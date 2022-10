SUELLA Braverman a de nouveau retrouvé le titre de ministre de l’Intérieur sous Rishi Sunakgouvernement.

Mais loin du monde politique, Suella Braverman partage également le titre de mère de ses deux enfants, George et Gabriella.

Suella Braverman a deux enfants Crédit : EPA

Qui sont les enfants de Suella Braverman ?

Suella Braverman est une avocate et politicienne britannique qui occupe actuellement le poste de ministre de l’Intérieur après avoir été reconduite dans ses fonctions par Rishi Sunak le 25 octobre 2022, lors de la formation du ministère Sunak.

Braverman avait précédemment été nommé ministre de l’Intérieur sous Liz Truss le 6 septembre 2022.

Cependant, elle a quitté son poste de ministre de l’Intérieur le 9 octobre 2022, en raison de ce qu’elle a qualifié d'”erreur de bonne foi” en partageant un document officiel de son adresse e-mail personnelle avec un collègue au Parlement.

En dehors du travail, Braverman partage deux enfants avec son mari Raël – qu’elle a épousé en février 2018 à la Chambre des communes.

Le couple a accueilli leur premier enfant, George, le mercredi 10 juillet 2019.

S’exprimant à propos de la naissance de son fils, Braverman a déclaré: «Mon mari et moi sommes absolument ravis de la naissance de George et nous sommes très reconnaissants pour tous les bons vœux et le soutien que nous avons reçus de la part de nos amis, de notre famille et de nos électeurs.

“Nous aimerions également exprimer notre gratitude pour les soins incroyables que George et moi avons reçus à l’hôpital et pour le soutien que j’ai reçu avant la naissance. Mon mari Raël et moi sommes si heureux d’être de retour à la maison avec George et de prendre soin de notre nouveau-né.

En 2021, la famille Braverman s’est agrandie en accueillant leur fille Gabriella.

S’exprimant à l’occasion de la naissance de sa fille, Braverman a exprimé sa gratitude aux sympathisants.

Elle a déclaré: ” Mon mari et moi sommes extrêmement reconnaissants pour tous les mots aimables et la générosité que nous avons reçus de la population locale de Fareham.

Un immense merci doit également aller au merveilleux personnel du NHS qui nous a soutenus tout au long. ”

Au moment de la naissance de sa fille, Braverman a fait la une des journaux en devenant la toute première “ministre en congé” après la naissance de sa fille Gabriella et a pu continuer à voter en tant que députée pendant son congé de maternité.

Le couple ne partage pas de photos de leurs enfants et a choisi que leur vie personnelle reste privée.

Où habite Suella Braverman ?

Suella Braverman et sa famille résident à Locks Heath.

Locks Heath est une banlieue résidentielle de l’ouest de Fareham, dans le sud du Hampshire, en Angleterre.