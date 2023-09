Qui sont les enfants de Rupert Murdoch ? Ce qu’il faut savoir sur le successeur et la famille du magnat des médias

NEW YORK (AP) — Le magnat des médias Rupert Murdoch lundi a annoncé qu’il se retirerait en tant que leader de la société mère de Fox News et de ses participations médiatiques News Corp – avec son fils, Lachlan, prêt à prendre sa place.

Au cours de ses décennies de carrière, Murdoch, 92 ans, a bâti un empire – en commençant par le journal de son père à Adélaïde, en Australie – et est devenu multimilliardaire. Aux États-Unis, sa création de Fox News a considérablement influencé la politique américaine, faisant de Murdoch un héros pour certains et un paria pour d’autres.

Au fil des années, la famille Murdoch est également devenue célèbre, accompagnée d’histoires de tactiques commerciales vindicatives et de rivalités interfamiliales. Murdoch et sa famille, en particulier les enfants James, Lachlan, Elisabeth et Prudence, seraient le modèle de l’émission « Succession » de HBO.

Murdoch a été marié quatre fois et partage six enfants avec trois de ses épouses.

QUI EST LACHLAN MURDOCH ?

DOSSIER – Rupert Murdoch, de gauche à droite, Chloe Murdoch, Grace Murdoch et Wendi Deng Murdoch assistent au 33e Power Lunch annuel pour les femmes de Citymeals on Wheels à l’hôtel Plaza, le mardi 19 novembre 2019, à New York. (Photo de Christopher Smith/Invision/AP, dossier)

DOSSIER – L’entrepreneur de l’industrie des médias et fille de Rupert Murdoch, Elizabeth Murdoch, participe à un petit-déjeuner sur la « Grande-Bretagne numérique », à Downing Street à Londres, le jeudi 29 janvier 2009. (AP Photo/Alastair Grant, Pool, Déposer)

DOSSIER – James Murdoch arrive à l’église St Bride pour la cérémonie de célébration du mariage de Rupert Murdoch et Jerry Hall à Londres, le samedi 5 mars 2016. (Photo de Joel Ryan/Invision/AP, File)

DOSSIER – Lachlan Murdoch arrive à l’église St Bride pour la cérémonie de célébration du mariage de Rupert Murdoch et Jerry Hall à Londres, le samedi 5 mars 2016. (Photo de Joel Ryan/Invision/AP, File)

Lachlan Murdoch est l’un des fils de Murdoch avec sa seconde épouse, Anna. Avec le départ de son père, Lachlan devrait devenir président de News Corp. et continuer à exercer ses fonctions de PDG de Fox Corp., qui héberge le réseau d’information conservateur Fox News, les réseaux de diffusion et de sport Fox, ainsi que les chaînes de télévision locales.

Lachlan est PDG de Fox Corp. depuis 2019, à la suite de celui de Disney. acquisition de 21st Century Fox. Avant la fusion, il était président exécutif de 21st Century Fox à partir de 2015, tandis que son frère, James, était PDG de l’activité de divertissement de Fox à l’époque. les analystes ont décrit comme un partage de pouvoir compétitif concocté par leur père.

Lachlan a accédé aux postes de direction de l’entreprise familiale, alors connue collectivement sous le nom de News Corp, dans les années 1990 et au début des années 2000. Alors qu’il était directeur adjoint de l’exploitation de 2000 à 2005, il a également été président de Fox Television Stations et éditeur du New York Post.

Selon CNN, Lachlan a temporairement mis fin à une bataille avec l’ancien cadre supérieur Roger Ailes sur l’orientation du réseau en 2005 – avant de revenir en tant que président exécutif de 21st Century Fox environ une décennie plus tard. Pendant sa pause, il a fondé la société d’investissement privée Illyria Pty.

QUI EST JAMES MURDOCH ?

James Murdoch est le frère cadet de Lachlan, également parmi les enfants issus du deuxième mariage de leur père.

En plus de son mandat de PDG chez 21st Century Fox, James a occupé divers postes de direction chez News. Corp au fil des ans, mais a ensuite démissionné du conseil d’administration de l’éditeur familial en raison du contenu paraissant dans ses journaux, parmi lesquels le Wall Street Journal et le New York Post.

Dans sa démission de 2020, James – connu comme le frère le plus libéral de Murdoch – a déclaré qu’il avait démissionné « en raison de désaccords sur certains contenus éditoriaux publiés par les organes d’information de la société et sur certaines autres décisions stratégiques ». James avait déjà critiqué les décisions éditoriales de News Corp et déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la couverture de Fox News.

Avant de rejoindre l’entreprise familiale, James a quitté l’Université Harvard en 1995 pour créer un label, Rawkus Records, qui a ensuite été racheté par News Corp, selon plusieurs médias.

Dans les années qui ont suivi, il a été PDG de Star India, PDG de Sky (alors British Sky Broadcasting) et président de Sky. James a été mêlé dans les Nouvelles du Monde 2011 scandale de piratage téléphonique avec son père, mais les deux Murdoch ont nié toute responsabilité.

QUI EST ÉLISABETH MURDOCH ?

Elisabeth Murdoch est l’aînée du deuxième mariage de Murdoch.

Comme ses frères, Elisabeth a commencé à se frayer un chemin dans l’entreprise familiale il y a plusieurs décennies et était prête à assumer des responsabilités similaires – mais n’a pas obtenu les mêmes rôles de direction et a ensuite lancé ses propres activités médiatiques.

À la fin des années 90, Elisabeth était directrice générale de Sky Networks pour British Sky Broadcasting, mais a quitté l’entreprise dans les années 2000 après avoir été écartée du poste de directrice générale, selon les informations de l’époque.

Un an plus tard, elle a lancé sa propre société de production indépendante, Shine, qui a été rachetée par News Corp en 2011. Cela lui a d’abord permis d’occuper une position plus importante dans l’entreprise familiale, mais son rôle a été diminué lorsque Shine a ensuite fusionné avec Endemol dans un coentreprise et elle s’est éloignée des opérations quotidiennes.

En 2019, Elisabeth a cofondé la société mondiale de contenu Sister et est restée active en tant qu’entrepreneur et philanthrope dans les secteurs du divertissement et de la création.

QUI EST PRUDENCE MURDOCH MACLEOD ?

Prudence Murdoch MacLeod est l’aîné des enfants de Murdoch et de sa première épouse, Patricia.

Contrairement à certains de ses demi-frères et sœurs, Prudence n’a pas montré le même intérêt à gravir les échelons de l’entreprise familiale – mais elle a la même participation dans la fiducie familiale que Lachlan, James et Elisabeth, ainsi qu’un droit de vote égal sur ce qui arrive à les actions avec droit de vote de la fiducie dans les deux sociétés à la mort de Murdoch.

Prudence ne s’est pas complètement distanciée de News Corp et a quand même occupé plusieurs postes au sein de l’entreprise au fil des ans. Elle a récemment siégé au conseil d’administration de Times Newspapers, Ltd. de décembre 2010 à mars 2022, selon le journal de l’éditeur britannique. site web. Times Newspapers est une filiale de News UK, qui appartient à News Corp.

QUI SONT GRACE ET CHLOE MURDOCH ?

Grace et Chloe Murdoch sont les plus jeunes enfants de Rupert Murdoch, qu’il partage avec sa troisième épouse, Wendi Deng.

Selon les médias et leurs comptes LinkedIn, Grace fréquente l’Université de Yale et Chloé est étudiante à l’Université de Stanford. Les deux sont bénéficiaires de de nombreuses actions sans droit de vote étant détenu dans une fiducie distincte.

____

La couverture climatique et environnementale d’Associated Press reçoit un financement de la fondation Quadrivium, fondée par James et Kathryn Murdoch. Plus d’informations sur l’initiative climatique AP peuvent être trouvées ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.