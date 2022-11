RON DESANTIS est un membre éminent du Parti républicain et est gouverneur de la Floride depuis 2019.

Bien que Ron ait peut-être consacré sa vie au service public, cela ne l’a pas empêché de s’installer et de fonder une famille.

Photo publiée avec l’aimable autorisation du bureau du gouverneur

Ron DeSantis est marié à Casey DeSantis[/caption]

Qui sont les enfants de Ron DeSantis ?

En 2010, Ron a épousé l’ancien animateur de nouvelles et d’émissions de télévision Casey DeSantis.

Peu de temps après, ils ont commencé à avoir des enfants et sont maintenant parents de trois enfants.

Ils ont d’abord accueilli Madison en 2016, puis Mason en 2018, et enfin bébé Mamie en 2020.

Les enfants DeSantis sont souvent vus aux côtés de leur père alors qu’il fait campagne pour le poste.

Selon le site Web de DeSantis, Madison aime la natation, tandis que Mason aime le t-ball et le golf.

Bien que la famille DeSantis puisse vivre une vie confortable, elle n’est pas venue sans défis.

Casey a parlé de ces défis en 2019 lors d’une interview avec Tallahassee Magazine, où elle a révélé les difficultés auxquelles la famille était confrontée lorsqu’elle tentait de protéger le manoir historique du gouverneur.





“Nous allons simplement nous assurer qu’ils ne détruisent aucune partie de l’histoire irremplaçable de la Floride, car il y a tellement d’artefacts merveilleux et soignés autour”, a déclaré Casey à l’époque.

“Vous allez dans la salle à manger, vous voyez des trucs de l’USS Florida. Vous voyez le papier peint de la fin du 19e siècle, et je ne pense pas que ce crayon orange irait bien là-dessus.

Le gouverneur républicain a ajouté: «Nous avons essayé de sécuriser cet endroit pour les bébés, mais il y a tellement de coins et recoins, et ils trouvent tous les coins et recoins.

«Alors nous courons partout. Elle court tout le temps et fait vraiment un travail phénoménal parce qu’elle est aussi sur la route.

Il a déclaré au magazine que les enfants étaient élevés “dans un environnement très atypique”.

«Vous avez cette maison, vous avez du personnel, vous avez un chef de manoir et tout ça, et ce n’est pas comme ça que moi, ou Casey, avons grandi, et donc je pense que nous allons être conscients de nous assurer que les enfants sont mis à la terre et qu’ils n’ont aucun type de sens du droit.

La première dame a déclaré au magazine : « Nous sommes reconnaissants et apprécions tout ce que nous avons. Je pense qu’ils doivent avoir une bonne idée de cela.

Comment Ron et Casey se sont-ils rencontrés ?

Avant que Casey ne se retire de l’industrie des médias, elle a travaillé comme présentatrice locale pour WJXT à Jacksonville et comme animatrice pour On The Tee et PGA Tour Today de Golf Channel.

C’est à cette époque qu’elle a rencontré Ron et ils ont commencé à sortir ensemble.

“Nous nous sommes rencontrés à l’Université de Floride du Nord sur le practice de Kernan”, a-t-elle déclaré à First Coast News en 2018.

“Je n’arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule parce que je voulais le seau de balles que quelqu’un avait laissé parce que mon swing était si terrible.

« J’avais besoin d’autant d’entraînement que possible. Alors que je regarde derrière moi, Ron est là-bas. Il pense que je le regarde.

«Je regardais vraiment les balles. Pour faire court, nous avons commencé à parler et c’est ainsi que nous nous sommes rencontrés.

Photo publiée avec l’aimable autorisation du bureau du gouverneur

Ron DeSantis a trois enfants avec sa femme ‘[/caption]

Quelle est la valeur nette de Ron DeSantis?

Grâce à la carrière politique réussie de Ron, il a pu amasser une fortune au fil des ans.

En octobre 2022, sa valeur nette serait de 348 832 $, selon Yahoo!.

Le point de vente note que ses actifs comprennent un salaire de gouverneur de 134 181 $, 235 000 $ sur un compte USAA et 105 755 $ sur un plan d’épargne.

Il a également rapporté 30 302 $ dans le système de retraite de la Floride.

Avant de devenir gouverneur, Ron a travaillé comme avocat et a servi dans la marine.