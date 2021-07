Qui sont les enfants et petits-enfants de Jimmy Carter ?

JIMMY Carter, le plus vieux président vivant, fêtera ses 75 ans de mariage avec sa femme, Rosalynn Carter, en juillet 2021.

Le couple a quatre enfants et une progéniture toujours croissante de petits-enfants et arrière-petits-enfants. Voici tout ce que vous devez savoir sur le clan Carter.

Un portrait du président Jimmy Carter et de sa famille élargie, pris dans les années 70 Crédit : Getty

Qui sont les enfants de Jimmy Carter ?

Jimmy Carter, 96 ans, et l’ancienne première dame Rosalynn Carter, 93 ans, ont quatre enfants ensemble.

Leurs trois fils ; Jack, Donnel et James Carter avaient tous grandi au moment où il est devenu président en 1977.

Cependant, son plus jeune enfant, Amy, a passé une partie de son enfance à la Maison Blanche.

Jack Carter

Jack Carter, 74 ans, homme d’affaires et homme politique, est le fils aîné de Carter.

Jack était le candidat démocrate de 2006 au Sénat américain au Nevada, avant de perdre face au titulaire républicain.

Jack a deux enfants, Jason et Sarah, issus de son mariage avec sa première épouse Juliet « Judy » Langford Carter.

Selon les rapports de Country Living, Jack s’est ensuite séparé de Judy et a épousé sa deuxième femme, Elizabeth Brasfield, en 1992.

Avec Elizabeth, Jack a deux autres beaux-enfants, le réalisateur John Chuldenko et la peintre Sarah Reynolds.

Le candidat démocrate de Géorgie au poste de gouverneur et sénateur d’État Jason Carter fait campagne avec ses grands-parents en 2014 Crédit : Getty

Donnel « Jeff » Carter

Selon Business Insider, Jeff, 67 ans, a cofondé Computer Mapping Consultants en 1978.

L’ancienne société de cartographie informatique est devenue une société de conseil pour la Banque mondiale en 1978.

Jeff a trois fils – Jeremy, Joshua et James Carter.

James « Puce » Carter

Selon le livre First Dads de 2016, Chip, 71 ans, a travaillé comme consultant politique pour des centaines de campagnes pour des candidats démocrates.

Il s’est marié trois fois et serait toujours avec sa troisième épouse, Becky Payne.

Son fils avec sa première épouse Caron Griffin, James Carter IV, a fait la une des journaux lors de l’élection présidentielle de 2012, lorsqu’il a aidé à divulguer des images accablantes du candidat Mitt Romney.

Chip a également une fille, Margaret Alicia Carter, qu’il partage avec son ex-femme Ginger Hodges.

L’ancien président Jimmy Carter et ses petits-enfants assistent à sa 70e surprise, en 1994 Crédit : Getty

Amy Carter

Amy Carter n’avait que neuf ans lorsque son père est entré en fonction, faisant d’elle la seule enfant Carter à avoir grandi à la Maison Blanche.

Elle a fait l’objet de beaucoup d’attention médiatique, en tant que premier enfant à vivre à la Maison Blanche depuis la présidence de John F. Kennedy.

Amy est devenue plus tard connue pour son activisme politique, participant à des sit-in et à des manifestations dans les années 1980 et au début des années 1990.

La plus jeune des enfants Carter vit dans la région d’Atlanta, avec son mari James et leur fils Hugo.

Amy Carter, fille de l’ancien président Carter, et son mari à leur mariage Crédit : AP : Presse associée

Amy Carter, fille de l’ancien président Jimmy Carter, lève le poing en signe de victoire après une manifestation de 1986 Crédit : AP : Presse associée

Qui sont les petits-enfants de Jimmy Carter ?

En janvier 2020, Jimmy et Rosalynn Carter auraient eu 22 petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Dans une interview accordée à CNN en 2015, Jimmy a déclaré : « Nous avons une grande famille maintenant. »

« Donc, nous essayons de garder notre famille unie et de profiter simplement de la vie de famille. »

Sur les quatre enfants du couple, Jack a deux enfants et trois beaux-enfants, Jeff a trois enfants, Chip deux et Amy, un seul.

Les 11 enfants et beaux-enfants des Carter ont 11 enfants, ce qui signifie que Jimmy et Rosalynn ont 11 arrière-petits-enfants.