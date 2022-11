L’ANCIEN vice-président Mike Pence est souvent vu assister à des événements avec d’autres membres du Parti républicain.

Lors de certains de ces mêmes événements, Pence est également accompagné de sa femme Karen et de leurs trois enfants.

La famille Pence de gauche à droite : Michael Jr, sa femme Sarah, la matriarche Karen, Mike, Charlotte et Audrey Crédit : Getty Images – Getty

Qui sont les enfants de Mike Pence ?

Le 8 juin 1985, Mike Pence et Karen Batten se sont mariés et ont célébré leur mariage à Speedway, Indiana.

Depuis, le couple marié a accueilli trois enfants ensemble.

Mike et Karen ont un fils nommé Michael Jr et deux filles nommées Audrey et Charlotte.

Alors qu’il était vice-président, Karen et les enfants ont été fréquemment vus lors de campagnes et de rassemblements, y compris la Convention nationale républicaine.

Concernant le soutien de sa famille, Pence a dit un jour à la foule du RNC 2020 : “Cela a toujours été une affaire de famille pour nous, de la toute première campagne aux foires de comté.

“Pendant que Karen et moi nous serrions la main à la tente républicaine, les enfants se tiendraient debout devant la tente, distribuant des dépliants et se serrant la main.”

Pendant ce temps, Karen a commenté: “Maintenant que j’ai des enfants adultes, nous faisons tous cet effort pour garder la famille protégée et privée.”

Qui est Michael, le fils de Mike ?

L’aîné de Mike et Karen de leurs trois enfants est leur fils Michael Jr.

le plus lu du parti républicain

Michael Jr est diplômé de l’Université Purdue, ainsi que pilote à la retraite et lieutenant des Marines américains.

Un mois après que son père et Donald Trump aient remporté l’élection présidentielle de 2016, Michael s’est marié avec sa femme Sarah.

Le 13 mars 2021, Mike et Karen ont annoncé la naissance de leur premier petit-enfant.

Ce samedi-là, il a été révélé que Michael Jr et Sarah avaient accueilli leur premier enfant, une fille nommée Avery Grace Pence.

Mike avec son fils Michael Jr et ses deux filles Audrey et Charlotte Crédit : Famille Pence

L’ancienne deuxième dame a partagé la nouvelle avec ses abonnés sur Twitter et a déclaré : “Tellement ravie d’annoncer l’arrivée de notre première petite-fille Avery Grace Pence née cette semaine de notre incroyable belle-fille Sarah et de notre fils Michael !

“Nous louons Dieu que la petite Avery, sa maman et son papa se portent tous très bien !”

Qui est la fille de Mike, Charlotte ?

Le 25 juin 1993, Mike et Karen ont accueilli leur deuxième enfant et leur fille aînée Charlotte.

Le 28 décembre 2019, Charlotte a épousé son fiancé de l’époque, Henry Bond.

Les noces du couple ont eu lieu à l’Académie navale américaine d’Annapolis, dans le Maryland, en présence d’Ivanka Trump et de Jared Kushner.

Charlotte et Henry se sont fiancés en juillet de cette année-là. Ils se sont rencontrés des années auparavant lors du mariage de Michael Jr et Sarah.

Charlotte et sa mère Karen sont co-auteurs de leur livre pour enfants de 2018 Marlon Bundo’s A Day in the Life of the Vice President.

Qui est la fille de Mike, Audrey ?

Le plus jeune des enfants de l’ancien vice-président est sa fille Audrey.

Le diplômé de Yale est souvent décrit comme “le plus libéral” de la famille Pence.

Elle a parlé à WTHR de ses opinions et de la carrière de son père: “Il me dit tant de fois:” Je suis fière de toi pour avoir tes propres opinions et examiner les choses.

“La personne dont je reçois le plus de respect est probablement mon père à ce sujet.”

Le 1er novembre 2020, Audrey a épousé Daniel Tomanelli quelques jours seulement avant la fin de l’élection présidentielle de l’année.