Qui sont les enfants de Silvio Berlusconi et où sont-ils maintenant ?

SILVIO Berlusconi, l’ancien Premier ministre italien, est décédé à l’âge de 86 ans, a confirmé son bureau.

Il laisse dans le deuil ses cinq enfants, qui l’aideront à diriger son empire MASSIF.

Silvio avait cinq enfants Crédit : AFP

Qui sont les enfants de Silvio Berlusconi ?

Silvio a eu deux enfants de sa première mariage à Carla Elvira Dall’Oglio, et trois de sa seconde épouse Veronica Lario.

Marina Berlusconi

Née en 1966, Marina est la fille de Silvio et de sa première épouse Carla Elvira Lucia Dall’Oglio.

Elle est présidente de Fininvest Holding et du groupe éditorial Arnoldo Mondadori Editore.

En 2013, 2016, et 2018 The Hollywood Reporter a inclus Marina dans ses 20 femmes les plus influentes de l’industrie de la télévision médiatique.

Jetée Silvio Berlusconi

Né en 1969, Pier est le fils de l’ancien premier ministre italien et de sa première épouse.

Il est PDG et président de RTI et vice-président de Mediaset Groups.

Depuis 2002, il entretient une relation avec la présentatrice de télévision Silvia Toffanin.

Barbara Berlusconi

Barbara Berlusconi est née à Arlesheim, canton de Bâle-Campagne, Suisse en 1984.

Elle est membre du conseil d’administration de Fininvest SpA depuis 2003 et également membre du conseil d’administration de l’AC Milan football club.

Elle a deux fils, Alessandro (2007) et Edoardo (2009), avec l’ancien partenaire Giorgio Valaguzza.

Éléonore Berlusconi

Eleanor est née en mai 1986 et est la deuxième plus jeune des enfants de Silvio.

On ne sait pas grand-chose d’elle car elle a tendance à rester à l’écart des projecteurs.

Depuis 2011, elle est liée au mannequin britannique Guy Binns.

Luigi Berlusconi

Né en 1988, Luigi est le plus jeune enfant de l’ex-député.

En 2011, il est diplômé en économie et finance de l’Università Luigi Bocconi de Milan.

De 2010 à 2012, il a été membre du conseil d’administration de MolMed SpA, qui est cotée au Milan Bourse.

En juin 2012, il a été nommé au conseil d’administration de Fininvest SpA

Où sont-ils maintenant?

Marina et Pier Silvio ont tous deux été directement impliqués dans la gestion des entreprises de Berlusconi.

Barbara, Eleonora et Luigi n’ont pas occupé de postes de direction de haut niveau dans la gestion des entreprises de leur père.

Quelle était la fortune de Silvio Berlusconi ?

On dit que le défunt politicien vaut 5 milliards de livres sterling.

En 2017, le magazine Forbes l’a classé 199e plus riche homme dans le monde.