.

En octobre 2018, Danielle a admis qu’elle et Marty n’avaient jamais été en mesure de surmonter leurs différences.

« Férocement je vais pousser à travers cela et comme un guerrier », a déclaré Staub.

«Je surmonterai tout comme je le fais toujours. J’atterrirai toujours sur mes pieds. Et je ne change pas qui je suis. Je vais peut-être me retrouver seul pour le reste de ma vie, mais je serai heureux.

«J’essaie de ne pas trop m’accrocher à tout et j’essaie de me souvenir que j’ai deux filles qui me regardent, que je dois montrer par l’exemple», a-t-elle ajouté.

«Chaque jour devient un peu mieux et un peu plus facile pour moi. Et je suis fier de moi. J’ai parcouru un long chemin.

Qui sort avec Danielle Staub maintenant?

Une semaine après la finalisation de son divorce d’avec Thomas, Danielle s’est fiancée à Oliver Maier. Le couple s’est séparé en 2019 après que leur relation ait été en proie à des rumeurs.

S’exprimant sur leur relation, Danielle a déclaré à l’époque:

« Je ne parle pas à Oliver. Il avait essayé de me contacter plusieurs fois. J’ai tout fait pour lui sauver la vie et le guérir. Et à la fin, il a des problèmes qui sont trop difficiles à gérer pour moi. », a-t-elle déclaré au Daily Dish.

« Et comme tout le monde … je rencontre des gens et je me sens mal pour eux et je veux immédiatement les aider. J’ai fait la même chose pour lui et les résultats étaient les mêmes, les mêmes que tout le monde. Rien ne vient. «

Le nouvelle saison de RHONJ premières le mercredi 17 février à 9 / 8c.

Le drame de cette saison sera diffusé sur Bravo le mercredi soir à 21 h.